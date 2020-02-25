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SpeLLcasTer.zip

Название: SpeLLcasTer.zip
Класс: Опасный
Первое упоминание: http://fayloobmennik.cloud

ОПИСАНИЕ:

Файл представляет архив формата .zip. В нём расположены 4 файла, самый интересный это SpellKaster.exe (Файл весит 7,40 мб). Файл является программой, которая может изменять ваше сознание.
В ней есть 7 спеллой, типа: здоровье, любовь, смерть.
При выборе определённого спелла вы начинаете слышать биоритмические волны, которые воздействуют на мозг с определёнными воздействиями.

ВОЗДЕЙСТВИЕ:

Воздействие разное (смотря что вы выберете). Самое страшное, если вы выбираете спелл (Смерть, возмездие, страдание), вы начинаете испытывать дрожь в мышцах. Звук длится столько, сколько вы захотите (лучше слушать как минимум 1 час). Далее вы испытываете покалывает в шее и начнёт сводить зубы. Вся эта операция может привести к деформации органов и остановке сердца.
Скачать файл-Скачать файл
Сборник исходники программы-Скачать сборникх

Вчера, 13:56 by TcherBerПросмотров: 87Комментарии: 1
-2

Ключевые слова: Файл архив дрожь авторская история

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Комментарии

#1 написал: ya_ebal_trup_hitlera
Вчера, 19:10
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Комментариев: 1
дерьмицо, в школе расскажи, все удивятся
Зарегистрирован: 25.02.2020
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