Зона отчуждения на Кипре, пугающая своей тишиной и пустотой

Зеленая линия Кипра





Некогда Международный аэропорт Никосии:

Пассажирский самолет или, если быть точнее, то, что от него осталось:

Рекламные плакаты в аэропорту, которые за эти годы обветшали. По аэропорту свободно летают голуби:

Зал ожидания в заброшенном аэропорту:





Заброшенные улицы в Зеленой линии Кипра:



Когда-то это была торговая улочка:

Еще несколько фото:



Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lemur Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:42 by

Именно так называется буферная зона, которая была создана ООН. Она протянулась через весь остров на 180 километров, в некоторых местах это довольно узкая территория около 3,3 метра, а в других доходит до 7,4 километра.Так что же это за мертвая зона? А все началось в XVI веке, когда в 1570-1571 годах Кипр завоевали турки-османы. Затем остров сначала де-факто, а потом и юридически стал английским. Но на территории Кипра долгое время шла борьба между турецкой и греческой общинами. В 1964 году эта борьба приобрела столь острый характер, что в столицу острова Никосию ввели миротворческие войска. А еще через 10 лет Кипр в прямом смысле разделили на две части: турецкую и кипрскую.ООН отстроила буферную зону: где-то это забор с колючей проволокой, где-то — бетонное ограждение. Разделили и Никосию, прямо в центре города стоит металлический забор. И теперь по одну сторону находится Республика Кипр, признанная всеми странами и входящая в ЕС, а по другую — Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала только Турция. Столицей обоих государств считается Никосия, но по факту административным центром турецкой части является Фамагуста.И вот, собственно, эту зеленую линию мы и хотим вам показать. Место, застывшее во времени.Кстати, долгое время доступ на эти территории был ограничен, но в 2000-х годах ситуация изменилась и появилось несколько пропускных пунктов. Фотограф Нил Холл посетил зону отчуждения и сделал потрясающие фото, на которых запечатлена застывшая жизнь и заброшенные здания.Сегодня в зоне отчуждения есть только 4 населенных пункта: Пила, Афиену, Трулли и Дения, и только в Пиле мирно уживаются киприоты и турки. Но остров живет как его северная часть, так и южная. На всей его территории широко развит туризм, а пересечь границу довольно просто могут как местные жители, так и путешественники. Часть городов и местностей, относящихся к Северному Кипру, имеет разные названия на греческих и турецких картах, а также дорожных указателях. Так Никосия у турок зовется Лефкоша, Фамагуста — Газимагуса, а Кирения — это Гирне.Автор: Дарья Лукьянова.

Ключевые слова: Кипр история неспокойное время

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