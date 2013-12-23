Рыцарь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 21:23 by

Рыцарь стоял у входа в пещеру и что-то громко и нагло орал.- Ох уж эти рыцари, - вздохнула Ольга Ивановна. - Житья от них нет. Всё ходют-бродют, честным людям спать не дают...Афанасия Петровна выглянула в проём и поморщилась.- Да это разве рыцарь! Пфе, слизняк это, а не рыцарь! Вот в наши времена они были такие - ого-го! Сила медведя, мужество льва!- Да какие в твои времена были рыцари, кошёлка старая, - захихикала Зинаида Леопольдовна, - плюнешь - и нет башки. Вот во времена Васильны - это дааа, это были рыцари... Правда, Васильна?Глафира Васильевна заинтересованно открыла левый глаз.- Рыцарь? Где? - спросила хрипло.Ольга Ивановна, Афанасия Петровна и Зинаида Леопольдовна разом указали на выход из пещеры.Молоденький паренёк, в доставшихся от отца ржавых латах, увидел, как из пещеры выползает старая дракониха с ехидным взглядом и тоненько прошептал:— Аааааааа!В драконов он до этого момента почему-то не верил.А зря.... - Хорошо бежит! - прокомментировала Зинаида Леопольдовна, вместо попкорна закидывая в пасть бараньи ножки. - Может быть, у молодого поколения ещё не всё потеряно...Драконы верили в него.Автор - Беата Гордей.

Ключевые слова: Пещера рыцарь дракониха страх бегство

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