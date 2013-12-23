Древний новый зимний праздник. Часть 2

Древний новый зимний праздник. Часть 2Итак, на рассвете мир праздновал рождение нового Солнца и нового Мира, ещё лучшего, чем прежде. Как и все новорождённые дети, в начале они слабенькие. Однако уже скоро станет заметно, что день потихоньку прибавляется – Солнце быстро растёт. И Мир постепенно будет становиться теплее и живее. Так они и будут расти и набираться сил, пока не достигнут полного расцвета к Летнему Солнцестоянию. Но это уже другая история.
Сейчас такие вещи, как повторное рождение после смерти, реинкарнация, ассоциируются у нас в первую очередь с Востоком - Индией, Тибетом, индуизмом, буддизмом и др. Однако в древности идея, что смерть – это новое рождение, бытовала среди европейских язычников, а говорят, что и среди первых христиан.
2. Древний праздник и Рождество.
В те же дни, когда язычники праздновали рождение Солнца и нового Мира, христиане празднуют рождение Иисуса Христа. Некоторые исследователи усматривают в этом связь между христианством и более ранними религиями. Есть мнение, что история о рождении, смерти и воскрешении Иисуса чем-то напоминает истории умирающих и возрождающихся Богов, которые существуют в очень многих культурах.
Кто-то считает, что связи между христианством и древними верованиями возникли после того, как языческие народы приняли крещение. Они могли попытаться увязать старую и новую веру. Увидев какие-то схожие мотивы в своих и христианских сказаниях, люди могли отождествить Иисуса со своими древними Богами, олицетворявшими или Солнце, или, в более широком смысле, вечный круговорот жизни, постоянное движение от рождения к смерти и новому рождению. (Следует помнить, что в этом круговороте постоянно участвует вся Вселенная. Но при этом Солнце – самый заметный для нас, людей, его участник. Оно – самая яркая часть нашего мира, и его циклическое движение мы видим каждый день. Поэтому дневное светило и вечный круговорот всего сущего иногда олицетворяют одни и те же божества и обозначают одни и те же символы (например, к таким универсальным символам относится свастика – крест с загнутыми концами, известный множеству народов ещё с Каменного века, который, к сожалению, в ХХ в. присвоили себе немецкие нацисты).
Есть и другая точка зрения, по которой само христианство развилось или что-то позаимствовало из древних верований, связанных с поклонением Солнцу или другому «циклическому» божеству.
Например, кто-то ищет связи между христианством и религией древнего Египта. По представлениям египтян, Бог Солнца Амон Ра каждый вечер спускается в Подземный мир, где вступает в схватку со змеем Апопом – олицетворением смерти. Каждый восход Солнца является, таким образом, победой над Смертью, новым рождением. Также у египтян есть Осирис – божество, связанное с плодородием долины Нила. Каждый год его смерть становится началом сезона засухи. Когда Осирис воскресает, сухой сезон заканчивается и наступает разлив Нила. Именно тогда египтяне отмечали свой Новый год – ведь нашей снежной зимы у них нет, Солнца в Египте всегда достаточно, а неблагоприятный для жизни период года у них связан не с холодом и темнотой, как в наших северных широтах, а с засухой. А значит, началом новой Жизни для них является разлив Нила в июле.
Сама идея, что Сын Божий родился на Земле, чтобы разделить с людьми тяготы их жизни, тоже была не чужда другим религиям. У множества народов есть предания о том, как боги рождаются среди людей, а люди становятся богами. Если у божества появились важные дела на Земле, оно может родиться в семье смертных. В Индии, например, такое явление отражено в понятии «аватара».
До сих пор в обществах, исповедующих традиционные верования, появляются сообщения о людях, являющихся воплощением того или иного божества. Например, в Непале девочки проходят сложные ритуалы, призванные выявить среди них Кумари - живое воплощение индуистской богини Таледжу. Девочка, прошедшая испытания, живёт во дворце и принимает почести, пока не повзрослеет. Тогда непальцы ищут новую Кумари.
(Вообще, древние верили, что каждый человек рождается под покровительством какого-то божества и с какой-то миссией. И любой может стать земным воплощением этого божества, если ему хватило смелости познать себя и усердия до конца следовать своему пути. Каждый отважный воин в какой-то степени является воплощением Перуна или Тора, каждая любящая мать – Лада или Макошь. В древнем Египте жил учёный и философ, сейчас известный как Гермес Трисмегист. Его считают основоположником античной алхимии, астрономии и других наук. В Египте он считался живым воплощением Тота – бога мудрости и письма. Гермесом же его гораздо позднее прозвали греки – опять-таки считавшие его воплощением своего бога мудрости Гермеса, которого они отождествляли с египетским Тотом).
У древних римлян идея, что Боги могут приходить на Землю, а люди становиться Богами, деградировала в традицию причислять к Богам всех умерших императоров, независимо от их заслуг. У древних скандинавов есть бог поэзии Браги, и в их преданиях иногда указывается на связь между ним и знаменитым скальдом Браги Старым, жившим в IХ в. Непонятно, то ли скальд Браги считался воплощением Бога (и, возможно, был назван в честь него), то ли скальда обожествили после смерти, и тогда в скандинавском пантеоне появился Бог с таким именем.
Собственно, христианский культ Святых – людей, ведших особо праведную жизнь и поэтому после смерти получивших силу влиять на что-то в мире и помогать тем, кто им молится, тоже чем-то похож на эти древние верования. Кстати, даже сами христианские авторы пишут, что надо ответственно подходить к выбору имени для ребёнка по святцам, поскольку имя накладывает отпечаток на всю жизнь, и человек, названный в честь определённого Святого, должен будет по жизни проявлять какие-то качества, свойственные его небесному покровителю. Это тоже немного напоминает индуистские представления об аватарах.
Рождение и жизнь Иисуса пришлись на период, когда в пределах Римской империи и в соседних странах относительно мирно уживалось великое множество разнообразных религий, культов и учений, которые нередко смешивались друг с другом, если у них находилось что-то общее в основах. Местные верования переплетались с принесёнными издалека. (Например, есть мнение, что греческие философы могли быть знакомы с индуизмом и буддизмом). Вероятно, когда приверженцы древних верований узнавали об Иисусе, они могли пытаться встроить его в свою картину мира и объединить его учение со своим. Для кого-то он мог стать очередным воплощением, «аватаром» какого-нибудь древнего умирающего и воскресающего божества, например солнечного, ведь их солнечные Боги тоже могли приходить на Землю, чтобы учить, лечить, бороться со злом.
Солнце греет всех, не разделяя на «хороших» и «плохих». Оно исцеляет болезни и проясняет окружающий мир, делает его понятнее и безопаснее, прогоняет страхи, живущие во мраке. Пожалуй, Солнце – вполне удачное сравнение для личности Иисуса.
И крест, который сейчас в основном ассоциируется с христианской верой, - очень древний символ, существующий возможно столько же, сколько и само человечество. Ещё первобытные охотники выцарапывали его на стенах пещер и вырезали на бивнях мамонтов. У него есть множество значений. Он может обозначать и человека, и всю вселенную, и пересечение судеб, но так же часто он обозначает Солнце. Это тоже могло привести к объединению христианства с культом Солнца в разумах наших предков.
Имеет ли раннее христианство изначальные связи с более древними религиями, или эти связи возникли позже, когда языческие народы принимали крещение и пытались объединить христианство со своей старой верой? На этот вопрос ещё предстоит ответить историкам.
Обычно представители христианской религии не допускают, чтобы её сравнивали с другими верами. Однако все мы можем признать, что рождение Иисуса Христа было для этого мира чем-то вроде нового рассвета. А значит, празднование Рождества Христова в дни Зимнего Солнцеворота в любом случае имеет смысл.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 09:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:08 by Почетный святойПросмотров: 51Комментарии: 1
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