Danse macabre

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:49

Sven Просмотров: 220 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:49 by

Danse macabreВсе изменилось в одночасье,Я не хозяин сам себе;Заветный туз козырной мастиПрипрятан не был в рукаве.Когда-то весел и находчив,Теперь задумчив и угрюм.Я слышу - прошлое хохочет,Питая боль тоскливых дум.Фантомы тех, кого покинул,За дверью выстроились в ряд.И будто люди на картинахМне с укоризной вслед глядят.Едва ли в чем-то я виновен,И кровь чужая на руках.Служил лишь преданно короне,В миру прослыл за добряка.Но, правда, есть одна вещица,Я предпочел бы умолчать.Однако совесть разъярится,Придется все вам рассказать.История моя берет начало,Когда мне было двадцать три.И я, как теоретик права,Познал работу у судьи.IIСгустился флер воспоминанийО той волнительной поре.Не будет скучно, обещаю.Любезный друг, поверьте мне!Я за столом, согнувши спину,Корпел над стопками бумаг.Презрев судебную рутину,Во всех участвовал делах.За что снискал я уваженьеСреди достойнейших людей.И вот однажды в воскресеньеВ составе прошенных гостейЯвился ко двору баронаНа настоящий маскарадОдетый строго по канонуВ тяжелый рыцарский наряд.- Костюм у вас на загляденье!- Благодарю за комплимент.- Прошу отведать угощеньеИ обязательно десерт!Я, пораженный теплотою,С которой встретили меня,Подумал: "В чудо-то какоеВдруг обернулась жизнь моя!"Здесь нимфы с фавнами танцуют,Там ангел с бесом говорит,И некто девушку целует,Стыдливо спрятавшись в тени.И в этих мыслях я забылся,Совсем растратив здравый ум.Со мною рядом появилсяСедой, внушительный ведун.Судью признал я в нем не сразу,Чем позабавил старика:"Вы не разглядели б и топазаВ горшке с осколками стекла!"Мы оба дружно рассмеялись,С триумфом он, с досадой я.В дверном портале показалисьБарон и вся его семья.Мгновенно музыка умолкла,Барон приветствовал гостей,Примерив маску злого волка,Хвалил достойнейших людей.И я, польщенный похвалою,Позвал на танец его дочь.Подумал: "Чудо-то какоеМне обещает эта ночь!"IIIЗа танцем время пролетело,Как сон, как греза наяву.И тяжесть рыцарского шлемаНе помешала торжеству.Глаза напротив улыбались,Им вторил тонкогубый рот,С которого слова сорвалисьО девушке, не ведавшей забот.Ее я слушал с упоениемДо той поры, пока баронНас не прервал своим являньем- Вы потанцуете потом, -- сказал. - Пройдемте ну же в залу.Там стол со всеми яствами накрыт.Но в этой речи показалось,Что у него душа болит.Спросил судью, а он ответил:"Дочь, говорят, очень больна".- Все это вздор! Я не заметил,Что хворь в лице ее видна.И, кажется, побрезговали мною,Ведь я барону не чета.- Твои сомнения - пустое, -Мне с пылом заявил судья.Его словам хотелось верить,Но после трапезы опятьДва раза я, по крайней мере,Звал дочь барона танцевать.На первый мне ответили отказом,Сославшись на грудную боль,Но вопреки судейскому наказуУдачу попытал я во второй.И девушка смущенно согласилась.Я поспешил ее украсть.И время вдруг остановилось,Чтоб мы потанцевали всласть.IVОна парила, будто фея,Как нежный бестелесный дух.Смеялась, силы не жалея,Чем удивила многих слуг.Внезапно глазки потускнели,И танец стал невмоготу.Прощаясь с жизнью в самом деле,Она вцепилась в грудь мою.Спустя мгновение обмякла,Утратив с внешним миром связь.Упала на пол крови капля,Провозгласив смертельный вальс.Все изменилось в одночасье,Я не хозяин сам себе;Заветный туз козырной мастиПрипрятан не был в рукаве.Мои уста окаменели.Барон в безумстве закричал:- Она погибла! Неужели!?"Зачем на танце настоял!?" -- подумал я, но было поздно.Семья оплакивала дочь.Хозяин маскарада грозноМне приказал убраться прочь.С тех самых пор закрыты двериВ тот дом, где званым гостем был.Невосполнимая потеря!Барон себя похоронил,Не совладав с великим горем,Отринув мир и солнца свет,Он утопился ночью в море,О чем узнал я из газет.Моя вина не искупима,И я, пристыженный судьбой,Фантомы тех, кого покинул,Все время вижу пред собой.И те глаза, что улыбались,И страстный тонкогубый рот,С которого слова сорвались,О девушке, не ведавшей забот.Когда-то весел и находчив,Теперь задумчив и угрюм.Я слышу - прошлое хохочет,Питая боль тоскливых дум.

Ключевые слова: Бал вальс ужас страх смерть авторский стих

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