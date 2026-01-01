Больше не болит

Сижу с тумбочки у окна,Вижу, рядом уже весна.Стою возле балкона у самого окна,Раздумываю со дня на день.Один, снова один я.Сжав зубы, берясь рукой за грудь,Вырываю из грудной клетки кости обломанные и раздробленные.Кровь льётся длинною рекою, бьётся живое, венозное, скользкое сердце на бледной руке.Бросил частицу души моей со всей силы в стену комнаты.Сердце скатилось до пола моего, окрашивая обои, оставив кровавые следы отчаянья и боли, что бьётся,Но уже не так усердно, как на мгновение прошлом.Аккордный финал, поднял ногу я сполна, готовясь всё закончить раз и навсегда.Бросил взгляд на кусок живого мяса, плачущий кровавыми слезами.Закрыв глаза и наступив, обрушил связь навеки.Всё кончено, ни чувств, ни боли, ни страданий, ни грусти.Наконец-то всё окончилось.

