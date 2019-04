Slender Man - Тонкий Человек. Часть 1: рождение современного мифа













Эту легенду я собираюсь рассматривать в достаточно большом количестве постов, но попытаюсь не разрывать повествование на части. Каждый пост будет освящать определенную сторону этого загадочного существа или чем бы оно там ни было, а соответственно, будет являться независимой историей, хотя для полноты картины рекомендую ознакомиться вам со всеми последующими эпизодами. Сегодня я расскажу об официальной, общепринятой, попсовой версии легенды.Давным-давно, в 2009 году, на форуме «SomethingAwful» некто под ником Victor Surge в рамках конкурса «Create Paranormal Images», в котором все желающие создавали в Photoshop'е поддельные фотографии привидений и других мистических существ, разместил две фотографии под общим названием «Slender: The Arrival» (Тонкий: Прибытие), позднее отредактированные до «Why Slenderman Works: The Internet Meme That Proves Our Need To Believe» (Почему Slenderman работает: Интернет-мем, доказывающий нашу потребность в вере). Этот день (10 июня, 2009 года) и считается днем рождения Слэндера. Эрик Кнадсен (Eric Knudsen), являющийся автором этих фотофальсификаций, дополнил их также историей. Вот тут и начинается интересное…По легенде Эрика aka Victor Surge, фотографии эти были сделаны в Стирлинг Сити (без указания штата) в 1983 году и и обнаружены при тушении окружной библиотеки Стирлинга. Фотографии дополнялись «выдержками из отчетов». На первой фотографии, где дети убегают от Тонкого Человека, была подпись: «Мы не хотели идти, не хотели убивать их, но его упорное молчание и вытянутые руки одновременно пугали и успокаивали нас... / 1983 год, фотограф неизвестен, считается погибшим.»На второй, где на заднем плане мы можем видеть Слэндера, была такая информация: «Одна из двух фотографий, уцелевших при пожаре городской библиотеки Стирлинга.Примечательны датой — днём исчезновения четырнадцати детей — и объектом, получившим название «Тонкий человек». Официальные лица объясняют искажённые пропорции дефектами плёнки. Пожар в библиотеке произошёл неделю спустя. Сами фотографии конфискованы как вещественные доказательства. / 1986 год, фотограф: Мэри Томас, пропала без вести 13 июня 1986 года».Далее мистификатор допускает небольшую оплошность при обобщении фотографий. С его слов: «Эти фотографии сделаны 13 июня 1983 года в день, когда в Стирлинге без вести пропали 14 детей. Фотографы тоже пропали без вести. Сами же снимки хранились как единственные свидетели этой трагедии в местной библиотеке и были восстановлены после пожара, случившегося неделю спустя после инцидента. Деформацию конечностей человека на заднем плане власти объяснили браком пленки».Сосредоточиться на промашке Кнадсена никто не счел нужным, так как снимки произвели фурор. Тот же сам, не ожидая такого успеха, на следующий день выложил еще один материал, в котором рассказал о еще более жутком случае и сопроводил его цветным фото. Сам текст представляет собой «отчет психиатра(!)». Вот он:«5/24/95**1994 Городская больница Уилкса. По сообщению пациентки перед съемкой она не заметила ничего необычного. Пространство под лестницей было сильно затемнено. Пациентка говорит, что в момент съемки раздался звук, как если бы разламывался арбуз *дальнейшую речь разобрать невозможно*.5/25/93** Пациентка не может вспомнить события после того, как электричество в доме отключилось. Двух других свидетелей опросить невозможно. Камера и пленка получены от Глории Креди, в настоящее время пребывающей в психиатрической лечебнице Вудвью. Пленка не загрязнена, несмотря на кровь и человеческие ткани, налипшие на камеру. Ничего похожего на ненормально высокого и худого человека определить на ней невозможно. Размытость изображений вызвана, скорее всего, загрязнением объектива.6/7/93**Предварительный цифровой анализ показал, что у высокого субъекта нет глаз. Аномалии, ранее считавшиеся ошибками съемки, скорее всего, являются результатом более поздней обработки.6/10/93**Пациентка исчезла вмести с другими тридцатью тремя пациентами и служащими психиатрической лечебницы Вудвью, находившимися в южном крыле.6/18/93**Дальнейшее расследование прекратить (См. Отчет №.3339-2)»Уже само по себе это представляется убогой ложью, но добросовестно поискав по всевозможным базам и архивам, я убедился в отсутствии данного медучреждения как такового, тем более их могло быть два («Woodview Mental Hospital and Psychological Rehabilitation Clinic» и «Wilks Estate»). Хотя фото, как мы видим, весьма неплохое, особенно эффектна щупальца в правом-нижнем углу.К вечеру, видимо, опьяненный успехом, Эрик выложил еще одно «свидетельство» существования Слайдермэна. Это уже было перебором, но бедные братья-американцы уже заглотили вкусняшку. Две фотографии…. Как видим на первой, фотошоп не смог выполнить той гениальной задумки автора, которую удалось достичь с помощью фикуса и манекена.Еще большее уныние навевает «полицейский протокол».Заляпанный «кровью» исходник с надписями, выходящими далеко за край, наложенного на белый фон… Хотя шрифт и неплохой, но когда делаешь подобные вещи, надо немного представлять, как выглядит высохшая кровь на бумаге, тем более подобной фактуры. Да и объяснить эту бумажку довольно сложно. Откуда надписи и кровь? Сумасшедший коп??? Бог с ним!Далее снежный ком покатился, и появилась еще одна знаменитая фотография, добавленная уже другим пользователем под ником 21stCentury. На ней он призывал пользователей обратить внимание на маленькую фигурку, напоминающую Тонкого Человека, на одной из знаменитых фотографий… На фото была группа Дятлова. Да-да, именно таким ненавязчивым способом, пользователь объяснил одну из величайших загадок ХХ века.Но и здесь спешу вас разочаровать. Фотографий группы с найденных на месте происшествия фотоаппаратов не так много, и все они общеизвестны. Чтобы вы не копались в поисковике, я тоже предоставлю ее ниже.Но на тот момент да и для большинства чайников сейчас все это не играло роли! 24 июня история Слендера была вброшена на 4chan, на котором она и обросла релейтед-контентом и обзавелась поклонниками. Оказывается, что Слэнди прекрасно обнаруживается на множестве фотографий при наличии темного леса, плохого качества, капельки воображения и фотошопных скиллов. Появилось новое воплощение ужаса: Безликое, вроде и привычное, но не имеющее формы и объяснения.Кстати, сам Эрик Кнадсен постоянно заявляет, что образ Тонкого человека полностью выдуман им, и отмечал, что использовал для фотомонтажей образ Высокого человека из фильма «Фантазм» (1978).А также взятые из сети фотографии мужчин в строгих костюмах. Этим легенда и отличается от прочих. Однако существует множество «НО», даже касаемые вышеприведенных фальсификаций. Например, создатель Слэндера не задался вопросом о том, откуда Дон Коскарелли взял свой образ Высокого Человека, в котором он хотел воплотить саму Смерть, опираясь на некоторые малоизвестные легенды США и Европы, по заявлению самого режиссера.

