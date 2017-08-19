Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Иллюстрации художника Андрея Фереза

Иллюстратор и художник Андрей Ферез создает хоррор сцены, каждый со своим фэнтези повествованием, в которых плавно сливаются различные противоположные элементы.
Много разных деталей в его картинах, которых с легкостью можно не заметить, это сложная цепочка визуализаций в один фантастический сюжет.
Много работ можно увидеть на обложках книгах, в основном с фэнтези или хоррор тематикой.

Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза
Иллюстрации художника Андрея Фереза

Автор статьи неизвестен.
Источник.
Сегодня, 00:04 by LynxПросмотров: 24Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Андрей Ферез хоррор иллюстрации арт фэнтези

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:06
+1
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 872
Комментариев: 7 491
Вот просто очень понравилась эта композиция!
www.photopyx.com
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.