Иллюстрации художника Андрея Фереза

Lynx Просмотров: 24 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 00:04 by

Иллюстратор и художник Андрей Ферез создает хоррор сцены, каждый со своим фэнтези повествованием, в которых плавно сливаются различные противоположные элементы.Много разных деталей в его картинах, которых с легкостью можно не заметить, это сложная цепочка визуализаций в один фантастический сюжет.Много работ можно увидеть на обложках книгах, в основном с фэнтези или хоррор тематикой.Автор статьи неизвестен.

Ключевые слова: Андрей Ферез хоррор иллюстрации арт фэнтези

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