yourturn.bat

udochka Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:46 by

Мы с другом гуляли по заброшенному дому, который находился в нашем маленьком городе. Там было 2 этажа, на каждом по 5 квартир. Об этом доме часто ходили легенды, так как абсолютно никто не знал о том, почему этот дом заброшен и не видели его в использовании. Одна из легенд заключалась в том что в доме обитает призрак маленькой девочки, погибшей от пожара. Мы, в отличии от остальных сталкеров, осмелились зайти на второй этаж, по ветхой и проваливающейся лестнице.Во второй квартире слева, с сильно обгоревшей дверью и всеми признаками былого возгорания, в комнате, на удивительно целом стуле стоял ноутбук. Если мне не изменяет память, это было устройство компании Dell. Сначала мы сильно рассмеялись, увидев на заставке Windows XP "в 2019 году. Серьезно? Но потом, увидев внутреннее содержание операционки, ужаснулись. На обоях стояло фото убитого человека, по внешности маленькой девочки, на фоне обгоревшей стены. Саша резко обернулся и начал орать как только можно... Сзади нас была ровно та же обгоревшая стена. Я отнесся к этому скептически. "Обычное совпадение, в мире много обгоревших стен", - сказал я, и продолжил рассматривать ноутбук. Открыв меню "пуск" я увидел 3 вещи. Во-первых: название пользователя: Мэри Бэйн. Во-вторых: фото пользователя: все та же девочка с обоев операционной системы, только смотрящая прямо, будто в душу смотрящего. И в-третьих: один единственный файл. Он назывался: "yourturn.bat". В переводе с английского: твоя очередь. Я уже был готов открыть его, но Саша с неистовым криком взял меня за руку и быстро увел меня прочь.Однако, незаметно для него я прихватил ноутбук, потому что ну очень мне было интересно, что там. Да и дома в спокойной обстановке не так страшно. Придя домой, я вновь включил загадочный ноутбук, но вместо включения я увидел мигающую надпись "go back", в переводе "иди назад". Самым дебильным поступком в моей жизни стало пойти назад. Открыв на той заброшке ноутбук, все стало на места. Я перекрестился, и открыл файл. На ноутбуке начала мигать надпись "1T3 Y0U1 TU1N", предположительно "ITS YOUR TURN", а я почувствовал, что сзади меня кто-то есть. Оглянувшись, я увидел мертвую девочку в белом платье. Это было последнее, что я увидел перед тем как упасть в обморок. Очнулся я дома, и, подумав что все это сон, пошел на кухню. Там меня ждала мама с коробкой в руках. "С днем рожденья!" - сказала она и протянула коробку мне. Я, счастливый, побежал ее открывать, и обнаружил там новенький ноутбук Lenovo с мощными характеристиками. Включив его, я вместо загрузки увидел мигающую надпись "d0n't ge1 ex2i1ed t00 s00n" - "не радуйся слишком рано". После этого загрузилась операционка. Никаких признаков заражения или инородности я не увидел, даже после тщательного осмотра файлов мной и проверки антивирусом.

Ключевые слова: Заброшка дом ноутбук мёртвая девочка авторская история

Другие, подобные истории: