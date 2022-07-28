Снова дождь

Снова дождьСнова дождь льёт - прекрасен и горек.
Пьёт небесную музыку сныть.
Я, как без печени алкоголик,
наконец-то мечтаю жить.
Снова утро овеяно мраком,
под корягами сиплый сквозняк.
Я дарю своё сердце оврагам.
Я пока не совсем иссяк.
Тучи давят - нависли так низко,
что кругом только серый туман.
Пронесётся с безумным визгом
раздосадованный Вакиньян.
Подожди, я тебя поцелую.
Слишком долго я был влюблён.
Покажи мне, где раки зимуют.
Я хочу посмотреть на их сон.
Усыпит меня звёздная нега,
и приснится мне полный shit:
будто небо ночное - негр,
будто звёзды на нём - прыщи,
что здоровое небо - беззвёздно,
что Луна - это медленный глаз,
он бесчувствен, и плачет воском,
и всё время глядит на нас,
строго судит и жалит ядом.
Я проснусь. Небеса горят.
Хорошо, что со мною рядом
есть пролившийся с неба яд.
Ветер хлещет по ласковым макам,
рвёт на части барьерный риф.
Я отдам своё сердце собакам
и надеюсь, что буду жив.
28 июля 2022
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:08 by Капитан ГрегПросмотров: 32Комментарии: 0
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