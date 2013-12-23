РыцарьРыцарь стоял у входа в пещеру и что-то громко и нагло орал.
- Ох уж эти рыцари, - вздохнула Ольга Ивановна. - Житья от них нет. Всё ходют-бродют, честным людям спать не дают...
Афанасия Петровна выглянула в проём и поморщилась.
- Да это разве рыцарь! Пфе, слизняк это, а не рыцарь! Вот в наши времена они были такие - ого-го! Сила медведя, мужество льва!
- Да какие в твои времена были рыцари, кошёлка старая, - захихикала Зинаида Леопольдовна, - плюнешь - и нет башки. Вот во времена Васильны - это дааа, это были рыцари... Правда, Васильна?
Глафира Васильевна заинтересованно открыла левый глаз.
- Рыцарь? Где? - спросила хрипло.
Ольга Ивановна, Афанасия Петровна и Зинаида Леопольдовна разом указали на выход из пещеры.
Молоденький паренёк, в доставшихся от отца ржавых латах, увидел, как из пещеры выползает старая дракониха с ехидным взглядом и тоненько прошептал:
— Аааааааа!
В драконов он до этого момента почему-то не верил.
А зря.
... - Хорошо бежит! - прокомментировала Зинаида Леопольдовна, вместо попкорна закидывая в пасть бараньи ножки. - Может быть, у молодого поколения ещё не всё потеряно...
Драконы верили в него.
Автор - Беата Гордей.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 21:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 14Комментарии: 1
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