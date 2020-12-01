Транси (Transi)1. Изображение Франсуа I де ла Сарра, 1363 г., Часовня Ла Сарра, Во, Швейцария:
2. Транзи де Жан, кардинал де ла Гранж, 1402 г., Авиньонский собор (музей Кальве, Авиньон):
3.15-й век, могила трупа, аббатство Санкт-Вааст, Аррас, Франция:
4. Джон Голафр, 1442 год, Файфилд, Беркшир:
5. Джон Фицалан, 14 век, графство Арундел, часовня в замке Арундел:
6. «l'homme a moulons» («изъеденный червями»), XVI век, Бельгия:
7. Le Transi Рене де Шалон, 1547 г.:
8. Людовик XII и д'Анн де Бретань, 1505 г .:
9. Могила Генри Чичеле, архиепископа Кентерберийского:
10. Транси де Луи де Брезе, 1536 г .:
11. Часовня Хантри, гробница Томаса Бекинтона, 1464 г .:
12. Гробница Медичи - внутри скульптурные изображения полуразложившихся тел, а на верху гробницы, как бы их живые воплощения, коленопреклоненные называются.
Сен-Дени. Базилика.
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 01:13
Сегодня, 01:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
Ключевые слова: Скульптура кладбище смерть гробницы