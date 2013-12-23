Древний новый зимний праздник. Часть 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 09:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Почетный святой Просмотров: 51 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:08 by

Итак, на рассвете мир праздновал рождение нового Солнца и нового Мира, ещё лучшего, чем прежде. Как и все новорождённые дети, в начале они слабенькие. Однако уже скоро станет заметно, что день потихоньку прибавляется – Солнце быстро растёт. И Мир постепенно будет становиться теплее и живее. Так они и будут расти и набираться сил, пока не достигнут полного расцвета к Летнему Солнцестоянию. Но это уже другая история.Сейчас такие вещи, как повторное рождение после смерти, реинкарнация, ассоциируются у нас в первую очередь с Востоком - Индией, Тибетом, индуизмом, буддизмом и др. Однако в древности идея, что смерть – это новое рождение, бытовала среди европейских язычников, а говорят, что и среди первых христиан.2. Древний праздник и Рождество.В те же дни, когда язычники праздновали рождение Солнца и нового Мира, христиане празднуют рождение Иисуса Христа. Некоторые исследователи усматривают в этом связь между христианством и более ранними религиями. Есть мнение, что история о рождении, смерти и воскрешении Иисуса чем-то напоминает истории умирающих и возрождающихся Богов, которые существуют в очень многих культурах.Кто-то считает, что связи между христианством и древними верованиями возникли после того, как языческие народы приняли крещение. Они могли попытаться увязать старую и новую веру. Увидев какие-то схожие мотивы в своих и христианских сказаниях, люди могли отождествить Иисуса со своими древними Богами, олицетворявшими или Солнце, или, в более широком смысле, вечный круговорот жизни, постоянное движение от рождения к смерти и новому рождению.Есть и другая точка зрения, по которой само христианство развилось или что-то позаимствовало из древних верований, связанных с поклонением Солнцу или другому «циклическому» божеству.Например, кто-то ищет связи между христианством и религией древнего Египта. По представлениям египтян, Бог Солнца Амон Ра каждый вечер спускается в Подземный мир, где вступает в схватку со змеем Апопом – олицетворением смерти. Каждый восход Солнца является, таким образом, победой над Смертью, новым рождением. Также у египтян есть Осирис – божество, связанное с плодородием долины Нила. Каждый год его смерть становится началом сезона засухи. Когда Осирис воскресает, сухой сезон заканчивается и наступает разлив Нила. Именно тогда египтяне отмечали свой Новый год – ведь нашей снежной зимы у них нет, Солнца в Египте всегда достаточно, а неблагоприятный для жизни период года у них связан не с холодом и темнотой, как в наших северных широтах, а с засухой. А значит, началом новой Жизни для них является разлив Нила в июле.Сама идея, что Сын Божий родился на Земле, чтобы разделить с людьми тяготы их жизни, тоже была не чужда другим религиям. У множества народов есть предания о том, как боги рождаются среди людей, а люди становятся богами. Если у божества появились важные дела на Земле, оно может родиться в семье смертных. В Индии, например, такое явление отражено в понятии «аватара».До сих пор в обществах, исповедующих традиционные верования, появляются сообщения о людях, являющихся воплощением того или иного божества. Например, в Непале девочки проходят сложные ритуалы, призванные выявить среди них Кумари - живое воплощение индуистской богини Таледжу. Девочка, прошедшая испытания, живёт во дворце и принимает почести, пока не повзрослеет. Тогда непальцы ищут новую Кумари.У древних римлян идея, что Боги могут приходить на Землю, а люди становиться Богами, деградировала в традицию причислять к Богам всех умерших императоров, независимо от их заслуг. У древних скандинавов есть бог поэзии Браги, и в их преданиях иногда указывается на связь между ним и знаменитым скальдом Браги Старым, жившим в IХ в. Непонятно, то ли скальд Браги считался воплощением Бога (и, возможно, был назван в честь него), то ли скальда обожествили после смерти, и тогда в скандинавском пантеоне появился Бог с таким именем.Собственно, христианский культ Святых – людей, ведших особо праведную жизнь и поэтому после смерти получивших силу влиять на что-то в мире и помогать тем, кто им молится, тоже чем-то похож на эти древние верования. Кстати, даже сами христианские авторы пишут, что надо ответственно подходить к выбору имени для ребёнка по святцам, поскольку имя накладывает отпечаток на всю жизнь, и человек, названный в честь определённого Святого, должен будет по жизни проявлять какие-то качества, свойственные его небесному покровителю. Это тоже немного напоминает индуистские представления об аватарах.Рождение и жизнь Иисуса пришлись на период, когда в пределах Римской империи и в соседних странах относительно мирно уживалось великое множество разнообразных религий, культов и учений, которые нередко смешивались друг с другом, если у них находилось что-то общее в основах. Местные верования переплетались с принесёнными издалека. (Например, есть мнение, что греческие философы могли быть знакомы с индуизмом и буддизмом). Вероятно, когда приверженцы древних верований узнавали об Иисусе, они могли пытаться встроить его в свою картину мира и объединить его учение со своим. Для кого-то он мог стать очередным воплощением, «аватаром» какого-нибудь древнего умирающего и воскресающего божества, например солнечного, ведь их солнечные Боги тоже могли приходить на Землю, чтобы учить, лечить, бороться со злом.Солнце греет всех, не разделяя на «хороших» и «плохих». Оно исцеляет болезни и проясняет окружающий мир, делает его понятнее и безопаснее, прогоняет страхи, живущие во мраке. Пожалуй, Солнце – вполне удачное сравнение для личности Иисуса.И крест, который сейчас в основном ассоциируется с христианской верой, - очень древний символ, существующий возможно столько же, сколько и само человечество. Ещё первобытные охотники выцарапывали его на стенах пещер и вырезали на бивнях мамонтов. У него есть множество значений. Он может обозначать и человека, и всю вселенную, и пересечение судеб, но так же часто он обозначает Солнце. Это тоже могло привести к объединению христианства с культом Солнца в разумах наших предков.Имеет ли раннее христианство изначальные связи с более древними религиями, или эти связи возникли позже, когда языческие народы принимали крещение и пытались объединить христианство со своей старой верой? На этот вопрос ещё предстоит ответить историкам.Обычно представители христианской религии не допускают, чтобы её сравнивали с другими верами. Однако все мы можем признать, что рождение Иисуса Христа было для этого мира чем-то вроде нового рассвета. А значит, празднование Рождества Христова в дни Зимнего Солнцеворота в любом случае имеет смысл.

Ключевые слова: Новый год Рождество Йоль Карачун Солнцеворот авторская история

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