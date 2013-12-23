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Женщина была жива, когда их хоронили

В 1931 году на Украине, в пригородном селе Петриков, недалеко от города Тернополь, был обнаружен могильник со множеством захоронений. Все эти годы велись раскопки, и на данный момент найдено 183 могилы. Среди них есть уникальное парное захоронение — мужчина и женщина, которая прижимается к мужу. Эксперты полагают, что мертвые тела невозможно было положить в такую позу, и это наводит на мысль, что женщина была еще жива, когда их хоронили.

Найденным останкам около трех тысяч лет, они принадлежат людям доисторической культуры — Высоцкой. Представители этой культуры жили на территории нынешней Украины в Тернопольской и, частично, Львовской области, в 1100-600 годах до нашей эры.

Женщина была жива, когда их хоронили

Профессор и директор Закарпатского филиала Спасательной археологической службы Института археологии Украины, Николай Бандровский, проводивший исследование захоронения, рассказал: «Это уникальная могила, где мужчина и женщина лежат вместе так близко, обнимаясь. Их лица повернуты друг к другу, и они соприкасаются лбами. Женщина лежит на спине, правой рукой нежно обнимая мужчину, левая рука на плече. Ноги женщины сжаты и находятся поверх скрещенных ног мужчины».

Женщина была жива, когда их хоронили

«Оба похоронены в бронзовых украшениях, а около головы была помещена глиняная посуда — миска, кувшин и три черпака». Высоцкая культура известна тем, что мертвых они хоронили с особой нежностью, по словам Бандровского. В могилах часто находили пары, где мужчина держал жену за руку или целовал в лоб.

Женщина была жива, когда их хоронили

Тем не менее данная могила первая в своем роде, поскольку невозможно было бы положить в такую позу труп. «Мы думаем, что женщина была жива на момент захоронения и сделала это добровольно. Возможно, она последовала за мужем, чтобы ей не пришлось жить с другим и привыкать к другому образу жизни. Она предпочла остаться с любимым мужем».

Женщина была жива, когда их хоронили

«Мы полагаем, что ее решение было принято добровольно, это была попытка остаться навсегда с любимым».

«Возможно, она выпила яд, чтобы умереть быстро и безболезненно». В Высоцкой культуре был развит институт брака и у супругов были четко сформулированные обязанности и ответственность. Люди верили, что женщина должна последовать за умершим мужем. «В бронзовом веке верили в вечную жизнь после смерти».

Найденный археологами могильник можно увидеть в Львовском музее истории религии.

Автор - bigpicture.ru.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 71Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Археология захоронение влюблённые могила раскопки Украина

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:44
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Ой! Но возможно погуманнее обычая самосожжения вдов.
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#2 написал: conjure one
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Жуть, конечно, но весьма романтичная. Но всё же жуть, вот так умереть. +++
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#3 написал: Sniff
Сегодня, 19:23
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Хочется верить, что она действительно приняла яд.+++
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