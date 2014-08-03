Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника

Alan Lathwell - художник, который зарекомендовал себя, как один из достойных иллюстраторов фэнтези литературы. Его искусство сказочной фантастики всегда насыщенно, ярко и оригинально. Несмотря на то, что иллюстрации выполнены в классическом для фэнтези стиле, все они пронизаны особым духом, который является интересным и полностью самобытным почерком художника. Он видит фэнтези мир по-своему и невероятно детализировано. Такие иллюстрации могут украсить и сделать более живой любую книгу фантастического жанра.

Как и принято в классическом фэнтези, главными героями работ художника являются сильные воины и рыцари, которые похожи на ожившие античные статуи, а также монстры, чудовища, демоны и силы тёмных миров. В своём творчестве Alan Lathwell прибегает к удивительной изобретательности. Он создаёт совершенно новые образы, а те существа, которых сложно себе представить только лишь по одному описанию, становятся более ощутимыми и понятными. Alan Lathwell, без сомнения, очень талантливый художник-иллюстратор, работы которого заслуживают интереса у зрителя и пользуются большой популярностью. Происходит это не только благодаря его безграничной фантазии, но и потому, что его работы выполнены всегда профессионально и выглядят очень реалистично.

Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника
Alan Lathwell иллюстрации фэнтези-художника


Источник.
Сегодня, 20:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Alan Lathwell художник иллюстрации фэнтези монстры чудовище демон воины тёмное искусство

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:59
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9995|-4)
Публикаций: 571
Комментариев: 7 475
Хорошо, когда хорошо нарисовано)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.