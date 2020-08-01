Как Баба-Яга Богатыря учила
- Я тебя, Яга, сразу-то и не признал, - Богатырь сел на лавку и вытянул ноги. - В окне увидал и думаю - что за красавица посреди леса живёт?
- Да прям уж, - Баба-Яга улыбнулась, показав единственный зуб.
- Честное слово! В народе-то тебя все бабушкой кличут. А тебе до бабушки-то ещё лет восемьсот!
Яга заулыбалась ещё сильнее.
- Полно тебе, охальник, смущать старую женщину, - сказала она, - говори, зачем пришёл?
- Да мне бы до замка Кощея добраться, - ответил Богатырь, - да слово какое волшебное в помощь. Поможешь?
- Бить его будешь?
- Разумеется. Он же иначе-то не заговорит.
- Тогда помогу, - кивнула Яга. - Но сначала, милок, и ты мне сослужи службу.
- Легко, - Богатырь выпятил грудь. - Что ни прикажешь - всё сделаю!
Баба-Яга хитро улыбнулась и зашептала ему на ухо.
- Согласен?
- А без этого нельзя? - побледнел Богатырь.
- Нельзя, - улыбнулась Яга. - Али ты не можешь?
- Могу, конечно! Я же Богатырь, как-никак. Только я не уверен, что у меня получится.
- А ты постарайся, - Баба-Яга задёрнула шторы. - Ты в замок Кощея попасть хочешь?
- Хочу, - кивнул Богатырь.
- Одолеть его хочешь?
- Хочу, конечно!
- Значит делай, как сказано.
Богатырь вытер вспотевший лоб.
- А если не получится?
- Если не получится, я тебя в печи зажарю, - нахмурилась Баба-Яга. - Невеста-то есть у тебя?
- Есть. Машенька.
- С ней-то, поди, получается?
- Да мы с ней не пробовали никогда, - развёл руками Богатырь. - Всё не до того было.
Баба-Яга охнула и всплеснула руками.
- Брешешь?
- Честное слово.
- Так учиться пора! - воскликнула Яга. - Свадьба скоро, а ты не умеешь ничего. Перед невестой-то стыдно будет.
- Твоя правда, - согласился Богатырь. - Только я всё равно боюсь, что не получится. Ещё и этот вон смотрит.
Баба-Яга стащила Баюна с печи и понесла к окну.
- Да не смотрел я! - хныкал Баюн. - Я вообще спал и даже не слышал, о чём вы говорили!
- Можно приступать, - сказала Яга, выбросив Кота в окно. - Теперь никто не смотрит.
- А с чего начинать? - спросил Богатырь.
- Как с чего? Ты что же, милок, никогда не видал, как это делается?
- Видел пару разов, да и то в детстве.
- И друзья не рассказывали?
- Друзья таким тоже не занимаются.
- С таким, как ты, вся охота пропадёт, - вздохнула Яга. - Вставай к кровати. И не робей! Ты Богатырь или как?
- Богатырь, конечно!
- Вот и постарайся хорошенько! Тебе пять минут потратить, а мне удовольствия на месяц вперёд. Ставь ногу вот сюда.
- Так?
- Так. Руку на талию клади. Да не туда, дурень! Выше! Вот.
- У меня, наверное, не получится.
- Получится! - фыркнула Яга. - И не таких учила, не сомневайся. Теперь вот за правую руку меня бери и выпрямляй. Вот, молодец! И раз-два-три, раз-два-три!
- Так просто! - восхитился Богатырь. - Надо же!
- А ты думал. И на ноги мне не наступай, дубина! И раз-два-три, раз-два-три!
- Вот Машенька удивится, - сопел Богатырь, смотря под ноги.
- Удивится, - согласилась Яга. - Я в свои годы лучше всех танцевала и тебя научу. Лучше всех, конечно, не будешь, но и в грязь лицом не ударишь. И раз-два-три, раз-два-три!
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:13
Сегодня, 05:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 0
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