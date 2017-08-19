Собеседование- Следующий! - крикнул Святогор.
Богатырь поднялся со скамьи и прошёл в кабинет.
- Закройте дверь. Садитесь.
Богатырь сел на стул, сложил руки на колени и внимательно изучал Святогора.
- Вы у нас? - он выжидательно посмотрел на Богатыря.
- Мечислав.
- Так, вижу, - Святогор вынул лист бумаги, - На какую должность?
- На богатырскую.
- Ясно, ясно. Давайте начнём. Расскажите мне немного о себе.
- А чего тут рассказывать, - Мечислав пожал плечами, - Родился в безымянной деревне, там же и грамоте обучался. Как осемнадцать годов стукнуло - пошёл по миру странствовать, подвиги совершать.
- То есть прописки местной у вас нет? - спросил Святогор.
- Нет. Это проблема?
- Нет, нет, - Святогор что-то записал на бумаге, - А почему решили работать Богатырём именно в нашей организации?
- Так других-то нет, - удивился Мечислав, - Куда ещё идти-то?
- Понятно, - протянул Святогор, - То есть другие варианты не рассматриваете?
- Нет.
Святогор принялся что-то писать.
- Хорошо, давайте продолжим. Какими профессиональными качествами вы обладаете?
- Это как? - не понял Богатырь.
- Чем сможете быть нам полезны?
- А! Ну так я это. Могу по темечку легонько стукнуть и вражина по шею в землю уйдёт.
- По-моему, у нас уже есть кто-то с такими навыками, - Святогор задумчиво посмотрел на Богатыря, - Неважно. Какие у вас отрицательные качества?
- Добрый, наверное, слишком.
- То есть, вы наивны?
- Нет, я не про то. Вот, скажем, победил я вражеское войско, а потом ночью уснуть не могу. Всё думаю, не сильно ли я их помял, не сломал ли чего. Переживаю.
- Понятно, - Святогор как-то странно смотрел на Богатыря, - Давайте поговорим о вашем будущем? Кем вы себя видите лет через пять?
- Так это. Себя такого же и вижу.
- То есть вы хотите сказать, что не видите себя развивающимся профессионалом?
- Не знаю, - честно ответил Мечислав, - Я половину речей не разумел.
Святогор принялся что-то записывать.
- Давайте поговорим вот о чём, - он отложил перо в сторону, - Расскажите, как вы решали профессиональные конфликты.
Богатырь задумчиво переваривал услышанное. Спустя время лицо его посветлело.
- А! - воскликнул он, - Как-то раз я с товарищем Злодея победил. И товарищ мне говорит, мол, лошадь его мне достанется. Я был не согласен и дал ему в бубен. Так мы и решили, что лошадь моя будет.
Святогор зевнул.
- Ясно. Задам вам последний вопрос: почему вы покинули предыдущее место работы?
- Ничего я не покидал, - ответил Богатырь, - Я не работал нигде раньше.
- Как? - возмутился Святогор, - В объявлении же ясно указано “с опытом работы от трёх лет”!
- Ну я же подвиги совершал, Злодеев побеждал, - принялся оправдываться Мечислав.
- Нет, - Святогор замотал головой, - Без документального подтверждения вашего опыта мы вынуждены отказать вам в работе. Можете быть свободны.
- А ежели я тебя в кулич загну? - спросил погрустневший Богатырь.
- Пытались уже умельцы, - ответил Святогор, - Попробуй, коль желаешь.
Богатырь вздохнул.
- Ну и ладно, - сказал он, - Вам же хуже. И без вас в веках прославлюсь!
Мечислав вышел и сильно хлопнул дверью. Святогор поднял на место упавший шкаф, сел на своё место и вынул чистый лист бумаги.
- Следующий! - крикнул он.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:32 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
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