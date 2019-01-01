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Страшные Арты

Адские иллюстрации Клайва Баркера

Клайв Баркер известен публике в первую очередь как писатель и сценарист, создавший миры «Восставшего из ада», «Кэндимена» и других культовых хорроров. Клайв Баркер является автором многих бестселлеров (цикл рассказов Книга Крови, Проклятая Игра, Каньон холодных сердец) и обладателем многих наград и премий, среди которых Всемирная премия фэнтези, награда имени Брэма Стокера, Оскар.

Талантливый человек, как говорится, талантлив во всём. Помимо того, что является известным писателем-фантастом, режиссёром и сценаристом, он занимается фотографией и живописью. Баркер — визионер, поэтому неудивительно, что еще одним полем его деятельности является живопись. Картины легендарного автора — смесь психоделических образов из кошмаров, которые трудно описать словами.

Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера
Адские иллюстрации Клайва Баркера


Автор - Admin.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:44
Вчера, 23:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 0
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Ключевые слова: Клайв Баркер писатель сценарист художник живопись психоделика

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