Древний новый зимний праздник. Часть 3

Древний новый зимний праздник. Часть 3Итак, после самой длинной ночи в году люди празднуют рождение Святого Младенца, который приносит с собой в наш мир надежду и свет. Христиане – Иисуса Христа, язычники – нового Мира или нового Солнца. У тех и у других это время связано с обновлением, новым началом, надеждой на лучшее. Однако Младенец – не единственный главный персонаж в этой новогодне-рождественско-солнцеворотной мистерии. Есть ещё Старик, известный в России как Дед Мороз.
3. Можно ли доверять Деду Морозу?
Деда Мороза мы знаем и любим с детства, как доброго волшебника, дарящего подарки. Принимая их, мы редко задумываемся, зачем Дед их дарит и откуда вообще он взялся. Однако в последние десятилетия появилось немало книг и фильмов о том, что Дед Мороз – не тот, за кого себя выдаёт. Что он не просто сказочный добряк, а гораздо более сложная фигура, таинственная и даже зловещая. Что этот персонаж имеет очень древнее происхождение, и не всегда он выглядел так, как теперь. Говорят даже, что изначально он вообще был никаким не добряком с подарками, а воплощением всего зимнего ужаса, демоном, который не дарить приходил, а забирать. Человеческие жизни. Ведь и правда, в старые времена, когда люди жили в небольших поселениях среди лесов, полных диких зверей, тяжко трудились в полях и выживали всю зиму только за счёт того, что смогли вырастить своими руками, разве мог МОРОЗ считаться хорошим?
Если объективно: самая короткая ночь в году – это начало разгара зимы, самого тяжёлого и мрачного времени, когда больше всего тьмы, холода и голода, когда всё живое отчаянно борется за выживание. Это время страха и смерти. В древние времена, когда человечеству постоянно сопутствовал голод, в этот период могло произойти всякое: могли избавиться от лишних ртов, выгнав в лес стариков и детей (помним сказку про Гензеля и Гретель?). Могли вынести туда грудных младенцев, которых всё равно нечем кормить. Могли и сами их съесть. В отчаянии, перед лицом гибели, люди нередко перестают быть людьми. Не об этом ли воспоминание, когда на Рождество в Америке пекут сладких человечков из теста?
А ещё наши предки могли, вместо того, чтобы убивать своих детей, взять оружие, надеть звериные шкуры и страшные маски и пойти в набег на соседнее племя. Чтобы выжить за счёт его запасов. Или за счёт мяса убитых. Может, какой-то смутный отголосок таких событий содержится в играх русских ряженых, которые на Святки бродили по деревням в обличии жутких монстров, устраивая шум и беспорядки?
Как упомянуто выше, в самую длинную ночь умирает Солнце и с ним умирает старый Мир. Наш мир идёт в Мир мёртвых, а Мир мёртвых приходит к нам. Границы стёрты, врата открыты, и не только умершие могут попасть туда, но и кто-то может прийти оттуда. Кто знает, какие силы могли овладеть разумом отчаявшихся, умирающих от голода и безысходности людей, смешаться с ними и повести за собой? В темноте и вьюге поди разбери, кто на тебя напал – человек, зверь, демон, или человек-зверь, одержимый демоном?
Говорят, в старину славянский праздник Зимнего Солнцеворота назывался Карачун. Так же звали божество мрака и холода, приходившее в наш мир зимой. Значение этого имени мы прекрасно помним до сих пор, когда говорим, что тому-то или тому-то «карачун пришёл». Карачун – это смерть. Есть мнение, что именно от этого персонажа произошёл Дед Мороз. Собственно, смерть и мороз – понятия очень близкие…
Что, если и правда наш Дедушка эволюционировал из какой-то страшной жути с острыми когтями и кровавыми зубами? Что, если традиция ставить ребёнка на табуреточку и заставлять читать стихи зародилась из бессознательного воспоминания о детских жертвоприношениях? Ну, как бы, одного ребёнка отдают «читать стихи» Дедушке, а все остальные получают подарки (по кусочку плоти того, кого отдали, эдакое сатанинское причастие)? После таких раздумий какое-то смутное беспокойство появляется, когда на детсадовском утреннике Дед Мороз бегает в кругу зайчиков и снежинок, пытаясь заморозить им ручки… Может, он только и ждёт, чтобы цивилизация снова ослабла? Чтобы в магазинах пропал хлеб, а в домах отключили отопление и свет? Чтобы люди снова испытали отчаяние, почувствовали, что они одни посреди зимнего леса? И тогда Дедушка сможет снова брать за свои подарки что-то посущественнее стихов, более сытное, мясное?
Эти опасения, что Дед Мороз на самом деле – жестокое воплощение Смерти, которому в древности приносили человеческие жертвы, чтобы он позволил оставшимся людям дожить до лета, прекрасно выражены в стихотворении «Великий старец Севера», размещённом на 4stor.ru. Автор - Vechniy strannik.
Если это правда, то может, всё хорошее, что мы связываем с новогодним праздником – обман и мишура, прикрывающие его изначальный смысл? А смысл этот в том, чтобы ублажить Смерть, скормить ей кого-то, чтобы дала отсрочку?
В этом правда стоит разобраться, чтобы не проводить в неприятных сомнениях все последующие праздники. Итак, является ли Дед Мороз тем ужасным «Старцем Севера» из стиха?
3.1 Откуда он взялся?
Много написано насчёт различий российского Деда Мороза и западного Санта-Клауса. Тем не менее, скорее всего, они произошли от одного персонажа, поскольку сходств между ними всё-таки больше, чем различий. Оба они – седобородые старцы, которые летом живут на Севере. Оба приносят подарки детям в Зимний праздник. Обоих в народе ассоциируют с христианским Святым Николаем. Только на Западе его напрямую называют «Санта Клаус» (что и значит «Святой Николай»), а в России сейчас это помнят любители фольклора и старинного народного календаря.
Многие учёные пишут, что после принятия христианства на Руси Святым Николаем стали называть Велеса. Велес же, по мнению многих исследователей, является славянским аналогом германского Одина (или Вотана). Одина - Вотана, которому поклонялись предки современных скандинавов, немцев, англичан, голландцев и американцев европейского происхождения (которые сейчас верят в Санта Клауса) тоже часто представляют как седобородого старца и могущественного волшебника.
Таким образом, российский Дед Мороз и западный Санта Клаус могут происходить от схожих Богов – соответственно, славянского Велеса и германского Одина. Велес и Один же, в свою очередь, происходят от одного, ещё более древнего Бога, которому поклонялись древние индоевропейцы примерно семь тысяч лет назад, когда ещё были одним народом. Потому и так похожи.
Индоевропейцами называют потомков древнего народа, широко расселившегося по всей Евразии в Бронзовом веке. К ним относятся славяне (русские, белорусы, украинцы, поляки, чехи и др.), германцы (немцы, англичане, скандинавы и др.), кельты (ирландцы, шотландцы, валлийцы и др.). Также индоевропейцами являются греки и римляне, скифы, персы (иранцы), значительная часть населения Кавказа, Центральной Азии и Индии и ещё много кто. Хоть в это сложно поверить из-за многочисленных различий, возникших за тысячи лет, все эти древние и современные народы имеют общих предков. Ещё индоевропейцев иногда называют «ариями» или «арийцами», но после того, как это слово использовали в своих расовых теориях немецкие нацисты, приличные учёные стали редко его употреблять. От веры древних индоевропейцев произошли религии их потомков. Боги греков, римлян, кельтов и скандинавов происходят от единого индоевропейского пантеона, поэтому их иногда удобно сравнивать, чтобы прояснить какие-то неясные моменты, например, славянской мифологии, которая сохранилась не так хорошо.
Итак, Дед Мороз может происходить от божества, которое славяне называли Велес. У Богов бывает помногу имён, ликов и проявлений. Скорее всего, Карачун – это одна из ипостасей Велеса.
3.2 Что это за божество и связано ли оно со смертью?
Славянская мифология тысячелетней давности сохранилась значительно хуже, чем скандинавская. Поэтому про Одина мы знаем больше, чем про Велеса. Оба они божества мудрости, магии и поэзии. Оба они являются стариками с седой бородой и сложным характером.
Один – верховный Бог древних скандинавов. О нём известно довольно много и хорошего, и не очень (по современным меркам). Это был бог войны, воинов и королевской власти. Он был покровителем магических искусств и хозяином загробного мира для героев, убитых в бою. Души воинов пополняли войско Одина и пировали в его дворце, называвшемся Вальхалла (Чертог павших) в ожидании конца света, когда Один поведёт их против войска демонов и призраков, пришедшего уничтожить наш мир.
Имеют ли эти Боги отношение к Смерти? Разумеется, самое прямое. Оба они хозяева загробного мира. Велес ещё считается богом плодородия животного и растительного мира. Боги плодородия тесно связаны со смертью, потому что где Земля – там и Подземный мир, и всё что умерло, уходит в Землю и становится удобрением для новой жизни. Ещё Велес покровительствует диким зверям, живущим в лесу. А дикий тёмный лес со всеми его загадками и опасностями наши предки считали преддверием Мира мёртвых.
Один на полях сражений собирает души павших воинов, то есть, в этот момент он и есть Смерть. Также надо обратить внимание на его внешний вид. Люди представляли себе Одина как могучего старца в длинном синем плаще, широкополой шляпе, скрывающей лицо и с копьём. В христианские времена Смерть изображали как старика в плаще с капюшоном и с косой. Как говорится, найдите десять отличий…
То есть, Один и есть сама Смерть, как и Велес, которого зовут Карачун. Впрочем, о том, что Дед Мороз связан со Смертью, можно легко догадаться, и не вычитывая про Велеса и Одина. Достаточно знать значение слов «Дед Мороз». Дед – значит старость, Мороз – значит холод, а где старость и холод, там и Смерть недалеко.
После этого мы могли бы поставить в нашем «расследовании» жирную точку и признать, что Дед Мороз – это злое божество, и к детям его подпускать нельзя… Однако не стоит торопиться. Лучше зададим ещё пару вопросов…
3.3 Почему бог смерти – верховный бог?
Велес и Один – боги Мира мёртвых, это уже выяснили. Но почему Один – верховный Бог древних скандинавов? Может потому, что они все были свирепыми викингами и любили смерть и разрушение? Но вообще-то для раннего средневековья это был вполне развитый народ с богатой культурой и довольно проработанным законодательством, и викингами были далеко не все. Скандинавы также любили мир, достаток и комфорт, как и другие народы вокруг них. Почему же Один был у них главой пантеона, а не громовержец Тор, отважный воин Тюр или богач Фрейр?
Просто потому, что Один был самый старый. Раннее средневековье – это время перехода от первобытно-общинного строя к ранним государствам. Раннее государство – это много разных семей, родов, племён, которые защищены одной воинской дружиной. Главой государства должен быть предводитель дружины, желательно достаточно молодой. А Боги всегда подстраиваются под своих людей, поэтому главным Богом в ранних государствах обычно был громовержец – могучий вояка средних лет. Потому что именно ему молились больше всего. На Руси – Перун, в Греции – Зевс, и т. д. Людей, живущих в государстве, не обязательно должны связывать родственные узы.
А вот в родовой общине, в отличие от государства, все родственники. Родовой общиной руководит Старейшина, старший мужчина в роду. Его авторитет держится на двух вещах: на том, что он является общим предком, прародителем всего рода – все взрослые мужчины являются его сыновьями, младшими братьями или племянниками, а также на его большом возрасте, мудрости и жизненном опыте. Один, по скандинавской мифологии, является отцом или дедом почти всех остальных Богов. Правда, воином и военным вождём он тоже был хоть куда – похоже, у скандинавов переход от общины к государству был на более ранней стадии, чем у других народов, и старый Бог – старейшина родовой общины начал выполнять новые функции короля. Вероятно, на следующем этапе Один должен был уступить главенство своему сыну, громовержцу Тору. В мифах они нередко соперничали и ругались, а порой хитрый Один устраивал Тору обидные розыгрыши, которые в наше время скорее назвали бы «подлянами»...
Так или иначе, но Один был старейшим из скандинавских Богов, Старейшиной их рода. Но ведь старость – это состояние, близкое к смерти. Мы не задумываемся об этом, глядя на наших бабушек и дедушек, но ведь по сравнению с нами они уже совсем не такие живые. Морщины, седина, снижение эластичности и прочности тканей – всё это происходит от того, что клетки отмирают и не восстанавливаются так легко, как в молодости. То есть, в какой-то степени пожилые люди уже принадлежат Загробному миру. Есть выражение «одной ногой в могиле». Вероятно, оно родилось не просто ради красного словца. Старик, по представлениям древних, жил одновременно в двух мирах – в нашем и в загробном. Это считалось залогом его мудрости – ведь он мог получать советы от духов предков… Этому представлению вполне соответствует облик Одина. У Одина один глаз. Второй он отдал духам в обмен на тайные знания. То есть, один его глаз находится в Загробном мире, а другой здесь, и поэтому Один видит то, что происходит сразу в двух мирах. Ещё Одину служат два ворона, которые летают по всему свету и приносят ему известия. Их зовут Думающий и Помнящий. То есть опять, Один получает информацию из настоящего и из прошлого.
Получается, что пугаться нечего. То, что верховный Бог связан со смертью, вполне естественно – он просто старше всех, а значит, ближе всех к смерти. Он чувствует на себе её дыхание и слышит её шёпот. А она иногда может и что-то умное прошептать…
В древних обществах мудрые старики часто считались воплощением хозяев Мира Мёртвых и самой Смерти. Потому, что Смерть (или одна из её ипостасей) – это тоже Старик. Кто-то из предков, настолько старый, что уже не может жить в Настоящем, и ушёл в Прошлое, которым и является Мир Мёртвых. И периодически возвращается, чтобы отвести в свой мир ещё одного старика, утомившегося от жизни. Когда старик забирает старика, это вполне естественно и не страшно. Один, Велес, Дед Мороз – это воплощение состарившегося и помудревшего мира, который ждёт, когда за ним придёт какой-то ещё более древний Дед Мороз-Велес-Один и уведёт в свою стариковскую компанию. Совершенно нормальный процесс.
На эту тему есть японская притча про человека, пришедшего к мастеру каллиграфии. Китайская и японская каллиграфия – искусство написания иероглифов. Считалось, что это занятие помогает достичь просветления, а иероглиф, написанный от души, становится чем-то вроде заклинания. Поэтому и мы часто носим как талисманы иероглифы «здоровье», «богатство», «удача» и т.д. Кстати, в древней Европе верили примерно в то же самое, когда занимались рунической магией.
Один богач попросил Сенгая написать что-нибудь, чтобы процветание его семьи продолжалось от поколения к поколению. Сенгай взял большой лист бумаги и написал:
"Отец умер, сын умер, внук умер".
Богач рассердился:
"Я просил тебя написать что-нибудь для счастья моей семьи. Зачем ты так шутишь?"
"Я и не собирался шутить, - объяснил Сенгай. - Если твой сын умрет раньше тебя, тебя это сильно огорчит тебя. Если твой внук умрет раньше сына, это разобьёт вам сердца. Если в твоей семье от поколения к поколению будут умирать в том порядке, в котором я написал, это будет естественным ходом жизни. Я называю это истинным процветанием".
Поэтому можно спросить:
3.4 Всегда ли смерть – зло?
Все религии мира учат нас воспринимать смерть философски, как естественное явление. Более того, говорят, что естественная, ненасильственная смерть необходима, чтобы мир обновлялся и совершенствовался, чтобы старое уходило в прошлое и освобождало место для будущего. Чтобы непрерывно размножающаяся жизнь не задохнулась под собственной массой. Чтобы люди, посмотревшие этот мир и внёсшие свой вклад в его развитие, дали возможность поработать следующим поколениям.
Дед Мороз, как следует из его имени, совмещает в своём образе старость, холод и смерть. Эти явления тесно связаны в сознании древних людей. Как упоминалось в предыдущих частях, зима – это старость мира. Миру не хватает солнечной энергии, чтобы поддерживать летнее многообразие жизни. Старым людям тоже не хватает энергии из-за замедления обменных процессов в организме. Их кожа становится холодной, они часто мёрзнут и даже летом кутаются в тёплую одежду. Если они исчерпали свои ресурсы, разве не будет для них благом перезагрузка? Завершение утомившей их жизни и отдых в месте, где нет времени, трудов и тревог? А там, глядишь, и новое рождение в молодом сильном теле? Для стареющего и умирающего зимой Мира старость и смерть – это тоже передышка. Звери впадают в спячку. Люди сидят в домах. Есть возможность что-то обдумать, внутренне перестроиться, подготовиться к грядущему лету, чтобы избежать ошибок.
Иногда жизнь приобретает патологические формы, когда живые существа начинают причинять слишком много вреда друг другу. Тогда зима, старость и смерть могут служить сдерживающим фактором. Например, в старину, когда приходила зима, в Европе прекращались войны. Дороги становились непроходимыми, люди и кони вязли в сугробах. Вьюги, рано темнеет, на море шторм и льдины, и боевые корабли стояли в сараях. Воины сидели по домам, а у их королей появлялась возможность провести переговоры и решить проблемы мирным путём. В странах, где бывает суровая зима, живёт немного меньше опасных для человека паразитов и бактерий, а зимой они разносились не так быстро. Затухала торговля, люди не покидали свои селения, и поэтому зимой замедлялось распространение эпидемий, в том числе и чумы, уничтожившей в 14 в. около половины населения Европы. Опасный преступник, которого не может поймать полиция, всё равно рано или поздно состарится и умрёт… Так что старость и смерть – что мировая, что человеческая, не совсем бесполезные вещи…
Все пути духовного развития человека предполагают на каком-то этапе смирение с фактом конечности бытия, а затем и полное избавление от страха смерти. Говорят, всё в этом мире смертно, и каждый человек рано или поздно покинет этот мир. Есть мнение, что если жизнь прожита правильно, то и умирать будет не страшно и не тоскливо, и что бояться неизбежного – это бессмысленная трата времени и сил. Глубокое осознание всех этих вещей входит в состав того, что называется «зрелость». А Смерть ещё называют «Мрачный Жнец». В норме жнецы собирают только зрелые колосья.
Но, к сожалению, норма бывает не всегда.
3.5 Когда смерть – зло?
Наверное, страшной и мерзкой смерть становится, когда окрашена такими вещами, как трусость, жестокость и предательство. Когда незрелые люди пытаются спасти себя и подсовывают смерти кого-то другого.
Собственно, причиной большинства человеческих жертвоприношений был страх. Люди чувствовали себя бессильными перед природой и пытались откупиться от тёмных сил своими детьми. Повинуясь страху и совершая предательство, как в стихе «Великий старец Севера». Там к деревне приходит злой дух со всеми чертами Старика из Мира мёртвых – Велеса – Карачуна – Смерти. Чтобы он дал им отсрочку, люди привязывают к дереву в лесу девушку – в жертву «Великому старцу». Убив её, он сообщает, что доволен жертвой и придёт за новой через год.
Сюжет жуткий и противный, вызывает грусть и чувство безнадёги (именно сюжет, а сам стих весьма хорош). Люди совершают предательство, отдав молодую женщину, которая могла бы рожать для своего клана детей. То есть, чтобы сберечь свою жизнь в настоящем, они отдали часть будущего.
Неужели этот «Великий старец» и есть Велес, или Один, которым поклонялись наши предки и от которых произошли Дед Мороз и Санта Клаус?
Есть выражение «у каждого свой Бог». Дело в том, что каждый мифологический персонаж – это не просто какое-то конкретное существо. Это – «архетип», образ из нашего подсознания. Образец, которому следуют люди. У каждого человека в голове есть собственная картина мира и общества. И собственные представления о людях и их моделях поведения. Каким должен быть правильный мужчина, правильная женщина, отец, мать, воин, священник, старейшина… Часто эти образы совпадают сразу у множества людей. Тогда у них появляется общее божество, наделённое нужными этим людям чертами, которому они вместе поклоняются.
Боги, которым мы поклоняемся, - это отражение наших собственных представлений о правильном и неправильном. Наш собственный выбор. Велес, Один – это образ правильного главы рода, старейшины, каким его представляли тысячу лет назад. Каждое языческое божество – это не какое-то определённое существо, а скорее описание должности. Кого люди сочтут наиболее достойным, тот дух её и займёт. Поэтому Велесов, Одинов и Дедов Морозов может быть много и разных – свой у каждого народа, у каждого поколения, у каждой семьи и у каждого человека. Какими именно они будут, зависит от самих людей. Потому, что в Ином мире есть всё. И каждый человек найдёт там Бога по себе. Всё зависит от нашего выбора. Какие образы живут в нашем сердце, кому мы приносим искреннюю молитву, тот и откликается. Поэтому в мифах о древних Богах есть много противоречий, касающихся их деяний и характеров. У персонажей разных историй могут быть общие имена и внешние атрибуты, но поступки могут быть очень разными…
У людей из стиха про «Великого старца Севера» было своё представление об отношениях внутри клана и о том, как надо себя вести перед лицом Смерти. Соответственно и «Старец» у них свой. Однако следует отметить, что он не соответствует образу, которому поклонялось большинство людей тысячу лет назад. Тот же Один, например, несмотря на свою свирепость, ненавидел трусов, бегающих от смерти и пытающихся подставить кого-то другого. Да, Одину приносили человеческие жертвы, но его любимой жертвой были воины, убитые в бою, а не дети или женщины. Известны случаи, когда древние скандинавы в период голода выносили в лес грудных младенцев. Однако такое случалось не часто, и у большинства людей вызывало осуждение.
Следует помнить, что в Средние века многие люди искренне считали, что Иисусу Христу очень нравились пытки еретиков, сожжение ведьм и истребление целых городов из-за их «неправильной веры». Возможно, у них тоже был какой-то свой Христос. Или некто, выдающий себя за Христа. Хочется надеяться, что Иисус, в которого верим мы сегодня, к этому всему не имеет отношения…
3.6 Так в чём же, в конце концов, разница между Дедом Морозом и страшным «Старцем Севера»?!
А разница в том, что когда к древнему лесному селению наших предков подходила голодная Смерть, то Старейшина рода мог приказать вынести в лес младенца, чтоб стало меньше ртов, а мог и сам его сожрать. Тогда свирепый «Старец» получал свою жертву. А бывало так, что Старейшина или ещё кто-то из взрослых вставал из-за стола и уходил в лес сам, оставив детям мешок с остатками пищи. Тогда в роду появлялся Дед Мороз. Такой поступок на первый взгляд не логичен, с точки зрения примитивного выживания «здесь и сейчас». Но почему-то у родов, выбравших первый вариант, не было будущего. А потомки Деда Мороза потом, через века, вполне законно назвали его Святым Николаем. Имя «Николай», как известно, с греческого переводится как «Победитель».
Одна их главных религий человечества – это культ предков. Конечно, он связан со Смертью, но совсем не в ужасном смысле. Наш Дед Мороз – это Предок, принявший Правильную Смерть. Имя Дед Мороз ещё можно истолковать, как «умерший предок» - Дед же! Он – воплощение всех наших Предков, которые трудились, боролись и порой жертвовали собой ради выживания своего потомства, своего Рода. А в особые дни и ночи, когда грань между нашим и Их миром стирается, Предки приходят, чтобы незримо побыть среди нас, вместе встретить праздник, чем-то помочь. И чтобы не подпустить к своему роду всяких чужих «великих старцев», которые тоже в это время приходят в Мир Живых, чтобы подзаправиться человечиной. И именно от имени Предков мы кладём под ёлку или в чулок над камином подарки друг для друга. И когда старший мужчина в доме, который в силу своего возраста ближе всех к Смерти, надевает шубу, привязывает бороду и стучится в свой собственный дом, чтобы послушать стихи и вручить сладости, он тем самым чтит память Предков и даёт обещание. Что будет беречь свою семью и порядок «отец-сын-внук». Что если понадобится, встретит смерть за своего сына, или внука, или младшего брата. И что когда придёт время, он передаст молодым свои знания, волшебный посох – символ власти и свой мешок с богатствами. И когда придёт время уходить – помашет рукой и уйдёт в Бесконечность налегке. Не пытаясь никого с собой утащить и не делая жалких попыток продлить существование за счёт будущего своего рода.
Об этом обещании нужно помнить всю жизнь. Да, мы сейчас живём в гораздо лучших условиях, чем тысячу или даже сто лет назад. Уже начали забывать, что такое настоящий голод, а смерть от обморожения если и случается, то только в результате несчастного случая. Нам уже не нужно выбирать, кто из домашних переживёт зиму и нет искушения кого-нибудь из них съесть… Однако убийство и людоедство бывают не только физические. Часто в старости незрелые люди, не реализовавшие себя и не изжившие страх смерти, начинают отравлять жизнь молодым. Они чувствуют, что их время проходит, что силы уже не те и что скоро всему придёт конец. Тогда они начинают судорожно цепляться за жизнь, пытаются сохранить какую-то значимость. Иногда это проявляется в желании полностью подчинить себе своих детей. Подавить, унизить, лишить воли.
Многие встречали старых дев, измождённых, с потухшим взглядом, доживших до 60 без любви, без семей, без детей, навсегда оставшихся служанками при своих родителях. Потому, что строгая мама не разрешала бегать на свидания и требовала «блюсти мораль». Дело тут, конечно, не в морали, а в том, что мама с ревностью смотрела, как расцветает дочка и захотела во что бы то ни стало остаться единственной взрослой женщиной в семье.
Есть такие же «потухшие» вечные мальчики, которые с детства испытывали презрение собственных отцов. Их не поддержали, не признали, не поощрили быть сильными и смелыми. Не позволили самим выбрать жизненный путь, лишили даже выбора профессии или партнёра. Они проводят жизнь в серости, не совершают ничего значительного, не достигают, не побеждают, не творят. И часто тоже покидают этот мир, не оставив после себя ни потомства, ни вообще чего-либо примечательного.
В народе про такое говорят, что родители «заели жизнь своих детей». Желание жить вечно, остаться единственным и незаменимым, толкает людей бороться против своих же наследников. Родители сжирают детей, начальники, вцепившиеся в свои кресла, интригуют и избавляются от молодых и способных сотрудников. Губятся таланты, не реализуются возможности… Страх смерти, обида и злость на «несправедливость» этого мира порой приводят Несозревших к желанию отомстить, кого-то утащить в небытие с собой… Всё это нашло отражение в легендах о вампирах. Уже мёртвое существо стремится продлить своё бессмысленное существование, вытягивая соки из живых. Причём в первую очередь из близких. На Балканах есть поговорка, которая звучит примерно так: «Вурдалак начинает со своей семьи»…
Что ж, эти люди сделали свой выбор между Дедом Морозом и «Великим старцем». Поставив своё существование выше блага своей семьи. Подавляя своих детей, выращивая их бездарными, безвольными и слабыми – потому, что понимают, что сами уже никогда не станут лучше и сильнее, а значит, чтобы оставаться выше всех, надо мешать расти другим. Нарушив Закон вечного обновления. К счастью, всё-таки, большая часть человечества выбрала не «Великого старца», а настоящего Деда Мороза и отмечает с ним настоящий Новый год.
Новый год и Рождество – это праздник обновления. Старик, с честью проживший свою жизнь, прощается и уходит, не пытаясь оставить или унести ничего лишнего. Он оставляет мешок с подарками для новорождённого. У Младенца горячее и сильное, неистрёпанное ещё сердце, ясный молодой ум и свежий взгляд на мир. В мешке он найдёт заботливо сложенные опыт и ресурсы Старика, и это поможет ему развиваться быстрее и достичь за жизнь большего, чем его предки. Соблюдение этого Порядка обеспечит нашему Миру и человечеству долгую жизнь и постоянное развитие. Благодаря нему с каждым поколением Мир становится чуточку лучше. Это подтверждает история человечества, которая вся словно отражена в новогодних праздниках. Около миллиона лет назад Предки впервые сами развели огонь. Это стало великой победой в борьбе за жизнь, которая помогла людям пережить Ледниковую эпоху. Её запомнили навсегда – тысячу лет назад на Карачун возжигался священный Костёр, сейчас на Новый год в небе полыхают салюты.
Примерно десять тысяч лет назад люди научились выращивать хлеб. Это тоже очень помогло нам выжить. А ещё – отказаться от каннибализма. Мы, люди, - хищные звери, и мало какая пища может нас порадовать так, как кусок мяса. Но запуская зубы в свежую хрустящую булку, испытываешь не меньшее наслаждение… До появления земледелия главной пищей было мясо. Обследуя европейские горные пещеры, в которых жили Гомо Сапиенс времён Палеолита, археологи порой находят колодцы с человеческими костями, а на них – следы человеческих зубов. Но произошла Неолитическая революция, и хлеб стал «всему голова». И скорее всего, появление хлеба, частично заменившего мясо, сыграло важную роль в том, что люди перестали есть друг друга. Снизилось благодаря хлебу и количество человеческих жертвоприношений – процесс выпекания хлеба в печи напоминал нашим предкам вынашивание ребёнка в чреве матери. Поэтому к этому занятию часто допускались только женщины. И поэтому хлеб считался чем-то, подобным человеку, и его можно было подарить Богам вместо людей.
Наверное, именно роль земледелия в уходе от людоедства неосознанно вспоминают американские домохозяйки, когда на Рождество загружают в духовку противни с «пряничными человечками», а все остальные христиане – во время Причастия, когда едят Хлеб вместо Плоти и пьют Вино вместо Крови… Кстати, есть мнение что русское слово «каравай» (которое изначально звучало как «коровай») имеет общий корень со словом «корова». Потому, что караваем славяне-язычники заменяли жертвоприношение коровы. Но кроме того, некоторые считают, что оба слова – и «корова», и «коровай» - однокоренные со словом «кровь». Тогда можно предположить, что караваем могли заменить не только корову, но и других носителей крови. Например, человека.
Тысячу лет назад наши предки чтили Велеса и Одина. Это были суровые Боги. В чём-то, по нашим меркам, дикие и жестокие. Они вели войны и получали человеческие жертвы. Но также они учили людей дорожить своим родом, не совершать бесчестных поступков и не бояться смерти. Чтить Закон обновления. Обновление происходит разными циклами. Сменяются не только годы, но и целые эпохи. Когда пришло их время, верховные Боги древней Европы сошли со своего пьедестала и уступили место молодому Христу, который провозгласил любовь к ближнему и потребовал прощать врагов и совсем отменить человеческие жертвоприношения. То есть, произошла всё та же новогодняя история про Старика и Младенца, но в гораздо большем масштабе. Удивительно просто, как христианское и языческое гармонично друг друга дополняют, если не рассматривать их как непримиримых врагов…
Хоть многие христианские деятели поспешили объявить древних Богов демонами, сам Иисус и почитавшие его народы рассудили иначе – Велес и Один не отправились в ад, а заняли почётное место среди Предков и хозяев Загробного мира. Сохранили часть прежних должностей и получили новые имена…
Санта Клаус, как известно, весь год проводит на Северном полюсе, набивая мешки подарками. Смерть обычно связана с темнотой и холодом, поэтому Северный полюс – вполне удачное иносказание для Мира мёртвых. Вдобавок через Северный полюс проходит ось вращения планеты, значит его дом является своеобразным центром мира. Центр мироздания и Мир мёртвых одновременно… Это же Вальхалла! Ещё одна улика, указывающая на связь Санты с Одином.
Когда приходит время, Санта Клаус выезжает из своего дворца на санях, запряжённых оленями. Олени – священные животные в древней Европе. В скандинавской мифологии олени бродят по ветвям Мирового Дерева. Мировое Древо – это ось вселенной, которая проходит через Мир людей и соединяет его с Верхним миром (небесами) и подземным Миром мёртвых, а также со многими другими мирами. Ветви Мирового Древа – это дороги, соединяющие миры и ветвящиеся внутри них. Все дороги нашего мира – тоже ветви Мирового Древа. Вероятно, из-за формы рогов, похожих на деревья, древние люди считали оленей особыми зверями, способными скакать по всем ветвям-дорогам и перемещаться между мирами. Поэтому, наверное, именно они в упряжке Санта-Клауса.
Раздав подарки подрастающему поколению, Рождественский Дед уносится на своих санях обратно на Север (то есть, в загробный мир), прихватив с собой Старый Мир – старики к старикам... А в воздухе раздаётся знаменитое «Хо-хо-хо»… Помнится, старик Один учил своих внучат – викингов, что перед смертью надо смеяться… Только вот у Санты нету копья, и вместо длинного синего плаща у него короткая красная шубка. Зато длинная синяя шуба и магический посох – непременные атрибуты российского Деда Мороза. А ещё у Санты два глаза. Вероятно потому, что он теперь живёт не в двух мирах, как раньше, а целиком переселился на тот свет и там воссоединился со своим глазом…
Итак, вопрос, заданный в начале: можно ли доверять Деду Морозу? Конечно, можно. Ровно настолько, насколько можно доверять себе. Ведь наши Боги – это отражение нас самих. От них ничего не скроешь. Кого мы искренне чтим в глубине души – тот и откликается на наши молитвы. Кто мы, на чьей мы стороне? Во что мы верим, на кого хотим быть похожи? Главное, как мы поступаем со своими детьми? Вот, разобравшись в этих вопросах, мы и сможем понять, кто именно будет по жизни приглядывать за нашим родом – благие духи Предков под предводительством Деда Мороза – Святого Николая, или что-то другое…
А пока будем отмечать достойный уход Старца и Рождество Младенца. Нальём вина. Полюбуемся ёлкой, которая символизирует Мировое древо, соединяющее бесчисленные миры-шарики и обвитое гирляндой – Млечным путём. Она должна помочь уйти тому, что должно уйти, и прийти тому, что должно прийти. Всех нас с Праздниками!
Если кому-то стало интересн и появилось желание подробно разобраться в теме, то вот книги и фильмы, из которых черпал идеи автор:
Вигасин А. «История древнего мира»;
Забылин М. «Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия»;
Иванов В. А., Иванов В. В. «Мифы языческой Руси: Словарь»;
Михайлов Н. «Сватовство смерти»;
Мэтьюс Р. «Что было до нашей эры»;
Петрухин В. «Мифы древней Скандинавии»;
Платов А. «В поисках Святого Грааля», «Магические искусства древней Европы»;
Семёнова М. «Быт и верования древних славян», «Викинги», «Валькирия», «Лебединая дорога», «Меч мёртвых»;
Смирнова И. «Тайны магии»;
Шюре Э. «Гермес»;
«Старшая Эдда», перевод А. Корсуна;
«Младшая Эдда», перевод О. Смирницкой;
Х/ф «Санта Хрякус» 2006, по роману Т. Пратчетта;
Х/ф «Крабат – ученик колдуна», 2008, по книге О. Пройслера;
Х/ф «Крампус», 2015, режиссёр М. Догерти;
Х/ф «Кровавый Санта», 2010, режиссёр Д. Маас;
Х/ф «Тринадцатый воин». 1999, по роману М. Крайтона;
Плюс множество статей из Википедии и с других ресурсов.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:14 by Почетный святойПросмотров: 37Комментарии: 3
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