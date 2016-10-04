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Страшные Арты

Литовский художник Gediminas Pranckevicius

Гедиминас Пранкевичюс (Gediminas Pranckevicius) - талантливый художник из Литвы. Гедиминас специализируется на таком жанре изобразительного искусства, как фантастика, фэнтези, концепт, сюрреализм. Стал известным не только благодаря своей безграничной фантазии, но и уникальной и очень реалистичной технике. Этому в отличной степени способствует и способ создания рисунков, иллюстраций и картин. Gediminas Pranckevicius является цифровым художником, то есть рисует и пишет при помощи компьютера, планшета и других современных устройств.

Гедиминас Пранкевичюс родился в Вильнюсе в 1982 году. Окончил Академию изобразительных искусств. Долгое время после обучения работал в одном из кинотеатров в качестве дизайнера. Именно просмотр многочисленных современных фильмов, которыми сопровождалась его работа, и вдохновил его на создание своих собственных концептуальных миров в высоком качестве и реалистичности. Здесь он открыл у себя настоящий талант. Сегодня работы художника публикуются в известных журналах и изданиях, а также участвуют в выставках. Кроме того, Gediminas Pranckevicius является лидером объединения графитов CGSociety. Является обладателем наград и премий, среди которых престижная награда от NVidia - NVArt 4 Surreal.

Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius
Литовский художник Gediminas Pranckevicius


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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Gediminas Pranckevicius художник фэнтези фантастика

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Комментарии

#1 написал: Befana
Сегодня, 16:49
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Комментариев: 18
Прикольные) Работы с домиками друг на друге напомнили польского сюрреалиста- Jacek Yerka
Зарегистрирован: 4.10.2016
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