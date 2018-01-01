Фантастическая живопись художника Carl Lundgren

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:14 by

Carl Lundgren - известный американский художник в стиле фэнтези. Карл Лундгрен родился в 1947 году. Стал одним из самых известных иллюстраторов литературных произведений в жанре фантастика и фэнтези. Его живопись очень запоминающаяся и отличается характерным почерком. Поклонники данного направления в искусстве прекрасно знакомы с работами этого автора. Большинство из его иллюстраций стали очень популярны и до сих пор украшают многие книги. Рисунки и картины Карла Лундгрена благодаря своим насыщенным цветам и узнаваемой технике больше похожи на сказки.Автор - blincov.

Ключевые слова: Carl Lundgren художник иллюстратор фантастика фэнтези

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