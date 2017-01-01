Лекарство для мертвеца

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:04

kukusshkin Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:04 by

Сегодня очередной типичный школьный день, только начало недели, что совсем не воодушевляет. Самый скучный и ненавистный мне урок, с самым отвратительным преподом, который что-то неустанно бубнит, стоя перед доской. Но я на последней парте могу хоть немного расслабиться. Вся эта атмосфера ужасно давит и убаюкивает. Только бубнёж препода, редкие перешептывания, шелест бумаги и скрип ручек. Пожалуй, можно и вздремнуть. Если препод и заметит, то все равно по этому предмету мне никогда не выбраться из двоек. Только не с таким учителем. Веки словно налились свинцом, а щека так удобно легла на учебник.Вокруг сплошная тьма, окутывающая и всеобъемлющая. Так спокойно, словно в темном океане черных волн. Но спокойствие длилось недолго. Слух начинает улавливать смутные отдаленные звуки, разум пробуждается и перед глазами появляются образы. Ничего не могу разобрать. Гул в ушах нарастает, образы все ярче, сменяются слишком часто, слишком ярко, насыщенно, громко, так что, кажется, скоро лопнут барабанные перепонки, а глаза вытекут из глазниц. Пытаюсь закрыть глаза, заткнуть руками уши, но не могу пошевелить и пальцем, каждая клеточка тела будто онемела. Я сойду с ума. Точно свихнусь, если все не прекратится сейчас же.Все оборвалось слишком резко. Удар головой об парту, резь в глазах от слепящего света, звенящая тишина, словно в уши напихал ваты, давит. Не мог же я оглохнуть? Наверное, просто слишком сильно приложился об парту. С трудом поднимаю руку, чешу затылок, ужасный зуд пронесся по всему телу. В глазах постепенно начинает проясняться. Свет из окна все еще слишком яркий. Эх, надо было садиться к стене, пока была возможность. Или лучше спихнуть оттуда кого-нибудь. Не помню, кто там сидит. Поворачиваю голову."Что за..? Никого нет. Блин! Уже перемена? Почему меня никто не разбудил? Неужели я так крепко спал, что даже не услышал ни звонка, ни шума галдящих одноклассников? И если сейчас перемена, то почему так тихо? Или следующий урок уже начался?"От всех этих мыслей я почувствовали изнеможение и тяжесть в теле. "Что-то тут точно не так". С трудом ворочая головой и щуря слепящиеся глаза, осматриваюсь и начинаю замечать бросающиеся в глаза детали. Это точно все тот же класс, только вот все парты и стулья стоят идеально ровно, на учительском столе нет практически ничего лишнего, вокруг никакого мусора, не валяется ни ластика, ни записки. Из окна льется мягкий, золотистый свет. Закат. Медленно раскачиваются деревья. Такая умиротворяющая тишина. Успокаивающая. До смерти успокаивающая.Встряхиваю головой, пытаясь избавиться от этого внезапного наваждения. Тихо так, что слышу звук собственного дыхания и сердцебиения. Не слышно даже привычных звуков города, людей на улице, проезжающих машин.Присмотревшись, замечаю, что на доске вместо привычных формул и примеров написано что-то странное. Иду к доске. Окно с резким стуком распахивается, как от сквозняка, но никакого ветра не было. За окнами все такое же спокойствие. Кажется, через окно залетел какой-то листок…Я решил подойти к окну. Если не было никакого сквозняка, не могло же его что-то толкнуть снаружи. Третий этаж как-никак. Смотрю на двор, вид которого надоел своим однообразием уже за столько лет. Все тот же двор, как и кусты с клумбы, в стороне - спортивная площадка. Странно, что на улице совсем никого нет, ни одного ученика, или хотя бы дворника. Даже нет пса. Этот старый сварливый пес жил на территории школы сколько себя помню, но теперь его будка пуста."Он же точно никак не мог сорваться с цепи? Вот рядом с будкой его цепь и, кажется, ошейник, а рядом какая-то грязь? Что-то темно-бурое… Думаю, нужно осмотреться в школе. Может, кто-то остался. Не может быть, чтобы все было пусто. Хоть охранник или вахтерша должны были остаться".Дверь в коридор чуть приоткрыта. Сквозь щель видно, что там абсолютно нет света. Мрачно и почему-то веет холодом. Пробирает до мурашек. Толкаю дверь, и она открывается с противным скрипом, отдающимся по всему третьему этажу."Это что? Будто бы я попал в какой-то дешевый ужастик? Вроде раньше эта дверь так не скрипела". Сделав несколько шагов по коридору, я начал замечать, что вокруг, будто окутывая легким туманом, витает пыль. Все покрыто пылью, словно тут несколько месяцев не убирались. И я понял, почему так мрачно – несмотря на то, что буквально только что в классе в окно ярко светило золотистое солнце, окна все были какие-то мутные и грязные, а в них можно было разглядеть лишь то, что на улице уже, кажется, село солнце. Не слишком ли быстро наступили сумерки? Прошло не больше 5 минут… В любом случае, все выглядит слишком заброшенным."Стоп. Я что, проспал несколько лет? А пока я спал, случился апокалипсис?" Хотя я бы посмеялся, если бы это нелепое предположение не походило на реальность. Возможно, что это какой-то очередной розыгрыш моих одноклассников? Но они бы до такого не додумались. Да и подстроить они бы это не могли.Иду по коридору и проверяю двери. Большинство заперто, а за теми, что открыты, всего лишь пустые классы. Дверь в туалет выглядит особенно старой с какими-то темными подтеками. Даже трогать ее противно.Захожу в туалет, еле сдерживая рвотный порыв от того, какая мерзкая и слизкая дверная ручка. Надеюсь, это просто плесень. Да, внутри все определенно хуже выглядит, чем в коридоре. Отвратительный затхлый запах, смешанный с запахом помоев.Прохожу мимо проржавевших раковин и краем глаза замечаю свое отражение в мутном зеркале. Не знаю, что меня так зацепило, заставило остановиться и всмотреться в свое отражение. То, что можно было разглядеть в этом грязном зеркале, не было похоже на меня или даже на этот туалет. Четче разглядеть никак не получалось, а приближать свое лицо к этому или рассматривать что-то не возникало желания. Наоборот, словно под кожей поселилось леденящее, острое чувство страха. Вдруг мне показалось, что в зеркале что-то шевельнулось, хотя я не двигался. Что- то за моей или не моей спиной? Я резко обернулся – ничего, всего лишь покрытая плесенью и подтеками стена с облупившейся плиткой. Сердце стучало, отдаваясь в висках, я сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Липкий холод под кожей и страх постепенно отходили на второй план, но было ощущение, что полностью это не пройдет."Черт! Надо бы убежать отсюда! Даже не хочу оборачиваться к зеркалу. Удерживаю себя от того, чтобы даже краем глаза не зацепить отражение".Идя обратно мимо раковин и висящих над ними зеркал, я все еще старался не поворачивать туда голову, но не удержался. То зеркало, в которое я смотрел, теперь было все в трещинах и как будто немного погнуто с другой стороны. Выглядело так, словно кто-то бил по нему изнутри, пытаясь выбраться. Больше я ни секунды не хотел оставаться в этом месте. "Теперь точно нужно сваливать!" Подойдя, я увидел, что в треснувшем зеркале абсолютно ничего не отражается, – это была сплошная чернота, расчерченная изломами трещин. Несколько осколков осыпалось в раковину. Где-то рядом с верхним углом виднелось что-то белое. Сначала я не обратил на это внимания, но потом оно начало резко подрагивать, переместилось ближе к центру и остановилось. Я отшатнулся в ужасе – это был глаз. Постепенно в этой черноте начали прорезываться веки и открывались все новые и новые глаза. Из крана резко полилась ржавая вода, по крайней мере, так мне показалось сначала, но это было что-то гораздо более темное, багровое ,более густое. В ушах появился резкий, тонкий звон. Кажется, из носа пошла кровь. Перед глазами поплыло, и я отключился.Снова вокруг тьма. Стало так спокойно, вот бы остаться так навсегда, окутанным уютной чернотой. Вот только бесконечный зуд никак не давал окончательно расслабиться. Это потихоньку начинало сводить меня с ума. Я был на полу все в том же туалете. Все лицо было в крови. У меня действительно шла кровь из носа, но не только. Кажется, я разбил голову. Дверь почему-то оказалась распахнута настежь, хотя я точно помню, что она была закрыта. В дверном проеме был виден коридор. Теперь он казался просто райским местом по сравнению с этим блевотным, мерзким туалетом. Я наконец-то выбрался оттуда. Спустившись на первый этаж, я услышал какой-то странный шум в каморке рядом с лестницей, и кажется, был чей-то голос . Я подошел ближе. Кто-то пытался открыть дверь и звал на помощь. Голос мне показался знакомым.- Софья? Неужели это ты? Что ты здесь делаешь? Где остальные?- Том, господи, неужели это правда ты, а не очередной бредовый обман?.. Помоги открыть дверь, пожалуйста. Где-то должен быть ключ или еще что-нибудь.Наконец найдя ключ, я возвращаюсь к двери в подсобку. На пути почему-то стало подозрительно тихо, начали закрадываться неприятные подозрения. Я постучался и позвал Софью, чтобы отогнать возникшие наваждения и прервать тишину.- Том! Наконец-то ты вернулся! Открывай скорее!От ее отчаяния в голосе у меня задрожали руки. Кое-как справившись с западающим замком, я наконец открыл эту дверь. Уже увидев меня, она, казалась, не поверила своим глазам и кинулась меня обнимать. Через минуту она посмотрела на меня серьезным взглядом и, схватив за руки, затащила меня в подсобку. Осмотревшись в коридоре, Софья закрыла за собой дверь. Остановившись напротив небольшого окошка, сквозь которого едва пробивался тусклый свет, она в задумчивости смотрела на меня. Вот и я стал решать, что можно сказать, а что нет. И говорить ли вообще? Я ждал и рассматривал её. Вся её одежда была потрепана и испачкана, а на лице виднелось несколько ссадин. Весь её тёмный силуэт по краям обрамляло холодное сияние, а черты лица и детали одежды скрывал полумрак. Лишь её серые пронзительные глаза потерялись, Поймав какой-то отсвет, я уже забыл какая она красивая. Довольно продолжительное время мы пересекались только в столовой и на паре общих уроков кидали друг на друга презрительный взгляд.Наконец, тяжело вздохнув, она решила заговорить. Голос её был тих и серьезен:- Послушай, во все, что я сейчас тебе скажу, будет очень сложно поверить, но, пожалуйста, просто слушай. Это место вовсе не то, чем кажется, и это вовсе не наш мир. На самом деле, он даже не похож на наш. Он создан тем, кого ты знаешь, мы все знаем, и ты должен мне помочь остановить его.Ее слова повергли меня в ужас. Переваривая все услышанное, строя в голове кучу догадок и предположений, я и не заметил, что в комнате резко стало темно. А за окном появилась какая-то тень. Изменившись в лице, Софья стремительно обернулась. Попыталась отскочить, но было слишком поздно. Я дернулся вперед, стараясь ее ухватить, но окно с громким звоном разлетелось на куски. Силуэт, показавшийся из тени с ненавистью охватил тело Софьи и исчез вместе с ней. Я стоял в ступоре. Осознание постепенно накрывало с головой. В ушах все еще звенело пронзительное «Том!»Она звала меня. Я должен был ей помочь, но ничего не смог. Просто стоял как истукан. Нужно было действовать быстрее. Если бы я сразу заметил это существо... Что вообще происходит? Все мысли проносились в голове буквально со скоростью света. Время вокруг, казалось, замедлилось. Но спустя пару секунд я, наконец, пришел в себя, сорвался с места и выпрыгнул из окна. Всего лишь первый этаж, и окна расположены невысоко. На земле лежали осколки. От окна тянулся черный след, резко обрываясь через несколько метров."Нужно успокоиться! Я обязательно ее найду". Я сделал несколько глубоких вдохов, успокаивая сердцебиение и унимая шум в ушах. Задумавшись, привычным уже движением почесал затылок. Я прошел дальше по двору, смотря по сторонам. Уже смеркалось. Во дворе царило гнетущее спокойствие. Тут мне показалось, что на земле рядом с пристройкой у школьного бассейна что-то лежит. Наверное, что-то живое. Мне удалось заметить движение."А что, если это Софья?! Она наверняка ранена!" Сорвавшись с места, я за считанные секунды преодолел довольно внушительное расстояние и, приблизившись, начал понимать, что существо, лежавшее на земле, на человека похоже не было. Кажется, это был пес. Его темная шерсть была пропитана кровью. Его шея была полностью разодрана, но, возможно, он еще был жив. Грудная клетка еле заметно подрагивала. Это действительно наш школьный, дворовый пес. "Бедняга, ты свое отслужил. Я уже ничем не смогу помочь". Я уже собирался пройти дальше, но как только я сделал еще шаг в сторону пса, его глаз резко распахнулся. Пес дернулся, завыл и вскочил, открывая моему взору тот бок, на котором он лежал. В панике отступившись, я запнулся и упал. Вторая половина пса была прогнившей, клочья шерсти и куски мяса безобразно свисали. Пес постепенно двинулся в мою сторону. Я попытался встать или хотя бы отползти, но мои движения только раззадорили его, и он бросился на меня. В ужасе я зажмурился, и уже казалось, чувствовал зловонное дыхание возле своего лица, но через секунду услышал, как что-то упало на асфальт.- Вставай! Быстрее! - и кто-то резко поднял меня.В таинственном незнакомце я узнал Рому. Он был одним из немногих, с кем я продолжал общаться.- Что ты здесь делаешь? – спросил я.- Сейчас не лучшее время, – ответил Рома.Снова раздалось глухое рычание пса, и краем глаза я заметил, как он медленно поднимается. Рома потянул меня за собой, и мы побежали в сторону бассейна. С яростным лаем за нами гнался зомби-пес. Другое объяснение тому, почему он все еще мог двигаться, я не нашел. Дверь в пристройке возле бассейна по какой-то причине оказалась открытой. Рома резко дернул ее на себя, и мы забежали внутрь.- Быстрее! Нужно найти, чем подпереть дверь!Я заметил недалеко от входа оставленную уборщиками швабру. Зацепив за нее дверные ручки, мы кое-как заперлись. Дверь еще с минуту содрогалась, был слышен оглушительный рев, однако потом все стихло, и мы, наконец, смогли перевести дух.- Хорошо, что пес еще не до конца поглощен, иначе у нас не было бы шанса убежать, – сказал Рома.- Поглощен? Что ты имеешь в виду, Рома? И почему ты здесь? И Софья тоже здесь. Ее кто-то утащил.- Боюсь, что пока не получится отсюда выбраться, пес все еще снаружи. Давай осмотримся здесь.На мгновение Рома стал подозрительно весел для человека, который мог оказаться без пяти минут разорван псом. Рома, конечно, почти всегда был в приподнятом настроении. Порой казалось, что он вообще не испытывает никаких отрицательных эмоций. Только в этот раз его выдавали дрожащие руки и нервная походка из стороны в сторону.- Может, ты все-таки расскажешь мне, что здесь происходит? Что написано на листочке? Что с собакой? Почему ты здесь в конце концов? – спросил я.- А ты почему? – спросил в ответ Рома.Раньше никогда мне не доводилось слышать от него такого сухого ответа. За небольшим шкафом мы обнаружили дверь. Открыв ее, мы увидели душевую.- Рома, ты точно решил туда пойти? Тут должен быть выключатель, – сказал я.- Не вариант, электричества здесь нет.- Ты был здесь?- Да, был. И у меня есть фонарик.Наличие у Ромы фонарика вовсе не делало идею ходить по душевым увлекательным занятием. Мы заметили, что с одного смесителя капает темная жидкость на листок бумаги, который лежал на полу. Я осторожно поднял его. На фотографии было изображение моего дома.- Откуда здесь фотография с моим домом? – спросил я.- Я не знаю.- Видимо, что это еще не все. Что это за символ? – спросил я снова.- Том, я не знаю, что это, – ответил Рома.- Рома, переверни.- Что?- Переверни рисунок вверх тормашками. Этот рисунок кажется мне довольно знакомым. Нам нужно найти Софью.Софья хотела мне что-то рассказать. На обратной стороне листочка было написано ее почерком на скорую руку «В доме лекарство. Заходи в дом…»- Есть небольшая проблема. Ты говорил, что ее утащил монстр, – сказал Рома.- Она оставила этот листок и специально слегка открыла кран в надежде, что нам удастся найти эту записку, – ответил я.Рома виновато покосился на меня. Но в целом никак не отреагировал, как будто и не помнил, что обещал рассказать мне все.На пути к моему дому мы не обнаружили ни людей, ни животных. На парковке местного супермаркета обычно трудно было найти свободное место для машины, но только не сейчас. Деревья напоминали скорее декорации к театральной постановке, нежели походили на реальные.- Вот мой дом! Зайдем вместе и попробуем найти лекарство вместе! – сказал я и помчался открывать дверь.На журнальном столике в доме стоял флакон с фиолетовой жидкостью. Увидев его, Рома сразу же побежал к нему и положил флакон к себе в карман. Рома стал убеждать меня в том, что флакон чрезвычайно необходим ему, и, толкнув меня в сторону, попытался уйти из дома. К несчастью для Ромы, у меня всегда была привычка закрывать входную дверь на ключ, поэтому ему не удалось выйти из дома.Рома подошел к кухонному столу, взял большой нож и пошел в мою сторону, бестолково твердя, чтобы я отдал ключ от входной двери. В свою очередь мне пришлось разбить о его голову вазу, чтобы успеть убежать и, если повезет, забрать флакон. После оглушительного удара вазой о голову Ромы она разбилась вдребезги, а он упал на пол, ударившись головой о стену. Я выбил ногой нож из его уже слабо сжатой руки и сел на него. Придя в себя, Рома смог отбросить меня в сторону и быстро пополз в сторону ножа. Схватив его, Рома перерезал себе живот и громко сказал, что теперь и он может войти сюда.- Наш учитель химии занимается черной магией. Странно звучит, да?Мне не оставалось другого выбора, кроме как слушать Рому.- И теперь ему удалось создать этот мир, заключив сделку с дьяволом. В этот мир он хочет перенести всех людей, чтобы управлять ими. Только из-за частого обращения к черной магии для создания этого мира учитель потерял много сил, и его тело стало разлагаться. Поэтому ему нужно это лекарство. С его помощью он станет непобедим. Он знал, что лекарство находится в твоем доме, но дом по какой-то причине под сильной защитой. Я не знаю, как это лекарство оказалось в твоем доме. А он был не настолько силен, чтобы входить в него. Но теперь может, сказав это, Рома умер.Я вытащил флакон с фиолетовой жидкостью и перелил ее в маленькую баночку, что нашел у себя в доме в кухне на верхней полке, а во флакон перелил обычную воду и разбавил ее фиолетовой краской из набора красок, который был у меня в комнате. Потом капнул во флакон сильнодействующий яд, который хранился в подвале под замком. Мои родители, оба химики, никогда не умели хорошо прятать ключи, поэтому найти ключ от подвала не составило большого труда. Он лежал под диваном в зале.Открыв входную дверь в дом, меня схватили длинные щупальца, появившиеся из-за тумана. С их помощью меня выбросило из дома, и очнулся я уже в длинном школьном коридоре. В конце коридора с мерзким электрическим звуком мигала одна-единственная лампа. Школа изменилась с того последнего раза, когда я здесь был. В самом коридоре веяло ненавистью и смертью. Поворачивая голову обратно, под мигающей лампой я заметил какое-то движение. Лампа то гасла, то загоралась, а человеческий силуэт под ней то появлялся, то пропадал.- Иди сюда!Услышав этот голос, я понимал, что ни в коем случае нельзя идти вперед, но меня словно вытеснили из своего тела, и от ужаса я не мог пошевелить и пальцем самостоятельно. Долго смотря на этот силуэт, я начал медленное движение в его сторону. Подходя ближе, я начал распознавать знакомый мне костюм моего преподавателя по химии с зеленым галстуком. Еще через несколько шагов я заметил его частично прогнившее лицо и красный левый глаз от лопнувших капилляров. Он протянул мне свою длинную побледневшую руку.- Отдай мне! – сказал учитель Сергей.Мой глаз нервно подергивался, однако флакон я ему отдал в надежде, что он выпьет его содержимое поскорее. Вместо этого он пошел в сторону кабинета химии и открыл дверь в класс, зовя меня с собой.В классе была привязанная к стулу Софья. Глядя на наши с Софьей раны, учитель Сергей сказал, что лишь одному из нас сейчас позволит выжить и даст лекарство при условии, что он будет помогать завлекать в этот мир как можно больше людей, чтобы они становились рабами.- Мы сможем продавать людей. У нас будет все, что нужно для счастливой жизни. Я хочу, чтобы это был ты, Том, выпей лекарство вместе со мной, – предложил учитель.- Я хочу выжить. Я выпью, – произнес я тихим голосом.Сергей громко посмеялся на мой ответ и капнул мне в рот яд, разбавленный водой и фиолетовой краской, а потом выпил сам до дна и выкинул флакон в сторону.Через несколько минут у нас обоих началось помутнение в глазах, и, воспользовавшись моментом, я ударил Сергея указкой по шее, после чего он взялся за горло. У меня было несколько секунд, чтобы освободить Софью. Взяв острый канцелярский нож со стола, мне удалось перерезать веревку на запястье Софьи, и мы побежали к выходу из школы.Яд начал действовать сильнее во время бега, и под его воздействием я упал на пол. Софья, заметив, что я упал, подбежала ко мне. И мы с Софьей оба заметили, что учитель Сергей медленно полз в нашу сторону по коридору.- Лекарство у меня в кармане, – слабым голосом произнес я.Тьма...Помню, как проснулся уже в больнице. На тумбочке стояла пустая баночка, в которую я переливал лекарство, а рядом со мной сидела Софья. Видимо, наблюдая за мной уже несколько часов. Когда я бросил взгляд на нее, она улыбнулась и обняла меня.

Ключевые слова: Страх ужас пёс школа химик учитель авторская история

Другие, подобные истории: