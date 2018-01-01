John Bolton британский художник. Фэнтези и вампиры

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:51 by

John Bolton - художник с большой буквы. Британский художник, художник-фантаст, иллюстратор, декоратор, обладатель множества престижных наград и премий. Его фантастика, фэнтези, мистика настолько занимательна и уникальна, что порой по необычности почерка его сравнивают в Гансом Рудольфом Гигером. В том, что касается фантастики, у Джона Болтона есть свой взгляд, который отличается исключительной самобытностью. Зачастую его рисунки созданы в мрачных тонах и оттенках, отчего кажутся такими правдоподобными, что впору поверить в их реальность. В своём искусстве он переплетает такие вещи, как готика, сюрреализм, этнические мотивы, популярные образы современного искусства, ночные кошмары и так далее. Особое внимание в своём иллюстративном искусстве художник отдаёт таким мифологическим персонажам, как - вампиры. Мистическая атмосфера и необычный способ изображения вампиров делают их довольно жуткими созданиями, какими они, в принципе, и должны являться.John Bolton иллюстрировал книги таких писателей, как Клайв Баркер, Энн Райс, Нил Гейман, Кристофер Фаулер, Сэм Райми и других. Согласитесь, имена таких известных фантастов в послужном списке художника говорят о многом!Автор - blincov.

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