Исполняющий обязанности- Есть кто-нибудь? - спросил Богатырь, приоткрыв дверь, - Я с миром пришёл, за помощью.
- Проходи, - раздался жуткий голос из-за печки, - Сядь.
Богатырь послушно зашёл в избу и сел в кресло.
- Узри моё величие, - перед ним появился здоровый чёрный Кот, - Я есть живой пример идеальной красоты и грации. Лапы мои крепки, шерсть блестит, а уши слышат малейший шорох. Я есть страх и ужас во плоти! Ужаснись, путник!
- Надо же, - Богатырь поёжился, - Вот если бы не сказал, я бы решил, что ты Баюн. По описанию очень похож.
- Можно и так, - махнул лапой Баюн, - Но ты ведь испугался?
- Конечно, - соврал Богатырь, - Даже дрожал, просто ты не заметил. А зачем это?
- Я в поисках подходящего образа. Чтобы страх внушал людям и всё такое.
- Очень хорошо получается.
- Я знаю, - Баюн самодовольно кивнул, - Чего пришёл-то?
- А! Дык я это, к Бабе Яге пришёл, за помощью, - ответил Богатырь, - А её нету, да?
- Нету, - подтвердил Кот, - Пока она не вернётся, я исполняю её обязанности. Рассказывай.
Баюн запрыгнул на стол, взял двумя лапами кувшин с молоком и вылил его в себя.
- Может я Ягу подожду всё же? - спросил Богатырь, - Я могу и на улице…
- Рассказывай, - властно повторил Баюн, - Что ты думаешь, Яга такая умная, что ли? Кто, по-твоему, ей советы даёт?
- Ты?!
- А кто ж ещё, - Кот показал лапой в сторону, - Не она же.
Богатырь повернулся и увидел в углу грустную свинку.
- Что смотришь? - фыркнула она и хрюкнула, - То есть здравствуйте, уважаемый Богатырь.
- Здравствуй, - ошарашенно ответил Богатырь и повернулся к Коту, - Дело, в общем-то, обычное. Невесту мою похитили.
- Кощей, - кивнул Баюн, - Иди вдоль леса, дойдёшь до его замка. Дальше сам справишься. Всё?
- Не Кощей вовсе.
- Значит Аспид. Большой, чёрный, крылья переливаются, в морду клюв вставлен? Очень страшный соперник.
- И не Аспид. Соловей-разбойник забрал.
Баюн сочувственно закивал головой.
- Может и не забрал, - предположил он, - Может она сама с ним ушла. Не устраивала может её перспектива всю жизнь на богатырское жалованье жить, вот и пошла к кому побогаче. Это жизнь, ничего тут не поделаешь. Помню, лет тридцать назад, приходил ко мне один молодой Царевич.
- И что было дальше? - спросил Богатырь.
- Ничего. Посидели, поговорили. Это я так, к слову вспомнил, - Баюн ел сметану прямо из банки, - Новую невесту искать надо, а ты тут время тратишь.
- Ничего она не сама ушла. Это Соловей-разбойник мне так мстит, что я его планы коварные нарушил. Надо его отыскать, побить и невесту вернуть.
- И в чём именно тебе нужна помощь? - уточнил Баюн.
- Во всём, - вздохнул Богатырь, - И найти, и побить. Он же, гад, свистит, так просто не подобраться.
Баюн доел сметану, небрежно бросил банку через плечо, разбив её о стену и спрыгнул со стола. Открыв самый большой сундук, он запрыгнул внутрь.
- Рогатку возьми, так проще будет, - посоветовал Баюн из сундука, - Зачем к нему вплотную лезть-то. На линии свиста не стой, пока вдыхает - стреляй. Понял?
- Понял, - заулыбался Богатырь, - Ты и правда очень умный Кот.
- А то! - Баюн выкинул из сундука клубок и вылез сам, - Вот, держи. Скажешь ему, куда тебе надо попасть, он покатится, а ты за ним иди, да не отставай, понял?
- Понял! Спасибо тебе огромное!
- На обратном пути два ведра рыбы занеси и будем в расчёте. Спасибо меня как-то не насыщает.
Богатырь кивнул и вышел из избы. Баюн подмигнул свинке, забрался на печку и уснул. Проснулся он вечером, когда Баба Яга стащила его с печи за хвост.
- В узел завяжу, - пообещала Яга, - Банку зачем разбил?
- Это не я, - пропищал Баюн.
- Молоко тоже не ты выпил? Почему недалеко от избы Богатырь стоит, не шевелится? Что ты с ним сделал?
- Ничего! - Баюн вырвался и спрятался под лавкой, - Я ему, между прочим, помог! Научил, как Соловья-разбойника одолеть и клубок дал, чтобы он его нашёл!
- Какой клубок? - удивилась Яга.
- Который путь-дорогу указывает! Ты всегда всем клубки даёшь, и я дал!
Баба Яга заглянула в открытый сундук и тяжело вздохнула.
- Бестолочь шерстяная.
Она залезла рукой в соседний сундук, вытащила из него волшебный клубок и протянула Коту.
- Иди, поменяй, а то твой Богатырь ещё долго так стоять будет. Тот обратно принеси, или я рукавицы на зиму из тебя свяжу. Богатырю-то хоть не с рогаткой на Соловья идти посоветовал?
- Что я, совсем дурак, что ли? - оскорбился Баюн, запрыгивая на окно, - Как надо научил, легко одолеет. Сейчас вернусь.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 14:28 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: Баюн Яга богатырь не такая сказка