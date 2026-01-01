«От социопата до святого за пять минут: Искусство обеления Северуса Снейпа в "Поттериане" в книгах и в фильмах»

It was lucky that Harry had tea with Hagrid to look forward to, because the Potions lesson turned out to be the worst thing that had happened to him so far. At the start-of-term banquet, Harry had got the idea that Professor Snape disliked him. By the end of the first Potions lesson, he knew he’d been wrong. Snape didn’t dislike Harry – he hated him.

«You are here to learn the subtle science and exact art of potion-making,» he began. He spoke in barely more than a whisper, but they caught every word — like Professor McGonagall, Snape had the gift of keeping a class silent without effort. «As there is little foolish wand-waving here, many of you will hardly believe this is magic. I don’t expect you will really understand the beauty of the softly simmering cauldron with its shimmering fumes, the delicate power of liquids that creep through human veins, bewitching the mind, ensnaring the senses… I can teach you how to bottle fame, brew glory, even stopper death — if you aren’t as big a bunch of dunderheads as I usually have to teach».

"‘What is the difference, Potter, between monkshood and wolfsbane?’ At this, Hermione stood up, her hand stretching towards the dungeon ceiling. ‘I don’t know,’ said Harry quietly. ‘I think Hermione does, though, why don’t you try her?’ A few people laughed; Harry caught Seamus’s eye and Seamus winked. Snape, however, was not pleased. ‘Sit down,’ he snapped at Hermione. ‘For your information, Potter, asphodel and wormwood make a sleeping potion so powerful it is known as the Draught of Living Death. A bezoar is a stone taken from the stomach of a goat and it will save you from most poisons. As for monkshood and wolfsbane, they are the same plant, which also goes by the name of aconite. Well? Why aren’t you all copying that down?’ There was a sudden rummaging for quills and parchment. Over the noise, Snape said, ‘And a point will be taken from Gryffindor house for your cheek, Potter.’"

Тут все Северуса Снейпа обсуждают... Сейчас, когда стало известно, что, интернет просто взорвался. Одни кричат: [«Руины детства!» «Руки прочь от классики!»[/i]. Другие: [«Расисты, успокойтесь!»[/i]. Но давайте посмотрим правде в глаза. О чём мы вообще спорим?Точнее, того самого образа Северуса Снейпа, к которому мы все так привыкли. Скажите честно: когда вы думаете о Северусе Снейпе — кого вы видите? Худого, костлявого человека с сальными волосами и желтой кожей, который брызжет слюной, унижая 11-летних сирот? Или высокого, статного мужчину в струящейся черной мантии с бархатным голосом и трагическим взглядом? Если второе — вы любите вовсе не персонажа книги. Вы любите роль, которую сыграл Алан Рикман. Но давайте наконец сорвем с персонажа все маски и выясним, КОГО на самом деле мы так все любим.Каким же на самом деле был Северус Снейп в оригинальном произведении Джоан Роулинг?! Вы только вдумайтесь в это описание… Это вовсе не импозантный мужчина в расцвете сил, а издерганный, желчный молодой человек с:1. Сальными волосами, свисающими как занавески.2. Желтой кожей (землистый цвет лица человека, который годами не видит солнца).3. Неровными, желтоватыми зубами.4. Крючковатым носом, который выглядит хищно и неприятно, а не «орлино-благородно».И вот что интересно. Откройте любую официальную иллюстрацию к книгам. Фанатский арт. Аниме-версию. Даже комиксы. Что вы увидите? Вы увидите Алана Рикмана. Или его стилизацию. Или. Художники боятся рисовать книжного Снейпа. Потому что если нарисовать его честно — с жёлтой кожей, кривыми зубами, сальными патлами и бешеным взглядом — его невозможно будет полюбить. Даже аниме-версии рисуют Северуса Снейпа красивым. Если бы не обаяние Рикмана — это был бы персонаж-абьюзер. Или сыграй его другой, менее харизматичный актер, он бы вызвал у нас лишь жгучую ненависть, брезгливость и желание подать жалобу на увольнение из Хогвартса! Да и по тем немногим иллюстрациям книжного Северуса Снейпа изображают именно ТАКИМ:И он выглядит так, будто Дракула, Карабас Барабас и Синяя Борода были соединены воедино.Изначально в книге «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг еще не знала, каким будет ее персонаж, и сделала его эпизодическим, второстепенным, карикатурой на злобных учителей, которого читатель и главный герой подозревают до того момента, пока на сцену в финале не выходит профессор защиты от темных искусств Квирелл с Волдемортом на затылке! И того потом быстро убирают с фокуса повествования!Но сперва немного предыстории. В интервью Джоан Роулинг описала персонажа Снейпа как «антигероя». Она говорила, что вдохновилась образом Снейпа от нелюбимого учителя из своего детства, говоря, что. Сами нанимал ее мать в качестве помощницы в школе Уайдин недалеко от Чепстоу. Роулинг взяла имя Снейпа из «Северус Роуд» в Клэпхеме, а его фамилия заимствована из названия деревни в Англии. Также есть игра слов фамилии персонажа и с английским выражением, что означает. Ну а Северус (Severus) — от латинского severitas (суровость, жестокость, непоколебимость). Это имя римских императоров, известных своим деспотизмом.Но по мере того как росла популярность серии книг оТак, еще в первой книге «Гарри Поттер и философский камень», где состоялся дебют Северуса Снейпа, равно как и остальных персонажей тоже, Джоан Роулинг писала:Причем само словобыло выделено автором в английском оригинале. На дворе был 1997 год, и читатели еще даже не знали того бэкграунда персонажа Северуса, который нам любезно предоставили позже даже в фильмах от студии Warner Bros.!Вполне возможно, что Снейп был на работе 24/7 без единого шанса отдохнуть и выспаться, без отпусков и выходных, поэтому и срывался, ведь, как мы позже узнаем и понимаем,Да, он цеплялся к главному герою, однако он с таким же удовольствием задирал Гермиону Грейнджер, прессовал Невилла Лонгботтома (в русском переводе и в дубляже от Росмэн он почему-то Долгопупс) за его неуклюжесть, презирал в открытую «бестолковых» детей (из-за взорванного котла) или к любому другому, кто осмеливается нарушать его тишину в подземельях. Нередко доставалось даже и «Слизерину», чьим деканом Снейп и являлся! Даже Драко Малфой, кичащийся своим происхождением и пользующийся «благосклонностью» любимого учителя, тоже не входил в список исключений!Была ли ненависть Северуса Снейпа к Гарри Поттеру прям такой ОСОБОЙ, отличавшейся от ВСЕХ учеников в классе, как нам пытались дать понять в фильмах и прочих последующих книгах, привязав судьбу профессора зельеварения к родителям мальчика? Либо Северусу Снейпу Гарри не нравился... просто так. Из-за внешности, популярности, хотя это делает персонажа каким-то умственно отсталым. Но зачем тогда было спасать Гарри на квиддиче?! Хотя в первой книге Северус Снейп явно искренне любит свой предмет («тонкая наука и точное искусство»). Для него каждый ученик — это потенциальный «болван», который испортит ценные ингредиенты. Это не идеологическая ненависть, а профессиональное презрение мастера к дилетантам. Либо Северус в данном случае — законченный социопат и мизантроп, которого нужно держать подальше от детей.Джоан Роулинг рисует нам портрет Северуса Снейпа, профессора зельеварения, как опасного, мизантропичного преподавателя, чей монолог призван показать его любовь к зельям, а не к людям. В английском языке есть игра слов, и связь между Potions (зелья) и Poisons (яды) не только фонетическая, но и смысловая. Они не рифмуются в строгом смысле, но пишутся и звучат очень похоже, что создает устойчивую ассоциативную пару. Снейп — мастер зелий, но по факту он — хозяин ядов. И это касается не только содержимого его котлов, но и его характера. Он буквально «отравляет» атмосферу в классе своим присутствием.Кабинет зельеварения, согласно сюжету первой книги саги о Гарри Поттере, расположен в подземелье с заспиртованными животными, где царит холод. Он символизирует эмоциональную отчужденность, любовь к контролю над смертью и стремление внушать страх, что контрастирует с уютом остального замка. Данный интерьер отражает внутренний мир персонажа, создавая атмосферу садизма и указывая на его роль как «подземного жителя», отделенного от теплого сообщества, что делает его эстетом-социопатом в глазах читателя.Как же произошла первая встреча Гарри Поттера и профессора зельеварения в книге Джоан Роулинг? Автор пишет, что, как и ранее профессор Флитвик, преподаватель — темный маг просто начинает перекличку учеников в своих подземельях, натыкается на имя главного героя и говорит с неприкрытым сарказмом: «Ах да... Гарри Поттер. Наша новая… знаменитость». Если вспомнить сюжет книги, то Гарри в мире магов почему-то воспринимали, как явление Христа народу. Все его УЖЕ узнали, видимо, от Хагрида, все разговоры в первый же день прибытия мальчика в Хогвартс были ТОЛЬКО о нем! Самого Гарри же никто в глаза толком не видел. По крайней мере, ДО того момента, как он поступил, даже когда его «усыновили» Дурсли, живущие, как ни странно, в РЕАЛЬНОЙ Англии с реальными законами... Физики, юрисдикции и всё такое. Здесь же Северус Снейп просто не скрывал своего раздражения от того, что мальчик стал знаменит тем, что Темный Лорд якобы пал, да и самого Гарри лишь чудом не убил! С точки зрения Снейпа, 11-летний пацан не сделал ничего, кроме того, что «удачно выжил», а ему уже поклоняются. Его сарказм — это своего рода «ледяной душ» для мальчика, которого все вокруг облизывают просто за шрам на лбу.Далее следует тот самый знаменитый монолог профессора Снейпа:Если мы переведем этот отрывок на русский язык, то получится, что Северус Снейп говорит, что ученики пришли к нему, чтобы якобы изучить тонкую науку и точное искусство зельеварения, с пафосом и торжеством заявляет, чтоОднако этот монолог не имеет ничего общего с тем, ЧЕМ он на самом деле занимается на своих... уроках!На самом деле Снейп, мастер театральных приемов, использует запугивание и пафос, чтобы скрыть отсутствие реального обучения, проявляя себя скорее как «продавец воздуха» и искусный манипулятор, а не великий алхимик. Монолог служит для создания загадочного образа, но по сути является лишь способом утвердить свою власть над учениками, а не передать им истинные знания. По факту Северус Снейп выступает в роли простого обманщика и позёра. Всё, чем на уроках зельеварения занимаются ученики, — режут сушёных гусениц, чистят иглы дикобраза и варят зелья от прыщей. Он сам не изобрел ни одного действительно полезного зелья. Также занимался и трудовым рабством, заставляя провинившихся, кто выведет его из себя по многим, даже незначительным причинам, чистить котлы на отработках!Ну а автор отмечает, что у Северуса Снейпа были черные глаза, как и у Хагрида, однако злые, холодные и пустые, и напоминали скорее темные туннели. Также этот темный маг, как и завуч школы и учительница трансфигурации, Минерва Макгонагалл, обладал даром удерживать класс в тишине. То есть психологически подавлял учеников, если называть вещи своими именами! Далее мы видим тот самый допрос Гарри Поттера профессором зельеварения:. Когда Гарри ответил:, губы Снейпа изогнулись в усмешку. И профессор заметил, чтои проигнорировал руку Гермионы, которая отчаянно пыталась доказать, что она всезнайка.. Тем временем Драко Малфой и его друзья из Слизерина откровенно смеялись над главным героем, и педагог это... поощрял!Ну а тем временем допрос продолжался.— вопрошал мальчика профессор. И добил последним вопросом:— у нас фразу Снейпа перевели как, но в английском оригинале-то это игра слов! Итак:1. Monkshood (Аконит) — буквально «монашеский капюшон». Название дано из-за формы цветка. Здесь есть тонкий намек на самого Снейпа: он тоже вечно ходит в черной мантии с капюшоном, как мрачный монах в своем подземелье.2. Wolfsbane — «волчья отрава» или «проклятие волков». Это растение по легендам убивало оборотней. В контексте всей серии это огромная пасхалка. Снейп — мастер зелий, который позже будет варить «аконитовое зелье» для Люпина (оборотня). Но в первой книге это звучит просто как очередное жуткое название яда.И да,Если верить фанатам, Снейп — это не декан Слизерина, а эмо-подросток, который вместо того, чтобы пойти к психологу, решил пять лет унижать сироту, потому что у того «глаза матери». Логика? Нет, не слышали. На самом деле, Северус Снейп не учит детей, он доминирует, устанавливает власть над ними, пытается в первый же день опозорить первокурсника на глазах у всего класса! Его задача — не завуалировать свои истинные чувства, а УНИЗИТЬ Гарри Поттера перед всем классом! Подспудно подразумевается:. Он словно пытается выбить спесь из мальчика, ибо Гарри Поттер здесь —. Снейп не может вынести вида 11-летнего ученика, которому всё дается даром — и слава, и внимание учителей, и любовь толпы. Его допрос — это попытка сбить корону, которой на Гарри на самом деле еще и нет, но которую Снейп уже на него мысленно надел.Конечно, Северус за каким-то чертом позже все же объясняет Гарри то, что хотел сказать:Хотя, он мог ВООБЩЕ не утруждаться!Северус Снейп отвечает, что: «К вашему сведению, Поттер, асфодель и полынь образуют снотворное зелье настолько сильное, что оно известно как «Настой живой смерти». Безоар — это камень, взятый из желудка козы, и он спасет вас от большинства ядов. Что касается монашеского капюшона/клобуха монаха и волчьей отравы, это одно и то же растение, которое также известно под названием аконит. Ну и что? Почему вы все это не записываете?». Сначала он доводит класс до оцепенения своим шепотом и вопросами, а потом резко переходит в режим «диктовки», заставляя всех судорожно хвататься за перья. Это способ держать аудиторию в постоянном стрессе. Он не дает Гарри шанса «сохранить лицо» — он заставляет всех записывать его мудрость, подчеркивая, насколько Гарри бесполезен и заслуживает якобы за наглость или дерзость снятия балла, причем СО ВСЕГО факультета! Тем самым Снейп настраивает против мальчика весь класс. Он не «учит зельеварению», он учит тому, что мир несправедлив, знания — это оружие, а он — единственный, кто этим оружием владеет. Никакого искупления, никакой Лили. Только холодный расчет и желание уязвить «знаменитость». Снейп видел, как весь магический мир превозносит Гарри. Его целью было показать остальным ученикам (особенно гриффиндорцам): «Смотрите, ваш герой — обычный неуч. Его слава — пустышка». Он бил по авторитету Гарри в глазах сверстников с первой же минуты. Исходя из всего сказанного, делаем вывод, что Северус Снейп — это человек, который упивается собственной властью над теми, кто не может дать сдачи. Ему важно не научить, а доминировать. Он выбирает самую слабую или самую заметную жертву (Гарри, Невилл) и планомерно уничтожает их самооценку ради собственного эго.Затем. Он расхаживал в своем длинном черном плаще, наблюдая, как они взвешивают сушеную крапиву и давят змеиные клыки, критикуя почти всех, кроме Малфоя, который, казалось, ему нравился. Он хвалил Драко перед всеми, а когда Невилл случайно совершил ошибку, расплавив котел, превратив зелье в подобие серной кислоты, и добавил иглы дикобраза, прежде чем снять котёл с огня, из-за чего обжегся сам и покрылся нарывами, Северус грубо назвал его идиотом, отчитал Гарри за то, что тот якобы не смог проконтролировать, и снял с Гриффиндора ЕЩЕ один балл! Рон Уизли же сказал, что порой профессор Снейп бывает СЛИШКОМ гадким! (англ. nasty). Снейп в начале саги — это классический антагонист из детской литературы, чья роль — быть несправедливым и вызывать искреннее возмущение. Если убрать «любовь к Лили», мы увидим взрослого мужчину, который травит сироту и запугивает ребенка с плохой координацией.Северус Снейп утверждал, что выносить библиотечные книги за пределы замка противоречит школьным правилам (по словам Рона Уизли, в Хогвартсе это разрешено, однако профессор сделал это... чисто из вредности). Далее, матч по квиддичу между Хаффлпаффом (в русском переводе и дубляже — Пуффендуем) и Гриффиндором, где именно профессор Снейп выступает в роли судьи (и, как всегда, снимает баллы с Гриффиндора), в фильме опущен. Именно там, после победы над Хаффлпаффом, Гарри видит, как фигура в капюшоне убегает в лес, когда он собирается убрать свой Нимбус 2000 в сарай для метел, и снова садится на метлу, чтобы последовать за ними в лес, где встречает Снейпа и Квиррелла и подслушивает их разговор. Вместо этого в фильме Гарри слышит, как Снейп разговаривает с Квирреллом в коридоре возле библиотеки, прежде чем наткнуться на Зеркало Ерисед/Еиналеж, где мальчик в фильме видит только своих родителей, а в книге там и бабушка с дедушкой внезапно засветились..Далее, Северус Снейп ненадолго появляется и в «Тайной комнате». В отличие от фильма, где Гарри и Рон таки врезаются в Гремучую Иву, перелетая на машине «Форд Англия» семейства Уизли через Лондон, а потом их у лестницы ловит Аргус Филч и выступает в качестве свидетеля профессора зельеварения, в книге ребята добираются до Хогвартса практически без проблем, так еще и успевают застать церемонию распределения студентов на факультеты. Также примечательно, что из всего состава лишь место преподавателя зельеварения остается пустовать. Рон и Гарри предполагают, что Снейп либо был уволен, либо заболел, как сам профессор внезапно появляется у Гарри за спиной и спокойно провозглашает холодным тоном: «Или, может быть, он ждёт, чтобы узнать, почему вы двое не приехали на школьном поезде», после чего зовет мальчиков в свой кабинет и устраивает им разбор полетов. В отличие от фильма, где Северус читает газету «Вечерний пророк», в книге он лишь коротко указывает на нее пальцем, и Гарри с Роном замечают статью вымышленного репортера Энди Мадгли:Однако в самой экранизации романа мы видим просто заголовок газеты и летающую над городом машину.Хотя эта сцена и в экранизации вызывает много вопросов. Серьёзно. У вас вход в школу — это стена на центральном вокзале Лондона в РЕАЛЬНОЙ жизни находится, где тысячи людей ежедневно наблюдают, как толпа школьников исчезает в кирпичной кладке. Но нет, летающая машина в Суррее — это крах статута о секретности, а поврежденная Ива, которая якобы важнее жизни учеников, — повод для истерики. Как же реагирует профессор Снейп в книге? «Хотели приехать с грохотом, да, ребята? Что вы сделали с машиной?» — с сарказмом вопрошал он Гарри и Рона. Северус Снейп даже злорадствовал по поводу их исключения из школы! Профессор также добавил и кое-какие сведения насчет отца Рона Уизли:Северус Снейп добавил:И к великому ужасу Гарри Поттера и Рона Уизли, профессор зельеварения действительно привел в кабинет Минерву Макгонагалл, декана Гриффиндора и учительницу трансфигурации, и директора — Альбуса Дамблдора. В фильме же они пришли сами собой. И именно директор в книге, а не Макгонагалл, как в экранизации, говорит Рону и Гарри:Северус Снейп при этом выглядел так, будто Рождество было отменено. Он откашлялся и сказал: «Профессор Дамблдор, эти мальчишки нарушили Указ об ограничении волшебства для несовершеннолетних, причинили серьезный ущерб старому и ценному дереву… Неужели подобные действия…». На что Альбус Дамблдор спокойно возразил: «Решение о наказании этих мальчишек будет принимать профессор Макгонагалл, Северус! Они в её факультете, и поэтому она несёт за них ответственность». После чего оба ушли есть британские рождественские пироги. Конечно, вопиюще выглядит тот факт, что маги и волшебники вообще отмечают Рождество в книге Джоан Роулинг, учитывая то, что христианство, иудаизм... авраамические религии вообще были крайне враждебно к ним настроены с исторической точки зрения...Но вернемся к Северусу Снейпу. В фильме же он в присутствии Филча, резко вскинув газетой, как недовольная жена при виде мужа, поздно пришедшего из бара, кричит на Гарри и Рона:, нагибается всем телом на столе, потом пальцем показывал на них в присутствии директора, говоря, что ребята статут о необнаружении нарушили! Дамблдор вообще молчит, а его реплика отдана Макгонагалл. Также именно из книги Джоан Роулинг мы узнаем, что именно Северус Снейп считает Гарри подозреваемым в нападении василиска на школу из-за его отсутствия на праздновании Хэллоуина.В то время как в фильме показано было, как его произнес сам Драко без участия профессора. И да, чтобы персонажа Алана Рикмана в фильме про Тайную комнату не выставлять лишний раз мерзавцем перед зрителями, сделали так, будто величайший легилимент века и окклюмент со стажем Снейп сам не ожидал применения столь опасных чар и вызвался убрать змею, пока Локонс всё не испортил.чтоб увидеть ужас в его глазах, но к своему крайне неприятному удивлению обнаружил умение Гарри говорить на парселтанге.Но ужеКонечно,как мы позже и узнали. Да и многие могут усомниться в том, что такой желчный и неприятный и внешне, и по характеру человек, пусть даже и темный маг и зельевар, вообще был способен на нежные чувства, да и на чувства вообще!Учитывая стервозный характер самого Снейпа, причины этой ненависти были бы весьма очевидны. Однако нам тут же ввели в повествование линию Сириуса Блэка, явно списанную с «Графа Монте-Кристо» Дюма, и сюжет пошел... не в том направлении, а в фильме и вовсе напрочь убил логику.Но пока что давайте посмотрим на то, как ведет себя Северус Снейп в книге и в экранизации.В фильме же юноша приходит на урок гораздо раньше преподавателя, а Снейп холодно замечает:И да, в книге не было никакого проектора и эффектного входа в класс с зашториванием окон с помощью палочки.Еще и облил девочку грязью при всех. В книге Рон злится за снятие баллов, в фильме — неожиданно солидарен со Снейпом из-за всезнайства Гермионы!Казалось бы, вот так драматичный поворот с уклоном в психологический триллер и мрачный нуар... БАЦ! — вскоре выясняется, что Сириус Блэк — анимаг и вообще крестный отец Гарри, и зла ему не желает, и что виноват во всем питомец Рона Уизли — крыса Скэбберс (в переводе на русский — Короста) — замаскированный Питер Петтигрю, Пожиратель Смерти! Как же здесь был замешан Северус Снейп? До нужного момента автор не сообщает нам о причине вражды Северуса с Мародерами, но показывает, что профессор зельеварения за ними очень долго и рьяно следил! Также в книге, когда вскрылась вся эта ситуация с «семейной драмой» в Визжащей Хижине, Северус Снейп очень сильно хотел и Сириуса Блэка, и даже Люпина отдать дементорам без суда и следствия, угрожал Гермионе отстранением от занятий и даже заявлял, что Гарри заслужил быть убитым Сириусом!Ребятам втроём пришлось его обезоружить, из-за чего Снейп потерял сознание, ударившись о стену, а пришёл в себя только после нападения дементоров на Сириуса, Гарри и Гермиону.В фильме же один только Гаррилегко запускает Снейпа в полёт в стену, а Рон и Гермиона шокированы тем, что Гарри так поступил, ведь Снейп — учитель. Также и защита от оборотня в фильме оказывается бесполезной, ибо Снейпа швыряют в сторону ещё раз, а Гарри Поттер безрассудно мчится прямо на Люпина, дерущегося с Блэком в виде пса. Ближе к кульминации оригинальной книги Северус Снейп пытается арестовать Сириуса, но тот сбегает с помощью Гарри. В фильме же этого не показали.И именно Снейп в книге сообщает Дамблдору об этом обстоятельстве, и когда Гарри и Люпин не получают наказания, профессор зельеварения в отместку раскрывает всей школе, что Люпин — оборотень, вынуждая последнего уйти в отставку. Это обстоятельство в фильме также было несколько изменено.Так, в книге раскрывается, когда они все вместе учились в школе, Сириус обманом заставил Снейпа почти войти в Визжащую Хижину, где находился Люпин, превратившийся в оборотня. Но в этот момент Джеймс понял опасность и остановил Снейпа, спас ему жизнь. Северус Снейп, однако, считает, что действия Джеймса были продиктованы эгоизмом, чтобы избежать исключения. И этот эпизод рисует нам Снейпа в качестве чуть ли не мафиози от мира магов, неблагодарного и с сомнительной моралью, у кого виноваты абсолютно все, кроме него самого.Причем никто его на аркане не тащил туда, не вербовал — примкнул САМОСТОЯТЕЛЬНО! Однако директор школы Альбус Дамблдор встаёт на защиту Снейпа, утверждая, что, хотя Снейп действительно был Пожирателем Смерти, он перешёл на другую сторону до падения Волан-де-Морта и стал шпионом против него. Так,, которое и узрел чисто из любопытства Гарри Поттер. После чего Северус Снейп его в ярости прогнал.Сначала это был просто не связанный с Гарри Поттером мизантроп-преподаватель в академии чародейства и волшебства, презирающий магглов и всех вокруг, насмехающийся над увеличением зубов Гермионы Грейнджер или неуклюжестью Невилла, а потом егок ДНК главного героя через его отца, Джеймса Поттера, который внезапно оказался то хулиганом, издевавшимся над сверстниками в юности, но постепенно остепенившимся, во что слабо верится, то анимагом (в книге превращался в оленя, в фильме остался человеком до конца), то чуть ли не персонажем любовного романа, который якобы увел у Северуса любимую девушку.[img]https://avatars.mds.yandex.net/i?id=326fc36c0928784564aaf604e2afad94_l-8271622-images-thumbs&n=13[/img]В итоге— мало того, что он во взрослом возрасте, в 30 лет (а в фильме с Рикманом и вовсе на 60 выглядит!), всерьез называет себя, хотя вместо реального титула у него лишь псевдоним, взятый от фамилии матери, так еще и изображен рассеянным и глупым, типа СЛУЧАЙНО оставившим без присмотра свои личные вещи, особенно книгу с авторским заклинанием, способным рассекать плоть противника в клочья!. Зритель, да и читатель бы задался вопросом:. Жертва Северуса Снейпа в финале «Даров Смерти» выглядит не как искупление героя, а как фанатичное завершение пути радикально настроенного одиночки. Так, из фильма был убран эпизод, когда Мародеры издевались над Северусом, Лили пыталась его защитить, а он (как и ранее Драко Малфой Гермиону Грейнджер, да и остальных тоже) назвал ееВ итоге наш уважаемый «профессор» стал упрашивать оставить в живых ТОЛЬКО ее, а вот Гарри и ее отца, да и Лонгботтомов тоже, был готов буквально пустить в расход![img]https://preview.redd.it/here-is-a-book-accurate-depiction-of-severus-snape-v0-ok8jf9to4fne1.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=ab75b774285664f98c4f4e2b81ec3de7ec3f7d6f[/img]И да, книжный Снейп НИКОГДА не позволял себе пускать слезу, не обнимал мертвую Лили, как в фильме, после «визита» Темного Лорда, и уж точно потом не говорил Гарри в стиле Ветлицкой («Посмотри в глаза, я хочу сказать...», прим. ред.):. Такая сентиментальность ему вообще не была свойственна в оригинале! В фильме же к Пожирателям Смерти Северус Снейп попал уже взрослым, а не в юности, Мародеры показаны... просто школьными хулиганами, а сам Северус — как невинная жертва обстоятельств, умоляющая спасти ВСЮ семью Гарри Поттера! В итоге сделали всё, чтобы мы проливали слезы в финале нади простодушно верили в его «хорошесть», «неоднозначность», «любовь» и «исключительность»! Хотя на самом деле это был холодный и недосягаемый двуличный змей, однако из тайпана в итоге сделали безобидного ужа... Вся наша любовь к данному персонажу зиждется ТОЛЬКО на внешности покойного актера Алана Рикмана, который его облагородил! А покажи книжного героя, многие бы не прилипли к экрану, а шарахались бы от Снейпа в ужасе! Финал с называнием сына Гарри Поттера Альбусом Северусом в его честь вызвал бы у аудитории не слезы умиления, а коллективный вопль:[img]https://avatars.mds.yandex.net/i?id=24f693dcddb97208638ac238af9238b9_l-9211711-images-thumbs&n=13[/img]В 8 фильмах Северуса Снейпа сыграл покойный актер Алан Рикман... И, честно сказать, ЗА него мне даже как-то стыдно и обидно стало! Мало того, что его персонаж фигурировал на экране недолго, так еще и его выставили откровенным идиотом! Также, стоит заметить, нас жестко объегорили с самого начала! Причем в фильме «Гарри Поттер и философский камень» есть одна переозвученная и вырезанная сцена, где Снейп не представляется ученикам, врывается в кабинет, громко хлопая дверью, что она открытой остается, и говорит: «У меня не будет глупых размахиваний палочкой и идиотских заклинаний! Так что не... думаю, что многие из вас смогут оценить эту тонкую науку искусства, как зельеварение. Однако... тех, кто имеет склонность к моему предмету, я научу, как околдовать разум и поработить чувства (в фильме он говорит наоборот), как разлить по флаконам известность, сварить славу и даже как закупорить смерть!» Потом он спрашивает Гарри по книге про корень асфоделя и настойку полыни, которые фанаты позже к Лили и приписали за каким-то чертом, где искать беозаровый камень и в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Гарри отвечает «Не знаю» на второй вопрос, а потом и на последний. А потом легко выпалил: «Кажется, Гермиона знает, что Вы ее не спросите?» И тут Снейп сорвался с постамента, как цербер, яростно подошел к парте Гарри, прикрикнув на Гермиону: «А ну опусти руку!», сел напротив Гарри и сказал: «К вашему сведению, из корня асфоделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, поэтому его называют напитком смерти (а не ЖИВОЙ смерти, как в книге), беозар — это камень, который извлекают из желудка козы, является противоядием от большинства ядов. А волчья отрава и клобук монаха — одно и то же растение, известное как аконит. Интересно... почему никто не записывает это В ТЕТРАДЬ!» И обвел взглядом класс. Хотя допрос Гарри устроил, ибо он за ним ОДИН и записывал, пока другие слушали и пялились на Снейпа! Снейп вернулся на постамент и сказал, что-то записывая пером в журнал: «Да, гриффиндорцы... Имейте в виду, что за дерзость вашего однокурсника я штрафую ваш класс на 5 очков». И смотрел еще под смешки Драко исподлобья с ненавистью и презрением на Гарри... Вот тот самый кадр:Но стоит кадру смениться, и наш грозный альфа-профессор в туалете пучит глаза на мертвого тролля с таким видом, будто сам только что увидел свою зарплату. Где ярость? Где «околдованный разум»? Осталась только хромая нога и привычка подкрадываться к детям со спины в столовой. В итоге ВСЯ магия сарказма улетучивается быстрее, чем спирт из котла недоумка Долгопупса. А сцена на квиддиче? Человеку поджигают задницу (буквально!), а он сидит с лицом человека, который пытается вспомнить, выключил ли он утюг в подземелье. Покушение на преподавателя? Не, не слышали. Просто поправим мантию и продолжим смотреть, как дети летают на палках.А та самая сцена в запретной секции в библиотеке?! Гарри на Рождество получил мантию-невидимку, в ней же с фонарем пробрался ночью в запретную секцию найти информацию про Николаса Фламеля, о котором проболтался Хагрид. Мальчик слышит шаги Филча, смотрителя библиотеки, натыкается на его кошку Норрис, роняет и разбивает фонарь в панике. Потом БАЦ! — натыкается на то, как Северус Снейп Квиррелла к стене припер и угрожал ему: «Ты же не хочешь иметь такого врага, как я, Квиррелл?!». Гарри на свою беду зачем-то подходит ближе, обходит их сзади, после фразы «Ты прекрасно знаешь, о чем я!» Северус Снейп резко обернулся в ту сторону, где Гарри под мантией стоял, хотя даже его и НЕ ВИДЕЛ! Только что Квиррелла за грудки брал, потом резко отпустил, уже руку протянул, почти коснулся мантии, чтоб содрать ее! БАЦ! Филч подходит к ним, показывает разбитый фонарь и говорит: «Я нашел ЭТО в запретной зоне! Какой-то ученик не спит ночью!». И ЧТО же делает Снейп? Срывается и бежит куда-то в противоположную сторону, в то время как Гарри НА ГЛАЗАХ у Филча открывает в мантии-невидимке тяжелую дверь и спокойно потом у зеркала сидит, рассматривает своих умерших родителей там...Сцена в библиотеке — это же просто детективный шедевр для альтернативно одаренных. Снейп, который только что за грудки тряс Квиррелла (самого опасного парня в школе на тот момент), подпрыгивает от страха при виде Филча и его разбитого фонаря. Вы серьезно? Мастер легиллименции, шпион двух господ, бежит от старика с кошкой, бросив «невидимого» врага у себя за спиной? Видимо, скрип петель и движение воздуха в Хогвартсе считаются естественными галлюцинациями. А во втором фильме, где Гарри и Рон опоздали на поезд и помчались на машине отца Рона, врезались в Гремучую иву, Северус Снейп ночью восседал с газетой и орал на них: «Вас видело, по меньшей мере, СЕМЬ магглов! Вы понимаете, насколько это серьезно?! Вы подвергли наш мир риску быть обнаруженными! Не говоря уже про нанесение ущерба Гремучей иве, что росла еще до Вашего рождения! Уверяю вас, будь вы студентами Слизерина и решай вашу судьбу я, Вы бы ехали сегодня на поезде домой! К сожалению, это не так!», потом пальцем показывал на них в присутствии директора, говоря, что ребята статут о необнаружении нарушили! Хотя ЧЕГО он из штанов выпрыгивает?!В «Тайной комнате» сарказм Снейпа окончательно превращается в деменцию. Орать на детей из-за семи магглов, которые увидели машину? Послушайте, у вас весь вокзал Кингс-Кросс забит людьми, которые видят, как семьи с совами и огромными сундуками влетают лбом в кирпичную стену и растворяются в пространстве! Там не семь свидетелей, там тысячи заявлений в полицию должны лежать ежегодно. Это Статут не нарушает? Но нет, Снейпа волнует Гремучая ива. Видимо, дерево — единственный адекватный собеседник, который остался у него в этой школе. И этот человек учит нас логике? Но семь человек в пригороде — всё, пакуйте чемоданы, Хогвартс закрыт на переучет, Статут о секретности в клочья, Снейп — в предынфарктном состоянии!Дальше — хуже. Сначала его наряжают в шмотки чьей-то бабушки (спасибо, Невилл), потом его, как тряпичную куклу, отшвыривают «Экспеллиармусом» в хижине. Весь авторитет, выстраиваемый годами, смыло в унитаз ради одной дешевой шутки. Бедный Северус падает, как мешок с картошкой, а потом героически закрывает детей от оборотня… чтобы через секунду снова быть отброшенным, как ненужный реквизит. Ярость? Ненависть? Забудьте. Он просто мебель, которую иногда переставляют из угла в угол.А его легендарная «дуэль» с Локонсом? Нам показывают, как он с садистским удовольствием швыряет Драко в гущу событий, а потом сам же разгребает последствия в виде змеи. И всё ради того, чтобы мы один раз услышали, как Гарри шипит? Почему этот навык «парселтанга» внезапно отсох в лесу с Нагайной? И венец всего — «Принц-полукровка». Великий тактик оставляет учебник со смертельными заклятиями в шкафу, чтобы любой Поттер мог покрошить однокурсников в салат. «Ой, забыл, с кем не бывает!». Из него всю дорогу что-то требовали: то Дамблдор, то Беллатриса со своим непреложным обетом, то Нарцисса. Он не персонаж, он — швейцарский нож и многофункциональный коврик для вытирания ног, который в конце еще и должен вызвать у нас жалость.А финальные части? Это уже не персонаж, это реквизит. Но апофеоз сценарного бессилия наступает в финале. Снейп — директор! Власть! Сила! И что он делает? Собирает линейку, чтобы попросить выдать Поттера, а потом вылетает из окна в стиле Дракулы на минималках, забыв, что Макгонагалл — анимаг. Далее Снейп стоит на лодочной станции и смиренно ЖДЕТ, когда его покусает змея. Он даже не пытается пустить в Нагайну хотя бы «Риктумсемпру» для приличия. Зачем сопротивляться? У нас по сценарию время выдавливать слезы из зрителей... Да и из персонажа тоже, как лабораторный образец для анализов!Начнем с визуальной эволюции. В первом фильме перед нами классический готический злодей: прическа «каре по линейке», взгляд, способный заморозить ад, и та самая вырезанная сцена, где он влетает в класс, как Гитлер в пивную. В этой сцене он — воплощенная ярость и дисциплина. А что мы видим к финалу? Вместо грозного Мастера Зелий — какой-то постаревший рокер на пенсии. Его волосы в «Дарах Смерти» живут своей жизнью: откуда-то взялись игривые кудряшки, объем, как после дорогого шампуня, и вид человека, который неделю не спал, потому что переслушал все альбомы «Арии». Если в первом фильме он похож на хищную птицу, то в восьмом — на унылую мокрую ворону, которая ждет, когда ее уже пришибут, чтобы не мучиться. Великий легилимент, который «читает мысли», не сообразил, что Темный Лорд пришел его не чаем поить? Где тот яростный взгляд из вырезанной сцены? Вместо него — отрешенный взор человека, который ждет конца смены в «Пятерочке». Где переход? Где момент, когда яростный садист превратился в отрешенного терпилу, которому ученики могут безнаказанно блевать на ботинки на вечеринке Слизнорта?[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZ6LqB9lFamzTx4NUFzXUsPY6vXZESHcKAXg&s[/img]И вот кульминация: ядовитый саркастичный мастер, который годами выжигал Гриффиндор презрением, умирает в объятиях Гарри, как старый плюшевый мишка. Куда делись шипы? Куда делся тот монстр из подземелий? Всё испарилось в подозрительно чистой слезе. Вся ярость, весь яд, всё величие персонажа выжимается в пару несчастных пробирок под аккомпанемент неловких обнимашек со вчерашним врагом. Тот Снейп, который в «Философском камне» обещал научить нас околдовывать разум, закончил как сюжетный инвалид, которого по очереди использовали все — от Дамблдора до Волдеморта. Если оставить ту самую вырезанную сцену из первого фильма и сравнить с финалом — это два разных человека. Первый Снейп бы скорее выпил яд, чем позволил Поттеру себя обнимать и «сцеживать» из себя слезы в пробирку. Стоило змее укусить его за шею, ПЯТЬ РАЗ об стекло ударить, как он превратился в сентиментальную размазню, цитирующую Ветлицкую:И финальный жест «благодарности» от Поттера: Гарри сцеживает его воспоминания в сопливый флакон и просто оставляет его умирать в пыльном сарае. Ни скорой помощи, ни «эпискеи», ни даже элементарного «спасибо за то, что шесть лет прикрывал мою задницу». Никто даже не подумал его похоронить. Ни капеллана, ни тризны, ни пеана... Вот еще! Слишком много чести! Оставим прям там подыхать в луже крови, авось никто потом случайно не войдет и не наткнется! Просто. А потом — вишенка на торте: сын Альбус Северус, которого отправляют на Слизерин. Какой трогательный плевок в вечность!. Гениально! Назвать сына в честь человека, который годами гнобил тебя, твоего друга-недотепу и твою подругу-всезнайку — это либо высшая стадия стокгольмского синдрома, либо Гарри Поттер просто очень тонко потроллил память профессора, отправив его тезку на Слизерин. Если бы вырезанную сцену из первого фильма оставили, никто бы в здравом уме не поверил в «святого» Северуса в конце. Потому что переход от «А ну опусти руку, Грейнджер!» к «Я пускаю слезу в лодочном сарае» требует не магии, а лоботомии.Знаете, что самое смешное? В фильмах он превратился в «сюжетного идиота», который то слишком умен, чтобы заметить поджог собственной одежды, то слишком глуп, чтобы понять, что Макгонагалл — это кошка. Поиздевались над персонажем знатно: отобрали яд, отобрали гордость, оставили только сальные волосы и вечное «пять очков с Гриффиндора» в качестве предсмертного хрипа логики. Нам подавали его как великого мастера легилименции и зельеварения, но по факту мы получили персонажа, чей IQ таял быстрее, чем лед в стакане огневиски, от фильма к фильму. Начали с готического ужаса, а закончили плаксивым мелодраматизмом с плохой прической. Из острого как бритва саркастичного мерзавца он превратился в меланхоличную тень, которая пускает слезу и умирает от укуса змеи, забыв, что он — лучший зельевар столетия и у него в кармане должно быть противоядие от всего, включая здравый смысл сценаристов.

