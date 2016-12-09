Последняя ошибка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:14

Rekiss Просмотров: 301 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:13 by

Переполнен тоскою старый дурдом,Люди, будто бы в клетке, пожизненно в немКоротают свои бесконечные дни,Полны страха и сопротивления они.Перекошенный лик и безумства глазаИз окна за решеткой узрели меня,В них увидел я что-то неведомо злое,То, что мучит душевнобольного изгоя.Оставив дурдом за спиною,Вспомнил я те глаза отчужденные.В моей памяти взгляд тот всплывает,Эти ямы страданья бездонные.Не заметив стальной ограды,Я влетаю в неё своим телом,Тут же должен быть выход отсюда!Где ворота, куда же их дели?Обернулся я тут же и вижу -Вон они, на другой стороне,Тьфу ты, как же я сильно ошибся!И к воротам пошёл побыстрей.Но мой взгляд уловил фигуру,Выходящую из-за куста -Он стоит в своей рваной одежде,На дорогу он медленно встал.Его взгляд... Это он!Как он выбраться мог?Это сон! Как же так?!На дверях ведь замок...Он срывается с места, бежит на меня.Осознав свою участь, отчаялся я,Быстро ринулся прочь от безумца, крича.Было поздно, ошибка сгубила меня...Спасибо всем, кто дочитал до конца... Буду рад вашим отзывам.

Ключевые слова: Дурдом псих ошибка решетка смерть авторский стих

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