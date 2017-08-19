Иллюстрации художника Андрея Фереза

Иллюстрации художника Андрея ФерезаИллюстратор и художник Андрей Ферез создает хоррор сцены, каждый со своим фэнтези повествованием, в которых плавно сливаются различные противоположные элементы.
Много разных деталей в его картинах, которых с легкостью можно не заметить, это сложная цепочка визуализаций в один фантастический сюжет.
Много работ можно увидеть на обложках книгах, в основном с фэнтези или хоррор тематикой.
Автор статьи неизвестен.
Источник.
Сегодня, 00:04 by LynxПросмотров: 24Комментарии: 1
Ключевые слова: Андрей Ферез хоррор иллюстрации арт фэнтези