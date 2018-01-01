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Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro

Jerry LoFaro - американский художник, иллюстратор, палеонтолог, зоолог, палеохудожник. Все свои умения и навыки, знания и увлечения он использует в своей живописи и иллюстративном искусстве. Вы и сами можете убедиться в том, что искусство художника насколько прекрасно, настолько и разнообразно. В его работах можно встретить и фэнтези, и динозавров, и животных, и комические и карикатурные образы и многое другое. Таким творчеством никогда не надоест наслаждаться, потому что каждая новая работа заставляет удивиться.

С самого детства Jerry LoFaro любил животных и проявлял большой интерес к динозаврам. Он всегда мечтал стать зоологом или палеонтологом, но судьба распорядилась так, что он обнаружил в себе необычайный талант к рисованию и живописи. По мере развития своих талантов он понял, что лучше всего ему удаются именно животные и динозавры. Сейчас Jerry LoFaro очень востребованный художник, чьи иллюстрации часто используются для оформления книг и публикуются в журналах. Кроме того, многие из его работ можно увидеть в рекламной продукции известных компаний и брендов, таких, как: Coca-Cola, Pepsi, Disney, National Geographic, Discovery Channel, Time Magazine и других.

Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro
Динозавры, животные и фэнтези от художника Jerry LoFaro

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:16
Вчера, 19:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Jerry LoFaro художник иллюстратор фэнтези зоолог палеохудожник

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