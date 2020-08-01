Злопамятная книга
- Здравствуй, бабуля! - гаркнул Богатырь, распахнув дверь. - Помоги-ка советом доброму молодцу… Ой. А где бабуля?
Баюн шумно выдохнул, поднимая упавшую ложку дрожащими лапами.
- Нельзя же так пугать, - проворчал он, засунув ложку в банку с остатками сметаны. - Фух, вся жизнь перед глазами пролетела. Чего надо?
- А бабуля дома?
Баюн демонстративно посмотрел по сторонам.
- Сам-то как думаешь? - он принялся размазывать остатки сметаны по стенкам банки. - В печке сидит, где ж ей ещё быть?
Богатырь кивнул, подошёл к печке и постучал по заслонке.
- Здравствуйте!..
- Ты дурак, что ли? - со вздохом спросил Баюн, закрыв банку крышкой, - пошутил я, нет её дома.
Он поставил банку на место, прыгнул со стола на печку и прищурился.
- Как будто полная, - довольно кивнул Баюн. - Рассказывай, чего пришёл?
- К Бабе-Яге пришёл, за советом, - ответил Богатырь. - Подвигов давненько не вершил, решил на Горыныча сходить.
- На Горыныча? Нет, друг, этим ты себе славы не заработаешь.
- Почему?
- Что значит, почему? - удивился Баюн. - Ты про “общество защиты Горыныча” не слышал, что ли?
- Нет, - покачал головой Богатырь, - а что это за общество такое?
- У-у-у! Ты что! Самые влиятельные люди Тридевятого Царства объединились в желании защитить Змея Горыныча. Единственный в своём роде, как-никак. Так что тебя к нему и близко не подпустят. Ещё и по шее дадут, чтоб неповадно было.
- Ну и дела! Как же мне тогда быть с подвигом?
Баюн спрыгнул с печки, забрался на шкаф и взял в лапы небольшую книгу.
- Прежде чем мы начнём, ответь: зачем тебе понадобился подвиг? - важно спросил он.
- Ну так это, - Богатырь покраснел, - ради славы и почёта.
- Девушку впечатлить, иначе говоря?
Богатырь молча кивнул. Баюн усмехнулся и раскрыл книгу.
- И как же ты собирался её впечатлить, пойдя на Горыныча?
- Принёс бы голову, - пожал плечами Богатырь, - или все три.
- Тоже мне романтик, - осуждающе покачав головой, сказал Баюн, - девушек нужно впечатлять не силой, а великодушием. Понимаешь?
- Нет.
- Знаю, что нет. Иначе бы ты тут не сидел.
- А чего тогда спрашиваешь? - обиделся Богатырь. - Тоже мне, самый умный нашёлся.
- К твоему счастью, - подмигнул Баюн, - вот какие у тебя есть варианты - ты можешь пойти на Кощея или Водяного...
- Водяного? И чем я впечатлю девушку? Плавником?
- Не перебивай. И плавники трогать не нужно. С ним история такая: этот подлец отказывает несчастным голодающим созданиям в рыбе, оставляя их страдать от голода. Ты к нему приходишь и с помощью дубины объясняешь, что так поступать очень плохо. Я расскажу об этом Кикиморе, а от неё, поверь мне, всё Тридевятое Царство узнает, как Богатырь вступился за несчастных голодных созданий, при этом сохранив Водяному жизнь и плавники, и дав ему шанс на исправление. Девушка будет просто поражена твоим великодушием и добротой! Как тебе? Или можно пойти на Кощея, но…
- Не нужно Кощея, - перебил Богатырь, мечтательно улыбаясь, - на Водяного пойду. А точно расскажешь Кикиморе?
- Честное мурчащее!
- В таком случае медлить не стану. Благодарю тебя, зверь дивный, за совет мудрый! Вернусь сразу же, как закончу, и расскажу, как всё прошло.
- В подробностях, - кивнул Баюн, - ну, ступай.
Когда Богатырь вышел, Баюн взял с полки чернильницу и перо и сел за стол. Раскрыв свою книгу, он обмакнул перо в чернила и поставил галочку напротив фразы “Отомстить Водяному - самым наглым образом отказался ловить мне рыбу”.
Довольно усмехнувшись, Баюн посмотрел на заметку про Кощея.
- И твоё время придёт, - пообещал он, закрывая книгу. - Будешь знать, как называть меня валенком.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:48
Сегодня, 06:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 60Комментарии: 0
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