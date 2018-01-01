Как Баба-Яга Злодейкой стала- Почему ты им помогаешь? - спросил Баюн, когда Богатырь вышел из избушки, - Ты же Злодейка.
Баба-Яга собрала со стола книги и расставила их на полке.
- Для разнообразия, - ответила она, - Молодым супротив нас тяжело, мы-то уже опытные и сильные. А так я им какой-никакой шанс да даю.
- Да? - Баюн прищурился, - А мне показалось, что тебе это даже в радость.
- Тебе показалось, - отмахнулась Яга.
Она смахнула со стола крошки и взяла в руки метлу. Баюн смотрел на неё, не моргая.
- Ну чего тебе, ирод? - не выдержала Баба-Яга.
- Расскажи, - потребовал Баюн, - Почему ты стала Злодейкой?
Яга вздохнула и отложила метлу.
- Когда я была молодая…
- Чего? - удивился Баюн, - Ты была молодая?
- Конечно была, - обиженно ответила Яга, - Что я, по-твоему, всегда была такой ст… Великовозрастной женщиной?
Баюн подумал и кивнул.
- Ну да. Я же тебя только такой и знаю.
Яга оглянулась в поисках чего-нибудь для броска, но ничего подходящего под рукой не оказалось.
- Вот представь себе, - злобно сказала она, - Была молодая. И красивая. Гораздо красивее, чем сейчас.
- Куда уж красивее, - ухмыльнулся Баюн.
- Чего сказал? - прищурилась Яга, - Опять хвост узлом завязать?
Баюн испуганно обхватил хвост лапами.
- Не надо. Так что там дальше-то?
Яга погрозила ему кулаком и села в кресло, мечтательно глядя в окно.
- Познакомилась я как-то с мужчиной, - заговорила она, - Красивый, умный и высокий. С пышными такими усами. Да ещё и Богатырь, как оказалось. В то время, как и сейчас, каждая девушка о муже-Богатыре мечтала. Ну и я исключением не была.
- Ты мечтала выйти замуж за Богатыря? - захохотал Баюн, - Ты меня разыгрываешь, да?
Поймав тяжёлый взгляд Яги, он понял, что она его не разыгрывает.
- Что было дальше? - невинным голосом спросил Баюн.
- А как всегда и бывает, - улыбнулась Яга, - Цветы, прогулки да леденцы на палочке. И так всю весну. На седьмом небе от счастья была. А потом его с другой увидала.
- Да ты что! - охнул Баюн, - И ты их того, да?
- Ничего не того. Я ж не умела ничего.
- То есть ты ничего не сделала?
- Сделала, почему же. Пошла и поступила в Институт Злодеяний. Думала, увидит этот негодяй, до чего меня довёл, да одумается. А он меня совсем замечать перестал. Тогда решила стать Злодейкой, научится всяким злым штукам и отомстить.
- Отомстила? - спросил Баюн.
- Не-а, - Яга зевнула, - Через полгода меня отчислили из Института, всему пришлось самой учиться. А та девица, с которым я того Богатыря видала, его роднёй оказалась. Сестрой, кажется.
- Так, а почему ты сначала с ним не поговорила, прежде чем в Злодейки подаваться?
- Я же говорю, молодая была. Ума у меня не особо много в те времена было, а гордости хоть отбавляй. Потом злодеяния от обиды творить начала, отыгрывалась за свою глупость. Потом втянулась, даже нравиться начало. А потом злодейская жизнь стала обыденностью.
Баюн сидел с ошарашенным видом, переваривая услышанное.
- Ну и дела, - пробормотал он, - Жалеешь, что так вышло?
- Ни капли, - фыркнула Яга, - У этих добрых знаешь, как всё сложно? Законы всякие, обязанности, правила. Тьфу! Нет уж, тот Богатырь, пусть и хорош, но того не стоит.
- Так я всё же не понял, - Баюн облизал лапу, - Почему ты Богатырям-то помогаешь?
- Почему-почему, - Яга вздохнула, - Как их вижу, сразу свою молодость да ту весну вспоминаю. Так и хочется помочь.
- Ясно. А в печи их порой зажариваешь почему?
Яга заулыбалась и подмигнула.
- По той же причине, - сказала она, - Смотрю на Богатыря и вспоминаю, как мне было обидно, когда того Богатыря с девицей увидала.
- Женщины, - понимающе кивнул Баюн.
- Женщины, - с гордостью кивнула Баба-Яга.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 09:31 by ЛетягаПросмотров: 1Комментарии: 0
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