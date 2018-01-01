Подхалим

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:51 by

Богатырь поднял с земли камень и бросил в окно. В нём показалось недовольное лицо Колдуна.- Зачем шумишь? - заверещал он, - Что, постучать совсем не мог?- Не мог, - Богатырь помахал палицей, - Выходи, отребье.- Это ещё зачем? - удивился Колдун, - Мне и здесь хорошо, зачем куда-то ходить? Тебе надо - ты и иди.- Зубы не заговаривай! - рявкнул Богатырь, - Выходи, говорю. Буду тебе разнообразные увечья наносить.- За что?- За злодеяния твои зверские, конечно же.- Это не я, - уверенно заявил Колдун, - Я решительно не причём.Богатырь подошёл к домику и с размаха ударил по нему палицей.- Э-э-э! - закричал Колдун, - Ты что делаешь, а? Зачем дом ломаешь? Ну может я сделал одну ошибку в жизни, оступился, так сказать. С кем не бывает?- Сто восемьдесят семь, - сквозь зубы ответил Богатырь, - Столько раз ты оступился.- Подумаешь! Один раз или сто восемьдесят семь - разница-то небольшая. Давай так: ты разворачиваешься и уходишь, а я тебе прощаю разбитое стекло и пошатнувшийся дом. Идёт?- Нет. Выходи или я сам зайду.Колдун вздохнул и вышел на крыльцо.- А скажи дорогой, - заговорил он, - А какое тебе дело до моих злодеяний? Что я, тебе дорогу перешёл?- Твоё счастье, что не перешёл, - усмехнулся Богатырь, - Я бы с тобой сразу разделался. Богатырь я. Пришли ко мне люди, пожаловались, да попросили извести тебя, супостата, со свету белого.- Богатырь? - деланно удивился Колдун, - Да не может быть! Что, настоящий?- Настоящий.- Никогда в жизни Богатырей не видел! А ну-ка, повернись, дай рассмотрю тебя.Богатырь прислонил палицу к деревцу и напряг мышцы.- Вах! - Колдун закатил глаза, - Это же надо! Настоящий Богатырь у моего дома! Ну дела! А ну, боком встань.Богатырь послушно повернулся. Колдун восхищённо цокал языком.- Ты смотри-ка! Атлант! Титан! Какая мощь! Поди и лошадь поднять можешь?- Двух, - Богатырь смущённо потупился, - Поднял бы и трёх, да рук не хватает.- Непостижимо! - продолжал восхищаться Колдун, - А ну, дом мой поднимешь?Богатырь хмыкнул, подошёл к дому и приподнял его одной рукой.- Какая сила! Что ж ты в Богатыри-то пошёл? Да ты знаешь, кем бы ты мог стать?- Кем?- Ну, - Колдун замялся, - Кем угодно. С такой силой города захватывать в одиночку можно! Царём стать можешь! Всего Тридевятого Царства! Да что там - всей Земли!Богатырь скромно улыбнулся.- Не получится у меня царём быть, - вздохнул он, - Там ум нужен, чтобы править мудро. А у меня только сила.- Какие твои годы, - фыркнул Колдун, - Всё приходит с опытом. Пока не попробуешь, не узнаешь, получится или нет.- Да? - Богатырь призадумался, - А вы как считаете? Получится из меня царь?- Разумеется! Я бы на твоём месте прям сейчас собрался и пошёл какое-нибудь царство захватывать.- Так сразу?- А чего тянуть? - Колдун широко улыбнулся, - Твоя судьба в твоих руках.Богатырь кивнул и поднял палицу.- Так и сделаю, - решительно заявил он, - Прямо сейчас и пойду.Он развернулся и зашагал в обратную сторону.- Балбес самовлюблённый, - хихикнул Колдун и побежал собирать вещи.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Колдун Богатырь лесть глупость тщеславие не такая сказка

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