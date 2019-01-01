Дачный призрак, или Баллада о непутевом хозяине

Стартовал шашлычно-дачный сезон,

Едет, предвкушая рюмок перезвон,

На крутейшем байке, весел и румян,

Андрюха к старым своим друзьям.

Вечер опускается тихо с небес,

На пути темнеет придорожный лес,

В воздухе запах полыни разлит,

Грустной прохладой ближе манит.

Тут «коня» Андрюха остановил,

Томленье знакомое он ощутил.

Там, где укромен и тих уголок,

Круговорот воды сделал новый виток.

Снова на байк бы – да по газам!

Но что это? Не веря своим глазам,

Андрей завороженно на месте застыл.

Как жестянка, ввязшая в бледный ил.

Что-то там таится – в тени ближних рощ,

Что-то там змеится – чернее, чем ночь,

Что-то сипло дышит и хищно следит

Взглядом, сверкающим, как хризолит.

Смотрит Андрюха, от страха седой,

Как ласково трётся о месяц щекой,

Мурлычет, когтит и гнёт спину дугой

Огромный худой кошак – но какой!

Иссохшие лапы и клочьями шерсть,

Прожекторы глаз льют холодную месть,

Вместо носа – жуткий и темный провал,

Тут кот улыбнулся, скривив оскал:

«Здравствуй, хозяин бывший ты мой.

Видишь – дождался. Почти как живой.

Что ж ты молчишь? Не узнаёшь?

Это ж я, Черныш. Мышь твою ёж!»

«Помнишь, как ровно три года назад

Отвёз ты меня на дачу к друзьям,

Чтобы привык жить на воле твой кот,

Чтобы не портил в квартире ремонт?

Опустела дача, я остался один

Слушал лай собак, шум далёких машин.

Покидало солнце небесный свод –

Не беда. Хозяин завтра придёт.

Холод и страх, помню, стойко терпел,

Верить в предательство я не хотел.

А когда, отчаявшись, покинул дом,

Встретил сорванцов – они шли вчетвером,

Им труда не стоило меня поймать –

Потому как я привык людям доверять.

Разве могут дети жестокими быть?

Ради любопытства живое - губить?

Болью и смертью пропитан ответ:

Девять, что ли, жизней? Одной – считай, нет.

Но что-то пошло не так. Или так?

Начерчен магический круг второпях.

Читались со смехом, небрежно слова –

Но древняя, злобная, вечная сила

Ворвалась, надрывно заголосила,

Огонь и веселье, шипя, погасила,

Дохнула на глупых сырою могилой.

Меня ж возвратила, меня воскресила,

Меня – избрала! Такие дела».

Смотрит Андрюха, еле дыша,

На когда-то маленького Черныша,

Чувствует – вспотела от страха ладонь.

«Котик мой хороший! Меня не тронь!»

Не даёт надежды честный ответ:

«Был хороший, верно. А теперь – уже нет.

Что ж ты всё на месте, хозяин, стоишь?

Поиграем, может? Я – охотник, ты – мышь»

И, словно завидев пушистый клубок,

Поднял лапу кот, а Андрей – наутёк.

Мчится по дороге новенький байк,

Тщетно пытаясь смерть обогнать.

Не дождутся парня хмельные друзья.

Бросать животных на дачах – нельзя.



Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:22

Lollipop39 Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:22 by

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