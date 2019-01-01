Дачный призрак, или Баллада о непутевом хозяине
Стартовал шашлычно-дачный сезон,
Едет, предвкушая рюмок перезвон,
На крутейшем байке, весел и румян,
Андрюха к старым своим друзьям.
Вечер опускается тихо с небес,
На пути темнеет придорожный лес,
В воздухе запах полыни разлит,
Грустной прохладой ближе манит.
Тут «коня» Андрюха остановил,
Томленье знакомое он ощутил.
Там, где укромен и тих уголок,
Круговорот воды сделал новый виток.
Снова на байк бы – да по газам!
Но что это? Не веря своим глазам,
Андрей завороженно на месте застыл.
Как жестянка, ввязшая в бледный ил.
Что-то там таится – в тени ближних рощ,
Что-то там змеится – чернее, чем ночь,
Что-то сипло дышит и хищно следит
Взглядом, сверкающим, как хризолит.
Смотрит Андрюха, от страха седой,
Как ласково трётся о месяц щекой,
Мурлычет, когтит и гнёт спину дугой
Огромный худой кошак – но какой!
Иссохшие лапы и клочьями шерсть,
Прожекторы глаз льют холодную месть,
Вместо носа – жуткий и темный провал,
Тут кот улыбнулся, скривив оскал:
«Здравствуй, хозяин бывший ты мой.
Видишь – дождался. Почти как живой.
Что ж ты молчишь? Не узнаёшь?
Это ж я, Черныш. Мышь твою ёж!»
«Помнишь, как ровно три года назад
Отвёз ты меня на дачу к друзьям,
Чтобы привык жить на воле твой кот,
Чтобы не портил в квартире ремонт?
Опустела дача, я остался один
Слушал лай собак, шум далёких машин.
Покидало солнце небесный свод –
Не беда. Хозяин завтра придёт.
Холод и страх, помню, стойко терпел,
Верить в предательство я не хотел.
А когда, отчаявшись, покинул дом,
Встретил сорванцов – они шли вчетвером,
Им труда не стоило меня поймать –
Потому как я привык людям доверять.
Разве могут дети жестокими быть?
Ради любопытства живое - губить?
Болью и смертью пропитан ответ:
Девять, что ли, жизней? Одной – считай, нет.
Но что-то пошло не так. Или так?
Начерчен магический круг второпях.
Читались со смехом, небрежно слова –
Но древняя, злобная, вечная сила
Ворвалась, надрывно заголосила,
Огонь и веселье, шипя, погасила,
Дохнула на глупых сырою могилой.
Меня ж возвратила, меня воскресила,
Меня – избрала! Такие дела».
Смотрит Андрюха, еле дыша,
На когда-то маленького Черныша,
Чувствует – вспотела от страха ладонь.
«Котик мой хороший! Меня не тронь!»
Не даёт надежды честный ответ:
«Был хороший, верно. А теперь – уже нет.
Что ж ты всё на месте, хозяин, стоишь?
Поиграем, может? Я – охотник, ты – мышь»
И, словно завидев пушистый клубок,
Поднял лапу кот, а Андрей – наутёк.
Мчится по дороге новенький байк,
Тщетно пытаясь смерть обогнать.
Не дождутся парня хмельные друзья.
Бросать животных на дачах – нельзя.
Едет, предвкушая рюмок перезвон,
На крутейшем байке, весел и румян,
Андрюха к старым своим друзьям.
Вечер опускается тихо с небес,
На пути темнеет придорожный лес,
В воздухе запах полыни разлит,
Грустной прохладой ближе манит.
Тут «коня» Андрюха остановил,
Томленье знакомое он ощутил.
Там, где укромен и тих уголок,
Круговорот воды сделал новый виток.
Снова на байк бы – да по газам!
Но что это? Не веря своим глазам,
Андрей завороженно на месте застыл.
Как жестянка, ввязшая в бледный ил.
Что-то там таится – в тени ближних рощ,
Что-то там змеится – чернее, чем ночь,
Что-то сипло дышит и хищно следит
Взглядом, сверкающим, как хризолит.
Смотрит Андрюха, от страха седой,
Как ласково трётся о месяц щекой,
Мурлычет, когтит и гнёт спину дугой
Огромный худой кошак – но какой!
Иссохшие лапы и клочьями шерсть,
Прожекторы глаз льют холодную месть,
Вместо носа – жуткий и темный провал,
Тут кот улыбнулся, скривив оскал:
«Здравствуй, хозяин бывший ты мой.
Видишь – дождался. Почти как живой.
Что ж ты молчишь? Не узнаёшь?
Это ж я, Черныш. Мышь твою ёж!»
«Помнишь, как ровно три года назад
Отвёз ты меня на дачу к друзьям,
Чтобы привык жить на воле твой кот,
Чтобы не портил в квартире ремонт?
Опустела дача, я остался один
Слушал лай собак, шум далёких машин.
Покидало солнце небесный свод –
Не беда. Хозяин завтра придёт.
Холод и страх, помню, стойко терпел,
Верить в предательство я не хотел.
А когда, отчаявшись, покинул дом,
Встретил сорванцов – они шли вчетвером,
Им труда не стоило меня поймать –
Потому как я привык людям доверять.
Разве могут дети жестокими быть?
Ради любопытства живое - губить?
Болью и смертью пропитан ответ:
Девять, что ли, жизней? Одной – считай, нет.
Но что-то пошло не так. Или так?
Начерчен магический круг второпях.
Читались со смехом, небрежно слова –
Но древняя, злобная, вечная сила
Ворвалась, надрывно заголосила,
Огонь и веселье, шипя, погасила,
Дохнула на глупых сырою могилой.
Меня ж возвратила, меня воскресила,
Меня – избрала! Такие дела».
Смотрит Андрюха, еле дыша,
На когда-то маленького Черныша,
Чувствует – вспотела от страха ладонь.
«Котик мой хороший! Меня не тронь!»
Не даёт надежды честный ответ:
«Был хороший, верно. А теперь – уже нет.
Что ж ты всё на месте, хозяин, стоишь?
Поиграем, может? Я – охотник, ты – мышь»
И, словно завидев пушистый клубок,
Поднял лапу кот, а Андрей – наутёк.
Мчится по дороге новенький байк,
Тщетно пытаясь смерть обогнать.
Не дождутся парня хмельные друзья.
Бросать животных на дачах – нельзя.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22 by Lollipop39Просмотров: 13Комментарии: 0
Ключевые слова: Кот бездомный дача страшилка предатель месть демон призрак мотоцикл авторский стих