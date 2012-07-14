В погоне за адскими гончими

Осенняя Прага

Собор Святого Петра и Павла

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Ротонда Святого Мартина

Градчанская ратуша

Кладбище в Праге

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Адская гончая

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Собака Баскервилей

(Написано рукой сэра Гуго Баскервиля для сыновей Роджера и Джона, и приказано им держать все сие в тайне от сестры их, Элизабет)».

Фрагмент панорамы города Бероун

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:57

Причина: Добавлен раздел.

A.Norton Просмотров: 42 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:57 by

В 2017 году моя двоюродная сестра ездила в Прагу на осенние каникулы. Там она познакомилась с приятным молодым человеком, который водил ее по городу, показывал средневековые достопримечательности. 2 ноября они пошли осмотреть старинное кладбище Славина и базилику святых Петра и Павла. Нагулявшись, они засели в уютном кабачке на крепостных стенах, заказали поесть и выпить. В кабачке наши голубки засиделись до полуночи. Это был поминальный день, заведение переполняли посетители. Когда сестра и ее парень собрались домой, древний город накрыла темная ночь.Расплатившись за ужин, они вышли на пустынную улицу пражского Вышеграда. Кладбище неподалеку от кабачка утопало в желтых огнях поминальных лампадок, принесенных ныне живущими к могилам навсегда уснувших родственников. Ноябрьская ночь завораживала атмосферой сверхъестественной таинственности. По мостовой рваными клочьями стелился туман. Умеренные порывы ветра раскачивали голые ветви деревьев. Над спящим городом разносился торжественный звон церковных колоколов.Молодые люди направились к Кирпичным воротам и вниз на Витонь к железнодорожному мосту. Сестра клялась, что всего через несколько шагов они услышали невдалеке злобное рычание собаки. Ее ухажер сразу остановился и достал из куртки электрошокер. Рычание приближалось, а собаки нигде не было видно. Наконец, недалеко от ротонды Святого Мартина сестра с парнем увидели два огненных красных глаза, за которыми угадывался силуэт огромной собаки. Бродячее животное сливалось с ночной темнотой, очертания его тела окружала странная зеленоватая дымка. Сестра описала ее как «призрачное пламя». Она и ее кавалер поняли — это не была обычная собака. И поспешили уйти от опасности.Жуткие черные псы издревле появляются во всех уголках мира. Это громадные бестии, глаза которых пронзительно светятся красным сиянием. «Именно глаза можно первыми заметить во тьме. Многие свидетели утверждают, что, хотя животное темное и черное, вокруг него видно зеленоватое свечение. Иногда у них из пасти вырывается мистическое темно-зеленое пламя» — рассказывает известный чешский писатель Отомар Дворжак.Иногда черные псы, считающиеся порождениями дьявола, распространяют вокруг себя запах горелой серы, а когда движутся, то будто не касаются земли, только их лапы иногда высекают снопы огненных искр. Издавна люди называли их адскими псами, посланцами и слугами дьявола. Предания предостерегают: того, кто неосмотрительно прикоснется к адским псам или перейдет им дорогу, вскоре постигнет страшная смерть. По некоторым поверьям встреча с черным псом сулит неотвратимую гибель. С другой стороны, согласно чешским легендам, адские псы охраняют тайные клады.В поминальные дни в пражском Вышеграде можно повстречать сразу несколько адских гончих. «Призрак черного пса с раскаленной цепью на шее по ночам бегает вокруг ротонды Святого Мартина. Он всегда исчезает на углу бастиона, у замурованных Иерусалимских ворот, которые снаружи можно увидеть с Пршемысловой улицы» — пишет в исторических очерках о Праге современный чешский писатель Мартин Стейскал.На территории старого города, где в поздние времена был построен арсенал, веками появляется дьявольский пес с кровавыми глазами и огненным языком. За ним волочится обрывок раскаленной цепи. Согласно средневековым преданиям, пес охраняет вышеградский клад. Там, где адская гончая бегает кругами, вероятнее всего находится тайный вход в подземные пещеры вышеградской скалы.Черных собак замечали и в других районах Праги. Одна адская гончая показывается между 11 и 12 часами ночи около старой ратуши в Градчанах и провожает испуганных поздних пешеходов до самой Лореты, где исчезает около памятника Святого Варвары. Может быть, появления адских гончих — последствия свершенных в давние времена магических обрядов? Не секрет, что первые священники занимались магией, порой превосходя в этом ведьм и колдунов.Так что же связывает между собой поминальные дни и адских гончих? Черные псы — не только стражи кладов, но и охотники за грешными душами. Народные поверья поминальных дней преимущественно посвящены религиозным обрядам по упокоению и отпущению грехов душам покойных — тем, что вели неправедный обрад жизни и не исповедовались на смертном одре.Чехи верят, что в дни поминовения можно искупить грехи умерших. По традиции они выпекают сдобные булочки в форме креста или латинской буквы «S» и раздают их малоимущим и нищим. Одна пожертвованная бедняку булочка (в Чехии их называют «душечки») — один прощенный грех. Временем зарождения этой традиции считается 998 год, родоначальником — аббат бенедиктинского ордена Одило из Цлуны.Когда наступает время поминать усопших — адские гончие покидают пламенные пропасти Ада и преследуют души, оставшиеся в мире живых после смерти их тел. Временами адских гончих сопровождают загонщики-охотники. Они устраивают облавы на грешные души, прячущиеся от покарания на земле. Просвещенные, священники и оккультисты называют охоту адской своры Диким Гоном.Известно, что адские гончие могут убивать и живых людей. В августе 1577 года зловещий черный пес загрыз двоих прихожан костела Святого Николая прямо посреди воскресного молебна. Третий прихожанин, попытавшийся прогнать пса, получил сильные ожоги и лишь чудом остался жив. Этот случай детально описан в приходской хронике, а в конце 16 века история нападения адской гончей была напечатана и в пражских газетах.Адских гончих хорошо знают в Европе. Но их исторической родиной, как и прежде, остается Британия. Неприветливый климат этой страны, меняющийся от непроницаемых туманов до сильных дождей, неведомые голоса и видения в горах и призраки на равнинах — все создает благодатную почву для появления все новых и новых легенд о чем-то неведомом, странном и страшном.Легенды о бесах в собачьем облике широко распространены в британском фольклоре. В различных частях страны эти таинственные твари известны под разными именами: Черный Шак. Баргест. Гарм. Сообщения о встречах с ними часто встречаются не только в старинных летописях, но и в газетах прошлых лет. Только за последние два века сообщений о подобных случаях накопились в столь значительном количестве, что для подробного рассказа о каждом из них пришлось бы написать целую книгу. По причине колоссального количества материалов и нехватки времени на освещение всех встреч с адскими гончими, я ограничусь лишь наиболее известными.Группа охотников четыре часа преследовала зловещего вида огромного черного пса. Если верить словам членов отряда, собака восприняла начавшую погоню как своего рода забавную игру и даже подзадоривала их звонким лаем. При этом из ее пасти, усеянной двумя рядами изогнутых клыков, вырывались языки желто-синего пламени и фосфоресцирующего искры неизвестного происхождения. Загнав зверя в узкое ущелье, охотники выпустили по нему не меньше сотни пуль. К всеобщему удивлению, смертоносные снаряды начали плавиться еще в воздухе и раскаленными каплями падать на холодную землю, так и не поразив гарцующую перед прицелами цель. Когда же они истратили все патроны, адская гончая издала глухое рычание, и на глазах у десяти изумленных мужчин превратилась в облако черного дыма, тут же унесенного ветром.Пятидесятилетняя Эбигейл Атченсон отправилась в Норфолкский лес за ягодами. На пути домой она столкнулась с похожей на собаку тварью, дохнувшей на нее удушливыми серными испарениями. Эбигейл жила одна, и ее отсутствие заметили не сразу. Но когда вечером в ее доме не зажглись огни, обеспокоенные соседи вызвали полицию. Приехавшие на место полицейские нашли Эбигейл едва живой в тысяче ярдов от дома. Пожилую женщину увезли в больницу, где она и скончалась от отравления неизвестным веществом. Связана ли ее смерть с адским псом, доподлинно неизвестно.Уроженец Лондона Вернон Дженкинс, приехавший на каникулы к родственникам в Ирландию, стал свидетелем того, как в предзакатный час по реке плыла огромная черная собака с жуткими зубами и глазами, как светящиеся угли. Возможно, тем вечером ему встретилась поока — легендарная ирландская собака-призрак.Августовским вечером 1939 года Эрнест Уайтленд охотившийся на куропаток в диком поле, разделявшем саффолкские деревушки Бунгэй и Молтингсом, заметил в густой траве какое-то движение. Поначалу он решил, что перед ним — гнездо куропаток, но пойдя в том направлении, понял: навстречу ему бежала большая черная собака с косматой шерстью. В страхе Уайтленд выскочил на тропу и пошел вперед гораздо медленнее, держась ближе к обочине. Охотник надеялся, что пес не заметил его, и мирно пройдет мимо, но, когда тот выскочил из зарослей, мысленно приготовился к худшему. Но опасения Эрнеста оказались напрасны: пес пробежал мимо него и исчез, просто-напросто растворившись в воздухе.17-летняя Эмили Кендал ужинала дома в компании младшего брата, отца и матери. Услышав по радио сигнал «воздушной тревоги» вся семья бросилась в укрытие, расположенное в сотне ярдов от их коттеджа. По дороге туда они видели, как из глубокого, окутанного седым туманом оврага появилась огненно-рыжая собака, в глазах которой, казалось, сверкали раскаленные угли. Перед тем как спуститься в подвал, успела заметить, как адский пес резво перебежал через дорогу, одним мощным прыжком перемахнул через низенькую деревянную ограду, после чего в прямом смысле слова провалился сквозь землю.Герман МакДоналд ехал навестить больную мать. Когда до ее дома оставалось не больше получаса езды, навстречу его машине откуда ни возьмись выскочила черная собака крупной масти. Герман резко нажал на тормоза, но было уже слишком поздно — животное ударилось о бампер и растянулось на дороге, не выказывая ни малейших признаков жизни. Но не успел выйти из кабины, как лежащий перед машиной пес обернулся неясной темно-серой тенью, чем поверг мужчину в полушоковое состояние. Впоследствии незадачливый водитель утверждал, та тень приняла очертания человека, пролетела над его машиной, и скрылась за посаженными вдоль обочины деревьями.Вивиан Чандлер возвращалась домой от подруги. Было далеко за полночь, на дорогу выползал туман. Вивиан сбилась с пути и забрела на пустошь у Бадсли-Хилла. Раньше на этом месте была тюрьма, а когда ее снесли, землю выкупила частная компания под захоронение токсичных отходов. Поняв, куда ее занесло, Вивиан не на шутку испугалась. Но больше ядовитых веществ, закопанных под землей, ее напугала тварь огромных размеров, бродившая по пустырю как ни в чем не бывало. Вивиан добралась до дома под утро и рассказала мужу об ужасного вида собаке с «глазами величиною с блюдце» — в точности как у знаменитого андерсеновского пса из сказки «Огниво».Обычно истории о встречах с черными псами не изобилуют деталями и очень похожи одна на другую, что дает нам повод сомневаться в их правдивости. Начинаются они всегда одинаково: одиноко бредущий в ночи путник внезапно обнаруживает, что большой черный пес с полыхающими красными глазами или огненно-желтыми преграждает ему путь или неторопливо движется навстречу.Чаще всего очевидец так и остается в неведении по поводу нематериальной природы жуткого пса, порой же тот исчезает у него на глазах, обратившись в туман, либо пропадает в ослепительной вспышке света. Порой путник сразу же догадывается, с кем его свела судьба: по огромным, иногда с теленка, размерам пса; по глазам – громадным и фосфоресцирующим. А иногда просто по паническому ужасу, испытанному при встрече с потусторонней тварью, прикинувшейся псом, подобно тому, как Мефистофель принял облик пуделя, чтобы проникнуть в дом к Фаусту.Однако дело здесь вовсе не в странном облике таинственных собак. На протяжении веков их считали исчадиями ада, потому что обычно встреча с ними приносила несчастье. Но иногда адские гончие появлялись перед людьми как вестники неотвратимого возмездия за совершенные грехи.Из мифологии адские гончие перекочевали в художественную литературу. Как ни странно, фольклорная черная собака успешно дебютировала в классическом произведении детективного жанра — повести Артура Конан-Дойля «Собака Баскервилей» из цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». С заделом на полное раскрытие темы привожу легенду о адской гончей в интерпретации Артура Конан-Дойля без редакторских правок и сокращений.Придумывая Легенду о собаке Баскервилей, Артур Конан Дойл слегка приукрасил реальные события (этим часто грешат все писатели). В 1900 году писатель возвращался в Англию из Южной Африки. На пароходе, кроме него, плыл еще один британец – Флетчер Робинсон. Робинсон работал корреспондентом в газете «Дейли-Экспресс» и большую часть жизни колесил по миру, собирая интересные истории.Однажды, во время беседы об английском фольклоре, Флетчер Робинсон рассказал Артуру Конан Дойлю предание об эсквайре Ричарде Кейбле, продавшем душу дьяволу и утащенном адскими гончими в преисподнюю. Артур Конан Дойл настолько заинтересовался этой историей, что включил ее в детективную повесть о Шерлоке Холмсе «Собака Баскервилей». Единственное — в существенно измененном виде (по одной из версий – чтобы не делить гонорар с Флетчером Робинсоном). Дружба дружбой, а табачок, как известно, врозь.Легенда о собаке Баскервилей — в большей мере вымысел, чем правда. Нам известна и другая история: значительно достоверней написанной Конан-Дойлем.«4 августа 1577 года, в субботу, — писал священник Абрахам Флеминг, — дьявольское отродье в образе огромного черного пса явилось в местную церковь, в самый разгар службы. Облаяв почтеннейшую публику, оно бросилось на толпу прихожан и сожгло двух преклонивших колена богомольцев». После этого чудовищный пес исчез в ослепительной вспышке, но до сих пор на каменном полу в месте его появления можно увидеть глубокие борозды, оставшиеся от когтей чудовища. Примечательно, что произошло это в Бунгэе, неподалеку от того места, где спустя три с лишним века Эрнест Уайтленд встретился с огромным черным псом, произведшим на него неизгладимое впечатление.Но преподобный Абрахам Флеминг и Эрнест Уайтленд оказались не единственными «счастливчиками», встретившими чудовищных собак из Ада.Огромный жуткого вида пес, встреченный 16 сентября 1928 года молодым адвокатом Гордоном Беррингтоном на улицах Дублина, оказался предвестником скорой смерти его отца. 22 июля 1950 года известный литератор Стивен Дженкинс встретил на дороге близ своего девонского поместья огромного черного пса. Ужасная тварь преследовала его около получаса, после чего вдруг исчезла, растворившись в клубах густого тумана. Все это время она лаяла и выла, и как выяснилось, не зря — через день после этой встречи Стивен Дженкинс узнал о смерти родного брата.10 марта 1966 года жители городка Дрозы (графство Лаут) Джон Фаррел и его жена Маргарет Джонсон ехали на машине по проселочной дороге. Неожиданно дорогу им преградило существо, отдаленно похожее на лошадь, при этом голова его чем-то напоминала человеческую. Тварь несколько минут преграждала машине путь, а потом исчезла, оставив после себя клубы черного дыма. Бампер машины, на которой ехали супруги, оказался оплавленным в нескольких местах.Дальнейшие события вновь возвращают нас в британский городок Дартмур. 28 октября 1972 года черный пес размером с пони ворвался в сельский дом, принадлежащий семейной чете Дарена и Белинды Моррисон. Всего за несколько минут он разрушил часть стены, обрушил четверть крыши и повредил линию электропередач, проходящую позади дома. По заявлению супружеской пары, они видели того же черного пса еще раз - в ноябре 1978 года. Первая встреча прошла для них без серьезных последствий, но после второй их семью захлестнула волна бед и смертей.Список учиненных адскими псами неприятностей можно продолжать и дальше, но ничего принципиально нового тщательно зафиксированные свидетельства очевидцев к сказанному ранее уже не добавят. В то же время список этот столь велик и так часто пополняется новыми сообщениями о встречах с призрачными черными псами, что ими, в конце концов, заинтересовались как исследователи паранормальных явлений, так и вполне респектабельные ученые.Удастся ли им раскрыть загадку адских гончих или эти существа так и останутся тайной – ответ на этот вопрос даст только время, а ждать остается не так уж и долго. Исследования в этом направлении уже ведутся, работающим над разгадкой феномена адских гончих ученым есть что предъявить общественности. Но пока они не спешат оглашать конкретные результаты исследований, мы вспомним, что поисками разгадки намного раньше занялись трудяги пера и печатной машинки — журналисты.11 августа 1877 года в чешском издании «Национальная газета» напечатали краткую заметку о нахождении ценного клада. «2 августа вблизи старого городища кельтов около города Бероун найдено несколько сотен золотых кельтских монет. Именно на этом месте семь сотен лет появляется загадочный призрак черного пса с огненными глазами. Есть ли связь между ним и найденным при раскопках кладом? Нашедшие сокровище археологи полагают, что закопанные монеты — это жертвенное приношение кельтским богам. Недалеко от места обнаружения клада находятся руины известной языческой святыни. Насколько велика вероятность, что кельтским друидам удалось призвать призрак демонического пса, который веками охраняет место проведения их ритуалов?».За дальнейшими разъяснениями «Национальная газета» обратилась к писателю и исследователю мистических тайн Праги Отомару Дворжаку.«Когда мы соберем разные свидетельства о встречах людей с призрачными псами, то вероятнее всего обнаружим, что эти привидения появляются на строго ограниченных участках и никогда не выходят за пределы очерченных границ, — рассказал нашему журналисту Отомар Дворжак. — Будто и правда они привязаны к месту, которое охраняют, невидимой цепью. Мы не исключаем, что призрачные псы — сверхъестественные стражи, созданные или вызванные в наш мир древней магией».Криптозоолог Якоб Прохазка обращает внимание на то, что люди часто встречали адских гончих на ассоциирующихся (и нередко связанных) с чертовщиной местах. Они появляются на старых кладбищах, перекрестках заброшенных деревенских дорог, поблизости старинных развалин, мегалитических построек, старых-престарых могил или проклятых мест. Он считает — негативная энергетика, накопившаяся в подобных местах за много лет, сливается в некие неопределенные сущности, которые могут выглядеть или казаться похожими на демонических собак.Авторы книги «Энциклопедия славянских богов и мифов», супруги Надя и Мартин Новак, акцентируют внимание на интересном факте: археологи на многих развалинах древних построек находят ритуальные захоронения собак. «Останки принесенных в жертву собак можно найти в фундаментах крепостных укреплений, храмов или жилых зданий. Мертвая собака, закопанная под полом, замурованная в стене, вероятно становилась магическим стражем жилища или культовых сооружений» — выдвигают предположение супруги Новак. Могло ли ритуальное жертвоприношение и погребение собак в определенных местах привязать собачьи души какой-нибудь невидимой энергетической цепью и породить призрак демонического пса? Использовали ли славяне принесенных в жертву собак для ритуальной охраны своих владений, как это делали кельты?По данным археологов многие древние культуры хоронили собаку вместе с ее хозяином, чтобы она сопровождала его по дороге в вечность. В ряде культур древних народов собака считалась идеальным проводником и спутником не только во время жизни на земле, но и в мире духов — вероятно, потому, что благодаря своим уникальным органам чувств собака способна учуять и увидеть то, что лежит вне пределов человеческого понимания. В средневековой Европе не просто так существовало поверье, что собака может предупредить о присутствии злых духов и прогнать их прочь из человеческого жилья.Древним славянам, очевидно, была хорошо известна исключительная способностях собак видеть незримые человеку сущности за гранью осязаемого мира. При археологических раскопках на Турском поля, расположенном между Прагой и Кралупами над Влтавой (согласно преданию, именно здесь должна была произойти легендарная Луцкая война), в могиле на холме Крлиш обнаружили удивительную находку. У подножия памятника, возведенного над местом вечного покоя известного полководца Тира, был найден скелет большой собаки. Из этой находки можно сделать вывод, что славяне похоронили Тира вместе с его любимой собакой, следуя священным традициям предков. Или славянские жрецы провели загадочный ритуал для призыва магического стража могилы полководца?Появления адских гончих в Праге уже десятки лет исследуют ученые из разных парапсихологических организаций. Однако пока им так и не удалось предоставить окончательное и убедительного объяснение этим встречам. Существует много разных теорий происхождения адских гончих. Кроме уже упомянутых гипотез о магических сторожах некоторые изыскатели считают призраки духами жестоко убитых собак.Современный чешский исследователь паранормального Яромир Капинус предполагает, что адские гончие могли быть созданы очень сильными эмоциями. «Индивидуальное подсознание непосредственно перед смертью посылает сильные эмоциональные мыслеформы, и их энергия пропитывает места появления адских гончих психически, что вызывает у чувствительных людей определенные видения разной степени реалистичности».Известный оккультист и эзотерик Елена Петровна Блаватская высказывала мнение, что адские гончие — это потусторонние существа, охраняющие переход между миром живых и миром. Она первой обратила внимание на то, что адские гончие появляются в основном в местах пересечения силовых линий Земли — так называемых «лей-линий». С ее точки зрения адские гончие созданы неизвестными до сих пор законами природы, проявляющимися около этих линий.Отакар Дворжак считает, что адская гончая может оказаться обыкновенной шаровой молнией. Вокруг шаровых молний часто наблюдаются необычные световые, а иногда и звуковые явления. Его теорию подкрепляет приведенный случай в чешском костеле Святого Николая. Костел с башнями может оказаться антенной и при определенном электрическом напряжении в атмосфере послужить в качестве огромного аккумулятора (по аналогии с Огнями Святого Эльма, представляющих собой сгустки природного электричества в атмосфере).В случае правоты Отакара Дворжака, адские гончие окажутся определенным типом плазменных разрядов. Мысль о их схожести с собакой могла внушить окружающая молнию черная корона, или иных ее составляющих, невидимых человеческому глазу волн, создающих впечатление черной поверхности с неровными краями, что может восприниматься как шерсть. В разрывах этой темной оболочки иногда мелькает пылающее ядро шаровой молнии, которое сторонний наблюдатель может ошибочно принять за огненные глаза или язык. Но при всей научной аргументированности и убедительном правдоподобии, выдвинутая Отакаром Дворжаком теория не объясняет регулярных появлений адских гончих в одних и тех же местах, когда поблизости от этих мест не были замечены шаровые молнии или иные аномалии природного происхождения.Но теория о шаровой молнии — лишь очередная догадка. Тайна черных псов остается непознанной.

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