Телефон

Как все мы знаем, оригинальный продукт от фирменного бренда, например, телефон стоит очень дорого. И куда дешевле купить китайскую копию агрегата. Но не всегда безопасно...На свой День рождения Марк получил новёхонький телефон. Будучи неплохим хакером, юноша пробил серийный номер телефона по базе данных. Модель была легально завезена, но являлась копией сделанной в Китае. Однако от оригинала ни внешне, ни софтом не отличалась и комплектация была полной. Телефон не вызывал никаких подозрений... До следующего дня рождения...Марк уже привык к телефону и ничего подозрительного не замечал. В знаменательный День празднования его Рождения в 00:00 ровно прозвенел будильник. Ровно через секунду пришло сообщение:- С Днём Рождения! Желаю поскорее сдохнуть!Номер был засекречен, а текст вызвал подозрение у мальчика.Позже он начал делать записи на диктофон, описывая все "глюки" телефона:- 07:45. Все приложения и файлы были удалены, остались лишь фото с прошлого дня рождения.- 09:02. Посреди урока звонит тот же засекреченный номер и по громкой связи (которая включилась автоматически) говорит фразу: "YOU ARE GONNA TO DIE!!!", и бросает трубку.- 11:40. Телефон бьётся током - роняю его на пол, появляется трещина на экране и отлетает кнопка "отклонить вызов".- 15:30. Этот же дьявольский номер дозвонился на выключенный мобильник!- 19:00. Телефон истекает кровью, все ребята, пришедшие на праздник, в ужасе!- 21:00. Не могу спать, боюсь до смерти! Надо сломать телефон...Позже его тело нашли возле подъезда его же собственного дома. Марк был весь в крови, а уши были буквально выдернуты из головы. Рядом лежал чистенький мобильник, без единой царапины и со всеми кнопками на месте. Его отправили на экспертизу, но телефон исчез...Посмотрите, наверное вам звонят...Автор - IKILLER246.

Ключевые слова: Телефон дьявольский номер необъяснимое смерть

