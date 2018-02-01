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Сказки

Исполняющий обязанности

- Есть кто-нибудь? - спросил Богатырь, приоткрыв дверь, - Я с миром пришёл, за помощью.

- Проходи, - раздался жуткий голос из-за печки, - Сядь.

Богатырь послушно зашёл в избу и сел в кресло.

- Узри моё величие, - перед ним появился здоровый чёрный Кот, - Я есть живой пример идеальной красоты и грации. Лапы мои крепки, шерсть блестит, а уши слышат малейший шорох. Я есть страх и ужас во плоти! Ужаснись, путник!

- Надо же, - Богатырь поёжился, - Вот если бы не сказал, я бы решил, что ты Баюн. По описанию очень похож.

- Можно и так, - махнул лапой Баюн, - Но ты ведь испугался?

- Конечно, - соврал Богатырь, - Даже дрожал, просто ты не заметил. А зачем это?

- Я в поисках подходящего образа. Чтобы страх внушал людям и всё такое.

- Очень хорошо получается.

- Я знаю, - Баюн самодовольно кивнул, - Чего пришёл-то?

- А! Дык я это, к Бабе Яге пришёл, за помощью, - ответил Богатырь, - А её нету, да?

- Нету, - подтвердил Кот, - Пока она не вернётся, я исполняю её обязанности. Рассказывай.

Баюн запрыгнул на стол, взял двумя лапами кувшин с молоком и вылил его в себя.

- Может я Ягу подожду всё же? - спросил Богатырь, - Я могу и на улице…

- Рассказывай, - властно повторил Баюн, - Что ты думаешь, Яга такая умная, что ли? Кто, по-твоему, ей советы даёт?

- Ты?!

- А кто ж ещё, - Кот показал лапой в сторону, - Не она же.

Богатырь повернулся и увидел в углу грустную свинку.

- Что смотришь? - фыркнула она и хрюкнула, - То есть здравствуйте, уважаемый Богатырь.

- Здравствуй, - ошарашенно ответил Богатырь и повернулся к Коту, - Дело, в общем-то, обычное. Невесту мою похитили.

- Кощей, - кивнул Баюн, - Иди вдоль леса, дойдёшь до его замка. Дальше сам справишься. Всё?

- Не Кощей вовсе.

- Значит Аспид. Большой, чёрный, крылья переливаются, в морду клюв вставлен? Очень страшный соперник.

- И не Аспид. Соловей-разбойник забрал.

Баюн сочувственно закивал головой.

- Может и не забрал, - предположил он, - Может она сама с ним ушла. Не устраивала может её перспектива всю жизнь на богатырское жалованье жить, вот и пошла к кому побогаче. Это жизнь, ничего тут не поделаешь. Помню, лет тридцать назад, приходил ко мне один молодой Царевич.

- И что было дальше? - спросил Богатырь.

- Ничего. Посидели, поговорили. Это я так, к слову вспомнил, - Баюн ел сметану прямо из банки, - Новую невесту искать надо, а ты тут время тратишь.

- Ничего она не сама ушла. Это Соловей-разбойник мне так мстит, что я его планы коварные нарушил. Надо его отыскать, побить и невесту вернуть.

- И в чём именно тебе нужна помощь? - уточнил Баюн.

- Во всём, - вздохнул Богатырь, - И найти, и побить. Он же, гад, свистит, так просто не подобраться.

Баюн доел сметану, небрежно бросил банку через плечо, разбив её о стену и спрыгнул со стола. Открыв самый большой сундук, он запрыгнул внутрь.

- Рогатку возьми, так проще будет, - посоветовал Баюн из сундука, - Зачем к нему вплотную лезть-то. На линии свиста не стой, пока вдыхает - стреляй. Понял?

- Понял, - заулыбался Богатырь, - Ты и правда очень умный Кот.

- А то! - Баюн выкинул из сундука клубок и вылез сам, - Вот, держи. Скажешь ему, куда тебе надо попасть, он покатится, а ты за ним иди, да не отставай, понял?

- Понял! Спасибо тебе огромное!

- На обратном пути два ведра рыбы занеси и будем в расчёте. Спасибо меня как-то не насыщает.

Богатырь кивнул и вышел из избы. Баюн подмигнул свинке, забрался на печку и уснул. Проснулся он вечером, когда Баба Яга стащила его с печи за хвост.

- В узел завяжу, - пообещала Яга, - Банку зачем разбил?

- Это не я, - пропищал Баюн.

- Молоко тоже не ты выпил? Почему недалеко от избы Богатырь стоит, не шевелится? Что ты с ним сделал?

- Ничего! - Баюн вырвался и спрятался под лавкой, - Я ему, между прочим, помог! Научил, как Соловья-разбойника одолеть и клубок дал, чтобы он его нашёл!

- Какой клубок? - удивилась Яга.

- Который путь-дорогу указывает! Ты всегда всем клубки даёшь, и я дал!

Баба Яга заглянула в открытый сундук и тяжело вздохнула.

- Бестолочь шерстяная.

Она залезла рукой в соседний сундук, вытащила из него волшебный клубок и протянула Коту.

- Иди, поменяй, а то твой Богатырь ещё долго так стоять будет. Тот обратно принеси, или я рукавицы на зиму из тебя свяжу. Богатырю-то хоть не с рогаткой на Соловья идти посоветовал?

- Что я, совсем дурак, что ли? - оскорбился Баюн, запрыгивая на окно, - Как надо научил, легко одолеет. Сейчас вернусь.


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 14:28 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 0
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Ключевые слова: Баюн Яга богатырь не такая сказка

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