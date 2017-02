Hamburger Lady

Видеоролик "Hamburger Lady" (или "Леди-гамбургер") был загружен на видео-хостинг YouTube 22-го сентября 2015-го года пользователем с ником UFO,s ON TIAMAT - KI. Судя по контенту на его канале, он занимается поиском всевозможной крипоты на Deep Web, и, судя по его словам, данный видеоролик он так же вытащил из Deep Web.Видеоролик представляет из себя некое слайд-шоу с наложенным поверх эффектом старой плёнки и длинной в 2 минуты 31 секунду. Среди кадров из ролика можно опознать фотографии больничных палат, больничных коридоров, дома, печи, а так же фотографии девушки. Аудио-ряд представляет из себя какофонию из различных шумов. Поверх этих шумов слышен сильно обработанный голос, который рассказывает о некой "леди-гамбургер" (всё, что говорит голос, появляется на экране в виде субтитров). Как можно догадаться по содержанию ролика, речь идёт о девушке, либо женщине, пострадавшей в пожаре.Чтобы подтвердить свои слова, я покажу вам подробную стенограмму данного ролика:By far worse is the hambuger lady. We must heal them for. The qualified technicians worse. Alternating nights are automatic. She's lying there. Hamburger lady. Hamburger lady. She's dying. She is burned from the waist up. On her arm. Her ear is burned. Her eyelashes are burned. She can't hold things up. And even with medical advances. There's no end in sight. For hamburger lady. She wants me to tell you of her claim mind. From which the double play laying. The propping chair leave her. She's burned from the waist down. Has to eat her life through tubes. Hamburger lady. Hamburger lady. She's okay if you change the tubes. Tubes in her legs. The tubes in her arms. She's okay. Then it came out and saw the burn net. Indeed in the account of killing. And it flashed on the carpet. And it flashed on the floor. The hamburger lady. She came to rest. Because of the burn she needs relief. From the medication. The qualified Technician. Hamburger lady. Hamburger lady.Перевод:Дела с леди-гамбургер обстоят гораздо хуже. Мы должны вылечить её. Квалифицированные специалисты всё хуже. Мы чередуемся каждую ночь. Она пострадала. Леди-гамбургер. Леди-гамбургер. Она умирает. Она сгорела до самой талии. Её руки. Её уши сгорели. Её ресницы сгорели. Она не может выносить это. Даже при помощи медицины. Нет конца мучениям. Для леди-гамбургер. Она хочет, чтобы я рассказал вам о её повреждённом рассудке. Из которого следует двойная игра и боль. Её поместили на инвалидное кресло. Она сгорела до самой талии. Её жизнь пожирается сквозь трубки. Леди-гамбургер. Леди-гамбургер. Она в порядке, если подсоединить к ней трубки (имеются ввиду катетеры, поддерживающие жизнь). Трубки в её ногах. Трубки в её руках. Она в порядке. Затем он вышел и увидел скопление ожогов. Действительно, доклад об убийстве. И его вырвало прямо на ковёр. И его вырвало прямо на пол. Леди-гамбургер. Она пришла отдохнуть. Она нуждается в помощи из-за ожогов. Помощи от медицины. Квалифицированных технологий. Леди-гамбургер. Леди-гамбургер.Честно говоря, во время просмотра меня не оставляло чувство тревоги и напряжения. Такое гнетущее чувство. После просмотра я чувствовал себя немного неважно (хотя, скорее всего, это не из-за видео, а из-за моего самочувствия в последнее время). Но это не так важно, перейдём к следующему пункту.Итак, после просмотра данного ролика, я решил поискать хоть какую-то информацию о нём. И вот, что я узнал. "Hamburger Lady" - это песня индастриал-группы "Throbbing Gristle", считающаяся одной из самых пугающих песен, когда-либо записанных (хотя, сам трек сложно назвать песней), а аудио-ряд данного ролика - это и есть сама песня, но очень сильно искажённая и с наложенными шумами поверх неё. Что насчёт текста песни - думаю, вы уже обратили внимание, что в нём напрочь отсутствуют рифмы. Этому есть объяснение - текст представляет собой вырезку из письма, написанного врачом, в котором он описывает женщину, пострадавшую в пожаре. Так что же такое "Hamburger Lady"? Вернее даже сказать - кто? Леди-гамбургер - это женщина, ставшая жертвой пожара, в результате чего верхняя часть её туловища сильно обгорела и была покрыта ожогами третьей степени. Врачи называли женщину "леди-гамбургер" из-за того, что сгоревшая часть её тела напоминала им мясо, используемое для приготовления гамбургеров. Случай произошёл в городе Портленд, штат Орегон, в 1978-м году. Личность женщины не разглашалась.То самое письмо врача:"… By far the worst is the hamburger lady, and because of shortage right now of ‘qualified technicians’, e.g. technicians who can work with her and keep their last meal down, Screwloose Lauritzen and I have been alternating nights with her, unrelievedly. If you put a 250-lb meatloaf in the oven and then burned it and then followed that by propping it up on a potty-chair to greet you at 11 PM each night, you would have some description of these past two weeks. Which is to say the worst I seen since viet napalms. When somebody tells you that there is a level of pain beyond which the human mind cannot retain consciousness, please tell them to write me. In point of fact this lady has not slept more than 3-5 minutes at a stretch since she came to us – that was over two weeks ago and, thanks to medical advances, there is no end in sight; from the waist up everything is burned off, ears, nose etc – lower half is untouched and that, I guess, is what keeps her alive. I took one guy in to help me change tubes and he did alright, that is alright till he came out, then he spotted one of the burn nurses (pleasant smiling zombies) eating a can of chile-mac at the desk, and that did it: he flashed on the carpet. It is insane is what it is…" - Al Ackerman; Portland, Oregon, U.S.A. 1978.Перевод:"... Дела с леди-гамбургер обстоят гораздо хуже, в частности, из-за нехватки "квалифицированных специалистов", к примеру, специалистов, которые смогли бы работать с ней и осуществлять искусственное кормление, мы со Скреулуз Лауритцен меняемся каждую ночь, чтобы быть с ней. Если ты положишь 250-фунтовый мясной рулет в духовку, затем сожжёшь его, затем положишь в горшочек, поставишь его на инвалидное кресло, чтобы он ещё и приветствовал тебя каждый раз в 11 вечера, ты сможешь понять, что происходит с нами последние две недели. Стоит сказать, это даже хуже, чем видимые мной последствия напалма. Если кто-нибудь скажет тебе, что существует предел боли, который способен вынести человек, пожалуйста, попроси его написать мне. По сути дела, эта девушка спала всего по 3-5 минут с тех пор, как она была доставлена к нам, это было более двух недель назад, и, благодаря заслугам медицины, её конец пока ещё не близок; она полностью обгорела, начиная от талии. Уши, нос и так далее, нижняя часть не пострадала, думаю, из-за этого она всё ещё жива. Я взял с собой одного парня, чтобы он помог мне заменить трубки (имеются ввиду катетеры, поддерживающие жизнь в теле женщины), он справился, всё было хорошо, но до тех пор, пока он не вышел из кабинета и не увидел, как одна из медсестёр (миленькие и улыбающиеся зомби) ест чили из банки за столом, после чего его просто вырвало прямо на ковёр. Это безумие, вот что это такое..." - Эл Экерман, Портленд, Орегон, США, 1978-ой год.Ну, как вам такая история? Казалось бы, типичное глупое крипи-видео, а на самом деле, всё куда более жутко.От себя хочу лишь добавить то, что сейчас я учусь в медицинском колледже, и хоть я и не являюсь слабонервным человеком, не дай Бог мне встретиться с подобным в жизни...На этом всё. Думаю, моё "надеюсь, вы останетесь довольны" тут будет лишним.

