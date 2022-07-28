Снова дождь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:08 by

Снова дождь льёт - прекрасен и горек.Пьёт небесную музыку сныть.Я, как без печени алкоголик,наконец-то мечтаю жить.Снова утро овеяно мраком,под корягами сиплый сквозняк.Я дарю своё сердце оврагам.Я пока не совсем иссяк.Тучи давят - нависли так низко,что кругом только серый туман.Пронесётся с безумным визгомраздосадованный Вакиньян.Подожди, я тебя поцелую.Слишком долго я был влюблён.Покажи мне, где раки зимуют.Я хочу посмотреть на их сон.Усыпит меня звёздная нега,и приснится мне полный shit:будто небо ночное - негр,будто звёзды на нём - прыщи,что здоровое небо - беззвёздно,что Луна - это медленный глаз,он бесчувствен, и плачет воском,и всё время глядит на нас,строго судит и жалит ядом.Я проснусь. Небеса горят.Хорошо, что со мною рядоместь пролившийся с неба яд.Ветер хлещет по ласковым макам,рвёт на части барьерный риф.Я отдам своё сердце собаками надеюсь, что буду жив.28 июля 2022

Ключевые слова: Грустное природа стих авторский стих

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