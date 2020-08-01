Как Баба-Яга Богатыря учила

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:13 by

- Я тебя, Яга, сразу-то и не признал, - Богатырь сел на лавку и вытянул ноги. - В окне увидал и думаю - что за красавица посреди леса живёт?- Да прям уж, - Баба-Яга улыбнулась, показав единственный зуб.- Честное слово! В народе-то тебя все бабушкой кличут. А тебе до бабушки-то ещё лет восемьсот!Яга заулыбалась ещё сильнее.- Полно тебе, охальник, смущать старую женщину, - сказала она, - говори, зачем пришёл?- Да мне бы до замка Кощея добраться, - ответил Богатырь, - да слово какое волшебное в помощь. Поможешь?- Бить его будешь?- Разумеется. Он же иначе-то не заговорит.- Тогда помогу, - кивнула Яга. - Но сначала, милок, и ты мне сослужи службу.- Легко, - Богатырь выпятил грудь. - Что ни прикажешь - всё сделаю!Баба-Яга хитро улыбнулась и зашептала ему на ухо.- Согласен?- А без этого нельзя? - побледнел Богатырь.- Нельзя, - улыбнулась Яга. - Али ты не можешь?- Могу, конечно! Я же Богатырь, как-никак. Только я не уверен, что у меня получится.- А ты постарайся, - Баба-Яга задёрнула шторы. - Ты в замок Кощея попасть хочешь?- Хочу, - кивнул Богатырь.- Одолеть его хочешь?- Хочу, конечно!- Значит делай, как сказано.Богатырь вытер вспотевший лоб.- А если не получится?- Если не получится, я тебя в печи зажарю, - нахмурилась Баба-Яга. - Невеста-то есть у тебя?- Есть. Машенька.- С ней-то, поди, получается?- Да мы с ней не пробовали никогда, - развёл руками Богатырь. - Всё не до того было.Баба-Яга охнула и всплеснула руками.- Брешешь?- Честное слово.- Так учиться пора! - воскликнула Яга. - Свадьба скоро, а ты не умеешь ничего. Перед невестой-то стыдно будет.- Твоя правда, - согласился Богатырь. - Только я всё равно боюсь, что не получится. Ещё и этот вон смотрит.Баба-Яга стащила Баюна с печи и понесла к окну.- Да не смотрел я! - хныкал Баюн. - Я вообще спал и даже не слышал, о чём вы говорили!- Можно приступать, - сказала Яга, выбросив Кота в окно. - Теперь никто не смотрит.- А с чего начинать? - спросил Богатырь.- Как с чего? Ты что же, милок, никогда не видал, как это делается?- Видел пару разов, да и то в детстве.- И друзья не рассказывали?- Друзья таким тоже не занимаются.- С таким, как ты, вся охота пропадёт, - вздохнула Яга. - Вставай к кровати. И не робей! Ты Богатырь или как?- Богатырь, конечно!- Вот и постарайся хорошенько! Тебе пять минут потратить, а мне удовольствия на месяц вперёд. Ставь ногу вот сюда.- Так?- Так. Руку на талию клади. Да не туда, дурень! Выше! Вот.- У меня, наверное, не получится.- Получится! - фыркнула Яга. - И не таких учила, не сомневайся. Теперь вот за правую руку меня бери и выпрямляй. Вот, молодец! И раз-два-три, раз-два-три!- Так просто! - восхитился Богатырь. - Надо же!- А ты думал. И на ноги мне не наступай, дубина! И раз-два-три, раз-два-три!- Вот Машенька удивится, - сопел Богатырь, смотря под ноги.- Удивится, - согласилась Яга. - Я в свои годы лучше всех танцевала и тебя научу. Лучше всех, конечно, не будешь, но и в грязь лицом не ударишь. И раз-два-три, раз-два-три!Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баба-Яга Богатырь невеста Баюн урок танца не такая сказка

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