Робин Кони (Robin Koni) - зачарованное фэнтези

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:50 by

Робин Кони (Robin Koni) - профессиональный художник. По большей части специализируется в жанре фэнтези-арт. Его картины проникнуты волшебством и невероятно красивой магией. Зачарованное фэнтези кажется очень глубоким и прочувствованным. В своём красочном искусстве он сочетает фантастические пейзажи и выдуманных существ, людей и дикую природу. Большая часть его работ является необычайно доброй и позитивной, будто бы пропагандирующей "светлые стороны" в изобразительном искусстве. Такое сочетание необычайного таланта и проработанной техники встречается далеко не часто. По этой причине Robin Koni является очень востребованным иллюстратором. Широко известен как художник и дизайнер обложек для музыкальных альбомов, печатных изданий, а также плакатов и постеров.

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