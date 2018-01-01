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Фантастическая живопись художника Carl Lundgren

Carl Lundgren - известный американский художник в стиле фэнтези. Карл Лундгрен родился в 1947 году. Стал одним из самых известных иллюстраторов литературных произведений в жанре фантастика и фэнтези. Его живопись очень запоминающаяся и отличается характерным почерком. Поклонники данного направления в искусстве прекрасно знакомы с работами этого автора. Большинство из его иллюстраций стали очень популярны и до сих пор украшают многие книги. Рисунки и картины Карла Лундгрена благодаря своим насыщенным цветам и узнаваемой технике больше похожи на сказки.

Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren
Фантастическая живопись художника Carl Lundgren

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: Carl Lundgren художник иллюстратор фантастика фэнтези

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