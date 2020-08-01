Злопамятная книга

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:48 by

- Здравствуй, бабуля! - гаркнул Богатырь, распахнув дверь. - Помоги-ка советом доброму молодцу… Ой. А где бабуля?Баюн шумно выдохнул, поднимая упавшую ложку дрожащими лапами.- Нельзя же так пугать, - проворчал он, засунув ложку в банку с остатками сметаны. - Фух, вся жизнь перед глазами пролетела. Чего надо?- А бабуля дома?Баюн демонстративно посмотрел по сторонам.- Сам-то как думаешь? - он принялся размазывать остатки сметаны по стенкам банки. - В печке сидит, где ж ей ещё быть?Богатырь кивнул, подошёл к печке и постучал по заслонке.- Здравствуйте!..- Ты дурак, что ли? - со вздохом спросил Баюн, закрыв банку крышкой, - пошутил я, нет её дома.Он поставил банку на место, прыгнул со стола на печку и прищурился.- Как будто полная, - довольно кивнул Баюн. - Рассказывай, чего пришёл?- К Бабе-Яге пришёл, за советом, - ответил Богатырь. - Подвигов давненько не вершил, решил на Горыныча сходить.- На Горыныча? Нет, друг, этим ты себе славы не заработаешь.- Почему?- Что значит, почему? - удивился Баюн. - Ты про “общество защиты Горыныча” не слышал, что ли?- Нет, - покачал головой Богатырь, - а что это за общество такое?- У-у-у! Ты что! Самые влиятельные люди Тридевятого Царства объединились в желании защитить Змея Горыныча. Единственный в своём роде, как-никак. Так что тебя к нему и близко не подпустят. Ещё и по шее дадут, чтоб неповадно было.- Ну и дела! Как же мне тогда быть с подвигом?Баюн спрыгнул с печки, забрался на шкаф и взял в лапы небольшую книгу.- Прежде чем мы начнём, ответь: зачем тебе понадобился подвиг? - важно спросил он.- Ну так это, - Богатырь покраснел, - ради славы и почёта.- Девушку впечатлить, иначе говоря?Богатырь молча кивнул. Баюн усмехнулся и раскрыл книгу.- И как же ты собирался её впечатлить, пойдя на Горыныча?- Принёс бы голову, - пожал плечами Богатырь, - или все три.- Тоже мне романтик, - осуждающе покачав головой, сказал Баюн, - девушек нужно впечатлять не силой, а великодушием. Понимаешь?- Нет.- Знаю, что нет. Иначе бы ты тут не сидел.- А чего тогда спрашиваешь? - обиделся Богатырь. - Тоже мне, самый умный нашёлся.- К твоему счастью, - подмигнул Баюн, - вот какие у тебя есть варианты - ты можешь пойти на Кощея или Водяного...- Водяного? И чем я впечатлю девушку? Плавником?- Не перебивай. И плавники трогать не нужно. С ним история такая: этот подлец отказывает несчастным голодающим созданиям в рыбе, оставляя их страдать от голода. Ты к нему приходишь и с помощью дубины объясняешь, что так поступать очень плохо. Я расскажу об этом Кикиморе, а от неё, поверь мне, всё Тридевятое Царство узнает, как Богатырь вступился за несчастных голодных созданий, при этом сохранив Водяному жизнь и плавники, и дав ему шанс на исправление. Девушка будет просто поражена твоим великодушием и добротой! Как тебе? Или можно пойти на Кощея, но…- Не нужно Кощея, - перебил Богатырь, мечтательно улыбаясь, - на Водяного пойду. А точно расскажешь Кикиморе?- Честное мурчащее!- В таком случае медлить не стану. Благодарю тебя, зверь дивный, за совет мудрый! Вернусь сразу же, как закончу, и расскажу, как всё прошло.- В подробностях, - кивнул Баюн, - ну, ступай.Когда Богатырь вышел, Баюн взял с полки чернильницу и перо и сел за стол. Раскрыв свою книгу, он обмакнул перо в чернила и поставил галочку напротив фразы “Отомстить Водяному - самым наглым образом отказался ловить мне рыбу”.Довольно усмехнувшись, Баюн посмотрел на заметку про Кощея.- И твоё время придёт, - пообещал он, закрывая книгу. - Будешь знать, как называть меня валенком.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Богатырь Баюн печь книга Водяной совет не такая сказка

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