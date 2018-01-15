Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Смертельные файлы

Жуткий сайт Шей

Если вы страдаете педиофобией (боязнь манекенов), то не читайте эту статью.
Здесь будет очень много жутких кукол и антропоморфных манекенов. Помимо этого куча психоделики и странные секреты Шей. Это один из немногих сайтов, на котором мне не хотелось задерживаться.
Выключайте свет, берите одеялко и приятного чтения.

На главной странице нас встречают изображения, на одном из которых Шей в парике. Они все кликабельны.
На сайте есть аудио, которое включится, если разрешить исполнение AdobeFlash'а . Это очень жуткое приветствие, которое длится не больше 10 секунд. Но даже этого уже достаточно, чтобы стало не по себе.

P.S Ребята которые страдают педиофобией (боязнь манекенов) я с вами.

Жуткий сайт Шей

Первая ссылка (Шей в парике) - За этой картинкой таится ссылка на страницу с детьми в бассейнах, наполненных пластиковыми шарами.

Жуткий сайт Шей

Посыл автора не очевиден
С каждой ссылкой мне хочется уйти отсюда.

Если понажимать на детей, то всплывёт вот это :

Жуткий сайт Шей

Очень полезная информация, но почему мне кажется, что она смотрит сквозь тебя?
Вернёмся на главную страницу. Слева есть ссылка, перейдя по которой можно написать e-mail Шей, но думаю, что на том конце уже давно никого нет..хотя...

Несколько странных ссылок :

http://shayesaintjohn.net/model-session.html - обложки журналов с Шей в полный рост и кадры с фотосессии.

http://shayesaintjohn.net/kiki.html - очень похожая на живого ребёнка кукла с кровью на лице, которая живёт в корзине. Я не знаю, под чем надо было находиться, чтобы придумать это.

http://shayesaintjohn.net/LOBSTERHANDS.html - люди с руками, похожими на клешни лобстера, отзываются о Шей.

Нажимаем Enter и приземляемся на вторую главную страницу. Здесь уже ссылок побольше. Куча анимаций и чертовски страшные звуки, напоминающие реверснутый голос. Где кнопка выключения звука на вкладке?

Жуткий сайт Шей

Добро пожаловать
Здесь есть кинотеатр! Ссылка "Moves" отправляет нас туда. На выбор представлено несколько короткометражек. Которые, к счастью, не проигрываются автоматически. Но они скачиваются на компьютер. Будьте осторожнее, они могут не столько ввести вас в недоумение, сколько занести на ваш ПК какой-нибудь трихономоз. А так кинотеатр стильный, жаль, что последнее видео было добавлено в 2003 году...

Жуткий сайт Шей

Печально, что их не крутили в оффлайн кинотеатрах.
Интересно, но когда-то здесь был магазин. Боюсь предположить, что там могло продаваться. Немного о Шей можно узнать на странице "Meet Shaye" Она рассказывает о себе :

HI! MY NAME IS SHAYE ST. JOHN AND I AM PLEASED TO MEET YOU. IF YOU DO NOT ALREADY KNOW WHO I AM YOU MUST LIVE UNDER A ROCK! LONG STORY SHORT...I AM AN ENTERTAINER, I AM A MODEL, I AM A SINGER, I AM A MAGICIAN, I AM AN ACTOR. I AM SO MANY THINGS!

Как вы могли заметить, тот, кто создал всё это просто помешан на куклах. Они везде. И по легенде сама Шей любит этих кукол и ухаживает за ними.

Жуткий сайт Шей

Источник : https://t.me/backtrip
*** Примечание модератора: мой браузер категорически отказался от посещения этого сайта. Каждый решает сам, но я не советую))
Сегодня, 18:06 by dotcomПросмотров: 38Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Куклы сайты мистика манекены

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Его Величество Владислав I
Сегодня, 18:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Грех не плюсануть. Очень годно
Зарегистрирован: 15.01.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.