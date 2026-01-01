Больше не болит

Больше не болитСижу с тумбочки у окна,
Вижу, рядом уже весна.
Стою возле балкона у самого окна,
Раздумываю со дня на день.
Один, снова один я.
Сжав зубы, берясь рукой за грудь,
Вырываю из грудной клетки кости обломанные и раздробленные.
Кровь льётся длинною рекою, бьётся живое, венозное, скользкое сердце на бледной руке.
Бросил частицу души моей со всей силы в стену комнаты.
Сердце скатилось до пола моего, окрашивая обои, оставив кровавые следы отчаянья и боли, что бьётся,
Но уже не так усердно, как на мгновение прошлом.
Аккордный финал, поднял ногу я сполна, готовясь всё закончить раз и навсегда.
Бросил взгляд на кусок живого мяса, плачущий кровавыми слезами.
Закрыв глаза и наступив, обрушил связь навеки.
Всё кончено, ни чувств, ни боли, ни страданий, ни грусти.
Наконец-то всё окончилось.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:26
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:26 by Fg56Просмотров: 26Комментарии: 0
Ключевые слова: авторский стих авторские стихи боль сердце