Ларри Элмор (Larry Elmore). Фэнтези-художник

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 1 0 Вчера, 17:08 by

Невозможно переставать удивляться таланту и безграничной фантазии художников, которые работают в жанре фантастики. Эти художники, создавая реалистичные миры, которые рождаются в глубинах их фантазий, позволяют нам сделать настоящее путешествие в мир выдуманных грёз и представить, что где-то эти миры по-настоящему существуют.Ларри Элмор (Larry Elmore) - популярный американский художник. Родился в Кентукки, США, в 1948 году. Является бакалавром художественных наук. С ранних лет увлекается культурой древних кельтов. Именно благодаря этому увлечению, изучению истории кельтских народов, их мифов, верований, мировоззрений, Ларри Элмор выработал свой собственный мир фэнтези, полностью уникальный и неповторимый. Так видеть искусство фантастики, как Larry Elmore, не может больше никто! И пусть этот художник не всегда пишет картины и рисует иллюстрации на темы кельтов, своеобразный почерк автора, вдохновлённый прославленным народом, можно проследить во всех его работах.Кроме иллюстраций многочисленных книг, Ларри Элмор занимался разработкой персонажей и иллюстрированием компьютерных игр: Dungeons & Dragons, Forgotten Realms, EverQuest. Кроме того, проиллюстрировал несколько комиксов, одним из самых известных среди которых является SnarfQuest. В настоящее время замечательный художник фэнтези Larry Elmore продолжает свою творческую деятельность, регулярно участвует в конвенте DragonCon и пользуется большой популярностью среди ценителей данного жанра современного искусства, а также коллекционеров картин.Автор - blincov.

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