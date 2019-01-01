Адские иллюстрации Клайва Баркера





























































Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 47 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:44 by

Клайв Баркер известен публике в первую очередь как писатель и сценарист, создавший миры «Восставшего из ада», «Кэндимена» и других культовых хорроров. Клайв Баркер является автором многих бестселлеров (цикл рассказов Книга Крови, Проклятая Игра, Каньон холодных сердец) и обладателем многих наград и премий, среди которых Всемирная премия фэнтези, награда имени Брэма Стокера, Оскар.Талантливый человек, как говорится, талантлив во всём. Помимо того, что является известным писателем-фантастом, режиссёром и сценаристом, он занимается фотографией и живописью. Баркер — визионер, поэтому неудивительно, что еще одним полем его деятельности является живопись. Картины легендарного автора — смесь психоделических образов из кошмаров, которые трудно описать словами.Автор - Admin.

Ключевые слова: Клайв Баркер писатель сценарист художник живопись психоделика

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