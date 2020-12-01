Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Транси (Transi)

1. Изображение Франсуа I де ла Сарра, 1363 г., Часовня Ла Сарра, Во, Швейцария:

Транси (Transi)

2. Транзи де Жан, кардинал де ла Гранж, 1402 г., Авиньонский собор (музей Кальве, Авиньон):

Транси (Transi)

Транси (Transi)

3.15-й век, могила трупа, аббатство Санкт-Вааст, Аррас, Франция:

Транси (Transi)

4. Джон Голафр, 1442 год, Файфилд, Беркшир:

Транси (Transi)

Транси (Transi)

5. Джон Фицалан, 14 век, графство Арундел, часовня в замке Арундел:

Транси (Transi)

6. «l'homme a moulons» («изъеденный червями»), XVI век, Бельгия:

Транси (Transi)

7. Le Transi Рене де Шалон, 1547 г.:

Транси (Transi)

8. Людовик XII и д'Анн де Бретань, 1505 г .:

Транси (Transi)

Транси (Transi)

9. Могила Генри Чичеле, архиепископа Кентерберийского:

Транси (Transi)

10. Транси де Луи де Брезе, 1536 г .:

Транси (Transi)

11. Часовня Хантри, гробница Томаса Бекинтона, 1464 г .:

Транси (Transi)

Транси (Transi)

12. Гробница Медичи - внутри скульптурные изображения полуразложившихся тел, а на верху гробницы, как бы их живые воплощения, коленопреклоненные называются.
Сен-Дени. Базилика.

Транси (Transi)

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 01:13
Сегодня, 01:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Скульптура кладбище смерть гробницы

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.