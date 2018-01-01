ПодхалимБогатырь поднял с земли камень и бросил в окно. В нём показалось недовольное лицо Колдуна.
- Зачем шумишь? - заверещал он, - Что, постучать совсем не мог?
- Не мог, - Богатырь помахал палицей, - Выходи, отребье.
- Это ещё зачем? - удивился Колдун, - Мне и здесь хорошо, зачем куда-то ходить? Тебе надо - ты и иди.
- Зубы не заговаривай! - рявкнул Богатырь, - Выходи, говорю. Буду тебе разнообразные увечья наносить.
- За что?
- За злодеяния твои зверские, конечно же.
- Это не я, - уверенно заявил Колдун, - Я решительно не причём.
Богатырь подошёл к домику и с размаха ударил по нему палицей.
- Э-э-э! - закричал Колдун, - Ты что делаешь, а? Зачем дом ломаешь? Ну может я сделал одну ошибку в жизни, оступился, так сказать. С кем не бывает?
- Сто восемьдесят семь, - сквозь зубы ответил Богатырь, - Столько раз ты оступился.
- Подумаешь! Один раз или сто восемьдесят семь - разница-то небольшая. Давай так: ты разворачиваешься и уходишь, а я тебе прощаю разбитое стекло и пошатнувшийся дом. Идёт?
- Нет. Выходи или я сам зайду.
Колдун вздохнул и вышел на крыльцо.
- А скажи дорогой, - заговорил он, - А какое тебе дело до моих злодеяний? Что я, тебе дорогу перешёл?
- Твоё счастье, что не перешёл, - усмехнулся Богатырь, - Я бы с тобой сразу разделался. Богатырь я. Пришли ко мне люди, пожаловались, да попросили извести тебя, супостата, со свету белого.
- Богатырь? - деланно удивился Колдун, - Да не может быть! Что, настоящий?
- Настоящий.
- Никогда в жизни Богатырей не видел! А ну-ка, повернись, дай рассмотрю тебя.
Богатырь прислонил палицу к деревцу и напряг мышцы.
- Вах! - Колдун закатил глаза, - Это же надо! Настоящий Богатырь у моего дома! Ну дела! А ну, боком встань.
Богатырь послушно повернулся. Колдун восхищённо цокал языком.
- Ты смотри-ка! Атлант! Титан! Какая мощь! Поди и лошадь поднять можешь?
- Двух, - Богатырь смущённо потупился, - Поднял бы и трёх, да рук не хватает.
- Непостижимо! - продолжал восхищаться Колдун, - А ну, дом мой поднимешь?
Богатырь хмыкнул, подошёл к дому и приподнял его одной рукой.
- Какая сила! Что ж ты в Богатыри-то пошёл? Да ты знаешь, кем бы ты мог стать?
- Кем?
- Ну, - Колдун замялся, - Кем угодно. С такой силой города захватывать в одиночку можно! Царём стать можешь! Всего Тридевятого Царства! Да что там - всей Земли!
Богатырь скромно улыбнулся.
- Не получится у меня царём быть, - вздохнул он, - Там ум нужен, чтобы править мудро. А у меня только сила.
- Какие твои годы, - фыркнул Колдун, - Всё приходит с опытом. Пока не попробуешь, не узнаешь, получится или нет.
- Да? - Богатырь призадумался, - А вы как считаете? Получится из меня царь?
- Разумеется! Я бы на твоём месте прям сейчас собрался и пошёл какое-нибудь царство захватывать.
- Так сразу?
- А чего тянуть? - Колдун широко улыбнулся, - Твоя судьба в твоих руках.
Богатырь кивнул и поднял палицу.
- Так и сделаю, - решительно заявил он, - Прямо сейчас и пойду.
Он развернулся и зашагал в обратную сторону.
- Балбес самовлюблённый, - хихикнул Колдун и побежал собирать вещи.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 06:51 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 0
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