Как Баба-Яга Злодейкой стала

Летяга Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:31 by

- Почему ты им помогаешь? - спросил Баюн, когда Богатырь вышел из избушки, - Ты же Злодейка.Баба-Яга собрала со стола книги и расставила их на полке.- Для разнообразия, - ответила она, - Молодым супротив нас тяжело, мы-то уже опытные и сильные. А так я им какой-никакой шанс да даю.- Да? - Баюн прищурился, - А мне показалось, что тебе это даже в радость.- Тебе показалось, - отмахнулась Яга.Она смахнула со стола крошки и взяла в руки метлу. Баюн смотрел на неё, не моргая.- Ну чего тебе, ирод? - не выдержала Баба-Яга.- Расскажи, - потребовал Баюн, - Почему ты стала Злодейкой?Яга вздохнула и отложила метлу.- Когда я была молодая…- Чего? - удивился Баюн, - Ты была молодая?- Конечно была, - обиженно ответила Яга, - Что я, по-твоему, всегда была такой ст… Великовозрастной женщиной?Баюн подумал и кивнул.- Ну да. Я же тебя только такой и знаю.Яга оглянулась в поисках чего-нибудь для броска, но ничего подходящего под рукой не оказалось.- Вот представь себе, - злобно сказала она, - Была молодая. И красивая. Гораздо красивее, чем сейчас.- Куда уж красивее, - ухмыльнулся Баюн.- Чего сказал? - прищурилась Яга, - Опять хвост узлом завязать?Баюн испуганно обхватил хвост лапами.- Не надо. Так что там дальше-то?Яга погрозила ему кулаком и села в кресло, мечтательно глядя в окно.- Познакомилась я как-то с мужчиной, - заговорила она, - Красивый, умный и высокий. С пышными такими усами. Да ещё и Богатырь, как оказалось. В то время, как и сейчас, каждая девушка о муже-Богатыре мечтала. Ну и я исключением не была.- Ты мечтала выйти замуж за Богатыря? - захохотал Баюн, - Ты меня разыгрываешь, да?Поймав тяжёлый взгляд Яги, он понял, что она его не разыгрывает.- Что было дальше? - невинным голосом спросил Баюн.- А как всегда и бывает, - улыбнулась Яга, - Цветы, прогулки да леденцы на палочке. И так всю весну. На седьмом небе от счастья была. А потом его с другой увидала.- Да ты что! - охнул Баюн, - И ты их того, да?- Ничего не того. Я ж не умела ничего.- То есть ты ничего не сделала?- Сделала, почему же. Пошла и поступила в Институт Злодеяний. Думала, увидит этот негодяй, до чего меня довёл, да одумается. А он меня совсем замечать перестал. Тогда решила стать Злодейкой, научится всяким злым штукам и отомстить.- Отомстила? - спросил Баюн.- Не-а, - Яга зевнула, - Через полгода меня отчислили из Института, всему пришлось самой учиться. А та девица, с которым я того Богатыря видала, его роднёй оказалась. Сестрой, кажется.- Так, а почему ты сначала с ним не поговорила, прежде чем в Злодейки подаваться?- Я же говорю, молодая была. Ума у меня не особо много в те времена было, а гордости хоть отбавляй. Потом злодеяния от обиды творить начала, отыгрывалась за свою глупость. Потом втянулась, даже нравиться начало. А потом злодейская жизнь стала обыденностью.Баюн сидел с ошарашенным видом, переваривая услышанное.- Ну и дела, - пробормотал он, - Жалеешь, что так вышло?- Ни капли, - фыркнула Яга, - У этих добрых знаешь, как всё сложно? Законы всякие, обязанности, правила. Тьфу! Нет уж, тот Богатырь, пусть и хорош, но того не стоит.- Так я всё же не понял, - Баюн облизал лапу, - Почему ты Богатырям-то помогаешь?- Почему-почему, - Яга вздохнула, - Как их вижу, сразу свою молодость да ту весну вспоминаю. Так и хочется помочь.- Ясно. А в печи их порой зажариваешь почему?Яга заулыбалась и подмигнула.- По той же причине, - сказала она, - Смотрю на Богатыря и вспоминаю, как мне было обидно, когда того Богатыря с девицей увидала.- Женщины, - понимающе кивнул Баюн.- Женщины, - с гордостью кивнула Баба-Яга.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Яга Баюн богатырь злодейка не такая сказка

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