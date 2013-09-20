Клише в смертельных файлах или как не надо делать истории про смертельные файлы

Клише в смертельных файлах или как не надо делать истории про смертельные файлыВсем здравствуйте, сегодня мы обсудим про клише, без которых ни одна история про смертельных файл не обойдется.
Глава 1: История
1. Надо обязательно упомянуть, что данный смертельный файл был найден типа в интернете, через диск, флешку или вам какой-то школьник в ВК кинул.
2. Перечислите содержание файла.
3. Не знаете, что добавить?
Просто напишите, что вы были в шоке от увиденного и вы потеряли сознание, только догадки останутся!
4. Обязательно добавьте, что люди, просмотревшие данный файл, умерли, а желательно, чтобы был самый убогий способ смерти.
5. Добавьте куча грамматических ошибок.
Глава 2: смертельный файл
1. Обязательно напишите формат файла: .exe или .avi, естественно, это самые древние файлы до нашей эры, а не как сделанный на коленке только что.
2. В случае с файлами .avi, добавьте туда фейс ген, а если .exe, добавьте туда «Полтонны крови» в приложении.
3. Кинте ссылку на файл ниже истории.
4. Если вы этот файл «нашли», то не прикладывайте фотографии к этому посту, все поверят на слово.
Вот и всё, не принимайте эту статью всерьёз.
Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:13
Причина: Стилистика автора сохранена
13-09-2024, 13:13 by Kiruza710Просмотров: 192Комментарии: 1