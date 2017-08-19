Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Собеседование

- Следующий! - крикнул Святогор.

Богатырь поднялся со скамьи и прошёл в кабинет.

- Закройте дверь. Садитесь.

Богатырь сел на стул, сложил руки на колени и внимательно изучал Святогора.

- Вы у нас? - он выжидательно посмотрел на Богатыря.

- Мечислав.

- Так, вижу, - Святогор вынул лист бумаги, - На какую должность?

- На богатырскую.

- Ясно, ясно. Давайте начнём. Расскажите мне немного о себе.

- А чего тут рассказывать, - Мечислав пожал плечами, - Родился в безымянной деревне, там же и грамоте обучался. Как осемнадцать годов стукнуло - пошёл по миру странствовать, подвиги совершать.

- То есть прописки местной у вас нет? - спросил Святогор.

- Нет. Это проблема?

- Нет, нет, - Святогор что-то записал на бумаге, - А почему решили работать Богатырём именно в нашей организации?

- Так других-то нет, - удивился Мечислав, - Куда ещё идти-то?

- Понятно, - протянул Святогор, - То есть другие варианты не рассматриваете?

- Нет.

Святогор принялся что-то писать.

- Хорошо, давайте продолжим. Какими профессиональными качествами вы обладаете?

- Это как? - не понял Богатырь.

- Чем сможете быть нам полезны?

- А! Ну так я это. Могу по темечку легонько стукнуть и вражина по шею в землю уйдёт.

- По-моему, у нас уже есть кто-то с такими навыками, - Святогор задумчиво посмотрел на Богатыря, - Неважно. Какие у вас отрицательные качества?

- Добрый, наверное, слишком.

- То есть, вы наивны?

- Нет, я не про то. Вот, скажем, победил я вражеское войско, а потом ночью уснуть не могу. Всё думаю, не сильно ли я их помял, не сломал ли чего. Переживаю.

- Понятно, - Святогор как-то странно смотрел на Богатыря, - Давайте поговорим о вашем будущем? Кем вы себя видите лет через пять?

- Так это. Себя такого же и вижу.

- То есть вы хотите сказать, что не видите себя развивающимся профессионалом?

- Не знаю, - честно ответил Мечислав, - Я половину речей не разумел.

Святогор принялся что-то записывать.

- Давайте поговорим вот о чём, - он отложил перо в сторону, - Расскажите, как вы решали профессиональные конфликты.

Богатырь задумчиво переваривал услышанное. Спустя время лицо его посветлело.

- А! - воскликнул он, - Как-то раз я с товарищем Злодея победил. И товарищ мне говорит, мол, лошадь его мне достанется. Я был не согласен и дал ему в бубен. Так мы и решили, что лошадь моя будет.

Святогор зевнул.

- Ясно. Задам вам последний вопрос: почему вы покинули предыдущее место работы?

- Ничего я не покидал, - ответил Богатырь, - Я не работал нигде раньше.

- Как? - возмутился Святогор, - В объявлении же ясно указано “с опытом работы от трёх лет”!

- Ну я же подвиги совершал, Злодеев побеждал, - принялся оправдываться Мечислав.

- Нет, - Святогор замотал головой, - Без документального подтверждения вашего опыта мы вынуждены отказать вам в работе. Можете быть свободны.

- А ежели я тебя в кулич загну? - спросил погрустневший Богатырь.

- Пытались уже умельцы, - ответил Святогор, - Попробуй, коль желаешь.

Богатырь вздохнул.

- Ну и ладно, - сказал он, - Вам же хуже. И без вас в веках прославлюсь!

Мечислав вышел и сильно хлопнул дверью. Святогор поднял на место упавший шкаф, сел на своё место и вынул чистый лист бумаги.

- Следующий! - крикнул он.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 12:32 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Собеседование трудоустройство богатырь подвиги не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:58
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1681|0)
Публикаций: 712
Комментариев: 6 876
Ну правильно чё, везде надоть образование, без него никуда, даже в сказках. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.