Фэнтези-художник Geoff Taylor

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:49 by

Geoff Taylor - талантливый фэнтези-художник. Родился в 1946 году в Ланкастере, Англия. Профессионально занимается оформлением книг и печатной продукции в стиле фантастика и фэнтези. В этом направлении изобразительного искусства Джефф Тэйлор добился больших результатов и оформил немало книг, подарив многочисленным читателям новые впечатления от прочтения.Geoff Taylor стал увлекаться рисованием в раннем детстве. По словам художника это была его единственная отдушина в скучные школьные годы. Впоследствии обычное детское увлечение переросло в нечто более серьёзное и профессиональное. Джефф поступил в колледж по профессии дизайнера и несколько лет проработал в рекламном бизнесе. Однако эта работа не приносила ему удовлетворения. Потребность в выражении своего творчества завладевала художником всё больше, и, бросив старую работу, он стал иллюстратором книг.Как говорит сам художник, он испытывает настоящее благоговение перед писателями и их талантом. Каждый новый заказ для него - это настоящее приключение в новые миры. Главное в его деле не изображение внешних образов, а передача сакраментальной сути того или иного произведения, выражение души книги, её настроения, эмоциональности. Стоит отметить, что в отличие от многих других современных иллюстраторов, которые для создания своих изображений используют цифровые технологии, то есть рисование при помощи планшета и компьютерных программ, Geoff Taylor занимается исключительно классической живописью. За свою карьеру успел оформить множество книг, в том числе таких писателей, как: Роберт Желязны, Филип Дик, Джон Толкин, Дэвид Эддингс, Раймон Фэйст и многих других.

Ключевые слова: Geoff Taylor художник иллюстратор фентези фантастика искусство

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