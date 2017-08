Перед праздником

Кеати рассветным огнем озарило.По городу бегают блики окон.Но тучи тянула какая-то сила,На город, что слышал монет только звон.Никто не заметил бы странника в робе,Коль путь он держал в белокаменный храм.Народ здесь погряз в своей жадности, злобе.Им было плевать на него по утрам.Поэтому путник поплелся на рынок,Так больше народа узнает свой рок,Ведь там среди лавок, монет и корзинок,Жил новый для всех горожан этих Бог.Все время в торговле они проводили,О свете небесном совсем позабыв.По толстым своим кошелькам они били,Для чистого душу гнилую закрыв.Все больше и больше хотели богатства.Они не гнушались людей убивать!Они не гнушались творить святотатства!Навечно закрыта для них благодать...Но вскоре постигнет их страшная кара.Задача его – это им донести.По швам трещат лавки от денег, товара,Но им он поможет покой обрести.На площади встал, прогремел на весь рынок:«Послушайте все, что мне нужно сказать!».Ответом был шум толстых ваз, пухлых крынок.Но ждать он не мог, и пришлось начинать:«Your town will soon be destroyed by the demonsFrom nearby village, which name is Yagam.It has some obnoxious and filthy agreementsWith demon of lust. Their children will comeTo get their revenge for one’s you have killedAnd drown you all in the ocean of blood!The gates of the Hell will be shut down and sealed.And then you will face very genuine god!».«Ниче не понятно нам. Это эльфийский?Проваливай к черту, бродяга-босяк!».И путник ушел. Этот путь был неблизкий.Дорога назад? Это сущий пустяк.Он всех горожан возвестил о грядущем,Теперь ему надо скорей уходить.Ему не хотелось в событий быть гуще,Хотелось скитальцу немного пожить.А город готовился к празднику года,Не мог он нависшую смерть ощутить.Но каждого здесь ждет в геенну дорога,И кровью за кровь всем придется платить.

