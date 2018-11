Жуткий сайт Шей

Если вы страдаете педиофобией (боязнь манекенов), то не читайте эту статью.Здесь будет очень много жутких кукол и антропоморфных манекенов. Помимо этого куча психоделики и странные секреты Шей. Это один из немногих сайтов, на котором мне не хотелось задерживаться.Выключайте свет, берите одеялко и приятного чтения.На главной странице нас встречают изображения, на одном из которых Шей в парике. Они все кликабельны.На сайте есть аудио, которое включится, если разрешить исполнение AdobeFlash'а . Это очень жуткое приветствие, которое длится не больше 10 секунд. Но даже этого уже достаточно, чтобы стало не по себе.P.S Ребята которые страдают педиофобией (боязнь манекенов) я с вами.Первая ссылка (Шей в парике) - За этой картинкой таится ссылка на страницу с детьми в бассейнах, наполненных пластиковыми шарами.Посыл автора не очевиденС каждой ссылкой мне хочется уйти отсюда.Если понажимать на детей, то всплывёт вот это :Очень полезная информация, но почему мне кажется, что она смотрит сквозь тебя?Вернёмся на главную страницу. Слева есть ссылка, перейдя по которой можно написать e-mail Шей, но думаю, что на том конце уже давно никого нет..хотя...Несколько странных ссылок :http://shayesaintjohn.net/model-session.html - обложки журналов с Шей в полный рост и кадры с фотосессии.http://shayesaintjohn.net/kiki.html - очень похожая на живого ребёнка кукла с кровью на лице, которая живёт в корзине. Я не знаю, под чем надо было находиться, чтобы придумать это.http://shayesaintjohn.net/LOBSTERHANDS.html - люди с руками, похожими на клешни лобстера, отзываются о Шей.Нажимаем Enter и приземляемся на вторую главную страницу. Здесь уже ссылок побольше. Куча анимаций и чертовски страшные звуки, напоминающие реверснутый голос. Где кнопка выключения звука на вкладке?Добро пожаловатьЗдесь есть кинотеатр! Ссылка "Moves" отправляет нас туда. На выбор представлено несколько короткометражек. Которые, к счастью, не проигрываются автоматически. Но они скачиваются на компьютер. Будьте осторожнее, они могут не столько ввести вас в недоумение, сколько занести на ваш ПК какой-нибудь трихономоз. А так кинотеатр стильный, жаль, что последнее видео было добавлено в 2003 году...Печально, что их не крутили в оффлайн кинотеатрах.Интересно, но когда-то здесь был магазин. Боюсь предположить, что там могло продаваться. Немного о Шей можно узнать на странице "Meet Shaye" Она рассказывает о себе :HI! MY NAME IS SHAYE ST. JOHN AND I AM PLEASED TO MEET YOU. IF YOU DO NOT ALREADY KNOW WHO I AM YOU MUST LIVE UNDER A ROCK! LONG STORY SHORT...I AM AN ENTERTAINER, I AM A MODEL, I AM A SINGER, I AM A MAGICIAN, I AM AN ACTOR. I AM SO MANY THINGS!Как вы могли заметить, тот, кто создал всё это просто помешан на куклах. Они везде. И по легенде сама Шей любит этих кукол и ухаживает за ними.