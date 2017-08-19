Собеседование

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:32 by

- Следующий! - крикнул Святогор.Богатырь поднялся со скамьи и прошёл в кабинет.- Закройте дверь. Садитесь.Богатырь сел на стул, сложил руки на колени и внимательно изучал Святогора.- Вы у нас? - он выжидательно посмотрел на Богатыря.- Мечислав.- Так, вижу, - Святогор вынул лист бумаги, - На какую должность?- На богатырскую.- Ясно, ясно. Давайте начнём. Расскажите мне немного о себе.- А чего тут рассказывать, - Мечислав пожал плечами, - Родился в безымянной деревне, там же и грамоте обучался. Как осемнадцать годов стукнуло - пошёл по миру странствовать, подвиги совершать.- То есть прописки местной у вас нет? - спросил Святогор.- Нет. Это проблема?- Нет, нет, - Святогор что-то записал на бумаге, - А почему решили работать Богатырём именно в нашей организации?- Так других-то нет, - удивился Мечислав, - Куда ещё идти-то?- Понятно, - протянул Святогор, - То есть другие варианты не рассматриваете?- Нет.Святогор принялся что-то писать.- Хорошо, давайте продолжим. Какими профессиональными качествами вы обладаете?- Это как? - не понял Богатырь.- Чем сможете быть нам полезны?- А! Ну так я это. Могу по темечку легонько стукнуть и вражина по шею в землю уйдёт.- По-моему, у нас уже есть кто-то с такими навыками, - Святогор задумчиво посмотрел на Богатыря, - Неважно. Какие у вас отрицательные качества?- Добрый, наверное, слишком.- То есть, вы наивны?- Нет, я не про то. Вот, скажем, победил я вражеское войско, а потом ночью уснуть не могу. Всё думаю, не сильно ли я их помял, не сломал ли чего. Переживаю.- Понятно, - Святогор как-то странно смотрел на Богатыря, - Давайте поговорим о вашем будущем? Кем вы себя видите лет через пять?- Так это. Себя такого же и вижу.- То есть вы хотите сказать, что не видите себя развивающимся профессионалом?- Не знаю, - честно ответил Мечислав, - Я половину речей не разумел.Святогор принялся что-то записывать.- Давайте поговорим вот о чём, - он отложил перо в сторону, - Расскажите, как вы решали профессиональные конфликты.Богатырь задумчиво переваривал услышанное. Спустя время лицо его посветлело.- А! - воскликнул он, - Как-то раз я с товарищем Злодея победил. И товарищ мне говорит, мол, лошадь его мне достанется. Я был не согласен и дал ему в бубен. Так мы и решили, что лошадь моя будет.Святогор зевнул.- Ясно. Задам вам последний вопрос: почему вы покинули предыдущее место работы?- Ничего я не покидал, - ответил Богатырь, - Я не работал нигде раньше.- Как? - возмутился Святогор, - В объявлении же ясно указано “с опытом работы от трёх лет”!- Ну я же подвиги совершал, Злодеев побеждал, - принялся оправдываться Мечислав.- Нет, - Святогор замотал головой, - Без документального подтверждения вашего опыта мы вынуждены отказать вам в работе. Можете быть свободны.- А ежели я тебя в кулич загну? - спросил погрустневший Богатырь.- Пытались уже умельцы, - ответил Святогор, - Попробуй, коль желаешь.Богатырь вздохнул.- Ну и ладно, - сказал он, - Вам же хуже. И без вас в веках прославлюсь!Мечислав вышел и сильно хлопнул дверью. Святогор поднял на место упавший шкаф, сел на своё место и вынул чистый лист бумаги.- Следующий! - крикнул он.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Собеседование трудоустройство богатырь подвиги не такая сказка

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