Тайна исчезающего дома в чаще леса

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:45

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Marion Phauna Просмотров: 65 Комментарии: 2 +1 Вчера, 19:45 by

По словам пользователя сайта Re***it с ником "blackmetalbear" в его жизни произошло немало необычного. Эта история одна из таких."Как я писал ранее, когда мы жили на Ньюфаундленде (Канада), рядом с нашим домом через реку был большой дикий лес. Он казался на вид совершенно нетронутым человеком и простирался так далеко, насколько видели глаза. Через лес шли несколько грунтовых дорог, по которым местные жители ходили за ягодами или на охоту на лосей. И было там вдалеке, примерно за 15 км от нашего дома, еще одно место, засыпанное гравием, к которому люди ходили крайне редко и никто не знал, почему тут насыпан гравий.Я был подростком, у которого не было друзей, и свое свободное время я проводил, в основном гуляя по этому лесу. Я успел узнать его достаточно хорошо, знал, где были особо странные места, где проходили тропинки, и я сразу увидел бы, если бы там что-то изменилось. Я гулял в лесу каждый день.Однажды я решил пойти дальше, чем ходил обычно, и дойти до гравийной насыпи. Стоял отличный солнечный летний день, и впереди меня ждало не менее 6 часов ходьбы, но я не волновался, так как был готов к подобному. У меня с собой был запас воды и еды, на голове была панама от солнца, а с собой я взял солнцезащитный крем и был одет в самый раз для похода.За время этого пути я не встретил ни одного человека и, выйдя утром, к 4 часам дня я наконец дошел до гравийной насыпи. Это место было где-то 90 метров в ширину, а посредине его стоял старый дом. Небольшой двухэтажный домик с почти плоской крышей бледно-желтого цвета. Такие дома сейчас тут никто не строит, а строили их вроде бы в 70-е, но никак не в такой глухой чащобе. И меня наличие тут дома удивило и встревожило. Тут рядом вообще нет никаких дорог, кроме козьей тропы.Когда я обошел дом вокруг, я увидел, что его входная дверь широко раскрыта, и после этого у меня возникла идея зайти внутрь, которая прогнала все страхи. За входной дверью сразу начиналась кухня и там все выглядело в стиле 50-х. Все было в мягкой пастельной гамме: маленький стол с желтыми цветами, старая дровяная печь, старый чайник, однако в целом все внутри выглядело достаточно крепким и чистым. Из грязи была лишь тарелка в раковине, а пол был очень хорошим.Чайник меня чем-то привлек, и я коснулся его рукой и осознал, что он горячий! Словно он был вскипячен минут 5 назад. Но я не убежал. За кухней была гостиная, посредине которой находилась круговая лестница, ведущая на второй этаж. В гостиной стоял большой стол, диван старого стиля, а в углу был телевизор с выпуклой линзой.Лестница оказалась неожиданно длинной, я насчитал 30 ступеней, но наконец забрался наверх. Лишь тогда я осознал, что вокруг меня стоит мертвая тишина, которую нарушал лишь скрип половиц под моими шагами. Однако дом определенно был жилым, в нем кто-то жил.Справа и слева от меня были по две двери, левые двери были закрытыми, поэтому я пошел направо. Открыв первую комнату, я обнаружил внутри десятки старых викторианских фарфоровых кукол, которые выглядели жутковато. Вероятно, это была комната девочки. И хотя девочки внутри не было, комната тоже была очень чистой и аккуратной.Секундой позже я услышал тонкий скрип со стороны тех запертых дверей и я еще никогда не был так напуган в своей жизни. Я увидел, что одна дверь слегка приоткрылась, и там точно кто-то стоял за ней. Так быстро, как мог, я выскочил из комнаты, побежал по лестнице вниз, а когда выбегал наружу, обернулся и увидел, что кто-то точно спускался вниз по лестнице следом за мной. Я кинулся бежать в лес и потом сразу же пошел в сторону своего дома.Я не помню, преследовал ли кто-то меня, но у меня было острое чувство уйти оттуда как можно скорее. Лишь спустя час пути обратно я начал приходить в себя, и адреналин начал уходить из моей крови. Однако весь остаток пути домой я был нервным и беспокойным. Когда я пришел, родителей дома еще не было и я сразу же лег спать и уснул.Остальная часть того лета прошла без инцидентов, но я регулярно убеждал себя, что мне надо вернуться туда и попросить прощения у этих людей за то, что вломился в их дом. Но когда наконец собрался с духом и я пришел к тому гравийному завалу, там... не было никакого дома. И словно вообще его никогда не было, так как не было ни углубления в земле, ни кусков досок, ничего. Лишь валялись кое-где старые пивные банки. Походив там немного, я в страхе решил уйти отсюда. Я был в замешательстве и не знал, что и думать. Позже в школе я рассказал кое-кому из одноклассников про старый дом в лесу, но они сказали, что мне это просто все померещилось из-за моей усталости от похода. Но я знал, что это было реальным. Один мой одноклассник по имени Рэнди все-таки заинтересовался и сказал, что хочет сходить в это место в ближайшие выходные. Он приглашал меня пойти с ним, но я отказался.В понедельник Рэнди с неожиданностью рассказывал, что был там и в самом деле видел дом с желтой крышей. Он описал его, и я понял, что он в самом деле видел тоже самое, что и я. Также Рэнди сказал, что даже за миллион долларов не согласился бы зайти внутрь этого жуткого дома, однако когда он уходил, то увидел в окне второго этажа лицо маленькой девочки. И это девочка несколько раз покачала головой, словно пытаясь ему что-то сказать. Рэнди был хорошим парнем и его очень обеспокоило, что в этом странном доме посредине ничего в чаще леса находится маленький ребенок. Он пошел к входной двери, намереваясь войти, но едва заглянул внутрь, как увидел посредине гостиной фигуру человека. Она так его напугала, что он сразу вышел из дома и, не оглядываясь, ушел прочь оттуда. После этого к лесному дому ходили еще несколько человек, но никто из них не нашел этот дом. Меня в итоге обозвали нервным идиотом... и даже Рэнди перестал говорить про то, что он видел там, и все отрицал. Но я знаю, что он видел, я видел в его глазах страх, когда он рассказывал об этом. И я не могу судить его за это. Пока мы жили на Ньюфаундленде, я еще несколько раз ходил на то место, все в попытках снова увидеть этот дом, но все равно так его и не находил больше. Это так и осталось загадкой, которой я не мог найти объяснения. Потом я видел и другие пугающие вещи в этих местах, но тот визит в дом был самым враждебным и жутким".Автор - blackmetalbear

Ключевые слова: Исчезающий дом аномальная зона лес страшно интересно Ньюфаундленд

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