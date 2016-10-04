Литовский художник Gediminas Pranckevicius

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:49 by

Гедиминас Пранкевичюс (Gediminas Pranckevicius) - талантливый художник из Литвы. Гедиминас специализируется на таком жанре изобразительного искусства, как фантастика, фэнтези, концепт, сюрреализм. Стал известным не только благодаря своей безграничной фантазии, но и уникальной и очень реалистичной технике. Этому в отличной степени способствует и способ создания рисунков, иллюстраций и картин. Gediminas Pranckevicius является цифровым художником, то есть рисует и пишет при помощи компьютера, планшета и других современных устройств.Гедиминас Пранкевичюс родился в Вильнюсе в 1982 году. Окончил Академию изобразительных искусств. Долгое время после обучения работал в одном из кинотеатров в качестве дизайнера. Именно просмотр многочисленных современных фильмов, которыми сопровождалась его работа, и вдохновил его на создание своих собственных концептуальных миров в высоком качестве и реалистичности. Здесь он открыл у себя настоящий талант. Сегодня работы художника публикуются в известных журналах и изданиях, а также участвуют в выставках. Кроме того, Gediminas Pranckevicius является лидером объединения графитов CGSociety. Является обладателем наград и премий, среди которых престижная награда от NVidia - NVArt 4 Surreal.

Ключевые слова: Gediminas Pranckevicius художник фэнтези фантастика

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