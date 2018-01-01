Фантастическая живопись художника Carl Lundgren

Фантастическая живопись художника Carl LundgrenCarl Lundgren - известный американский художник в стиле фэнтези. Карл Лундгрен родился в 1947 году. Стал одним из самых известных иллюстраторов литературных произведений в жанре фантастика и фэнтези. Его живопись очень запоминающаяся и отличается характерным почерком. Поклонники данного направления в искусстве прекрасно знакомы с работами этого автора. Большинство из его иллюстраций стали очень популярны и до сих пор украшают многие книги. Рисунки и картины Карла Лундгрена благодаря своим насыщенным цветам и узнаваемой технике больше похожи на сказки.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 10Комментарии: 0
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