Последняя ошибка
Переполнен тоскою старый дурдом,
Люди, будто бы в клетке, пожизненно в нем
Коротают свои бесконечные дни,
Полны страха и сопротивления они.
Перекошенный лик и безумства глаза
Из окна за решеткой узрели меня,
В них увидел я что-то неведомо злое,
То, что мучит душевнобольного изгоя.
Оставив дурдом за спиною,
Вспомнил я те глаза отчужденные.
В моей памяти взгляд тот всплывает,
Эти ямы страданья бездонные.
Не заметив стальной ограды,
Я влетаю в неё своим телом,
Тут же должен быть выход отсюда!
Где ворота, куда же их дели?
Обернулся я тут же и вижу -
Вон они, на другой стороне,
Тьфу ты, как же я сильно ошибся!
И к воротам пошёл побыстрей.
Но мой взгляд уловил фигуру,
Выходящую из-за куста -
Он стоит в своей рваной одежде,
На дорогу он медленно встал.
Его взгляд... Это он!
Как он выбраться мог?
Это сон! Как же так?!
На дверях ведь замок...
Он срывается с места, бежит на меня.
Осознав свою участь, отчаялся я,
Быстро ринулся прочь от безумца, крича.
Было поздно, ошибка сгубила меня...
Спасибо всем, кто дочитал до конца... Буду рад вашим отзывам.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:14
Сегодня, 02:13 by RekissПросмотров: 301Комментарии: 1
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