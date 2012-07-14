Josh Kirby, красочное фэнтези

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 09:48 by

Josh Kirby (Джош Кирби) - известный английский иллюстратор книг. Особенно известен своими работами для серии романов писателя Терри Пратчетта. Сам Пратчетт говорил, что с трудом представляет некоторых героев своих книг, но Джош Кирби всегда изображает их такими, какими они и должны были бы быть, если бы существовали в реальности.Настоящее имя художника Рональд Кирби. Родился художник в 1928 году. Учился в Ливерпульской школе, где и получил прозвище Джош (от имени великого английского художника Джошуа Рейнолдса), которое стало его литературным псевдонимом. Первую обложку Josh Kirby нарисовал в 1955 году, тогда это был рисунок для романа Яна Флеминга. Кроме иллюстрирования книг, художник рисовал плакаты, киноафиши, иллюстрировал журналы. Однако наибольшую известность он приобрёл именно благодаря фантастическим иллюстрациям. При жизни художника вышли два альбома с его работами "Сад неземных наслаждений" и "Космический рог изобилия". Его иллюстрации всегда очень многогранные, многослойные, с большим количеством действующих лиц, с динамикой, эмоциями, чувствами. Каждый рисунок - это целая история, которую можно читать как книгу. Замечательный английский художник, чьё имя уже вошло в историю лучших иллюстраторов мира, умер в 2001 году.

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