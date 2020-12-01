Транси (Transi)

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 01:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:13 by

1. Изображение Франсуа I де ла Сарра, 1363 г., Часовня Ла Сарра, Во, Швейцария:2. Транзи де Жан, кардинал де ла Гранж, 1402 г., Авиньонский собор (музей Кальве, Авиньон):3.15-й век, могила трупа, аббатство Санкт-Вааст, Аррас, Франция:4. Джон Голафр, 1442 год, Файфилд, Беркшир:5. Джон Фицалан, 14 век, графство Арундел, часовня в замке Арундел:6. «l'homme a moulons» («изъеденный червями»), XVI век, Бельгия:7. Le Transi Рене де Шалон, 1547 г.:8. Людовик XII и д'Анн де Бретань, 1505 г .:9. Могила Генри Чичеле, архиепископа Кентерберийского:10. Транси де Луи де Брезе, 1536 г .:11. Часовня Хантри, гробница Томаса Бекинтона, 1464 г .:12. Гробница Медичи - внутри скульптурные изображения полуразложившихся тел, а на верху гробницы, как бы их живые воплощения, коленопреклоненные называются.Сен-Дени. Базилика.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Скульптура кладбище смерть гробницы

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