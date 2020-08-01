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Сказки

Как Баба-Яга Богатыря учила

Как Баба-Яга Богатыря учила


- Я тебя, Яга, сразу-то и не признал, - Богатырь сел на лавку и вытянул ноги. - В окне увидал и думаю - что за красавица посреди леса живёт?

- Да прям уж, - Баба-Яга улыбнулась, показав единственный зуб.

- Честное слово! В народе-то тебя все бабушкой кличут. А тебе до бабушки-то ещё лет восемьсот!

Яга заулыбалась ещё сильнее.

- Полно тебе, охальник, смущать старую женщину, - сказала она, - говори, зачем пришёл?

- Да мне бы до замка Кощея добраться, - ответил Богатырь, - да слово какое волшебное в помощь. Поможешь?

- Бить его будешь?

- Разумеется. Он же иначе-то не заговорит.

- Тогда помогу, - кивнула Яга. - Но сначала, милок, и ты мне сослужи службу.

- Легко, - Богатырь выпятил грудь. - Что ни прикажешь - всё сделаю!

Баба-Яга хитро улыбнулась и зашептала ему на ухо.

- Согласен?

- А без этого нельзя? - побледнел Богатырь.

- Нельзя, - улыбнулась Яга. - Али ты не можешь?

- Могу, конечно! Я же Богатырь, как-никак. Только я не уверен, что у меня получится.

- А ты постарайся, - Баба-Яга задёрнула шторы. - Ты в замок Кощея попасть хочешь?

- Хочу, - кивнул Богатырь.

- Одолеть его хочешь?

- Хочу, конечно!

- Значит делай, как сказано.

Богатырь вытер вспотевший лоб.

- А если не получится?

- Если не получится, я тебя в печи зажарю, - нахмурилась Баба-Яга. - Невеста-то есть у тебя?

- Есть. Машенька.

- С ней-то, поди, получается?

- Да мы с ней не пробовали никогда, - развёл руками Богатырь. - Всё не до того было.

Баба-Яга охнула и всплеснула руками.

- Брешешь?

- Честное слово.

- Так учиться пора! - воскликнула Яга. - Свадьба скоро, а ты не умеешь ничего. Перед невестой-то стыдно будет.

- Твоя правда, - согласился Богатырь. - Только я всё равно боюсь, что не получится. Ещё и этот вон смотрит.

Баба-Яга стащила Баюна с печи и понесла к окну.

- Да не смотрел я! - хныкал Баюн. - Я вообще спал и даже не слышал, о чём вы говорили!

- Можно приступать, - сказала Яга, выбросив Кота в окно. - Теперь никто не смотрит.

- А с чего начинать? - спросил Богатырь.

- Как с чего? Ты что же, милок, никогда не видал, как это делается?

- Видел пару разов, да и то в детстве.

- И друзья не рассказывали?

- Друзья таким тоже не занимаются.

- С таким, как ты, вся охота пропадёт, - вздохнула Яга. - Вставай к кровати. И не робей! Ты Богатырь или как?

- Богатырь, конечно!

- Вот и постарайся хорошенько! Тебе пять минут потратить, а мне удовольствия на месяц вперёд. Ставь ногу вот сюда.

- Так?

- Так. Руку на талию клади. Да не туда, дурень! Выше! Вот.

- У меня, наверное, не получится.

- Получится! - фыркнула Яга. - И не таких учила, не сомневайся. Теперь вот за правую руку меня бери и выпрямляй. Вот, молодец! И раз-два-три, раз-два-три!

- Так просто! - восхитился Богатырь. - Надо же!

- А ты думал. И на ноги мне не наступай, дубина! И раз-два-три, раз-два-три!

- Вот Машенька удивится, - сопел Богатырь, смотря под ноги.

- Удивится, - согласилась Яга. - Я в свои годы лучше всех танцевала и тебя научу. Лучше всех, конечно, не будешь, но и в грязь лицом не ударишь. И раз-два-три, раз-два-три!


Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:13
Сегодня, 05:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 0
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Ключевые слова: Баба-Яга Богатырь невеста Баюн урок танца не такая сказка

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