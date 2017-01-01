Матершинники

МатершинникиОднажды богатырь, напившись,
За кладом устремился в лес.
И вот, случайно заблудившись,
На дуб огромный как-то влез.
Искал дорогу или тропку,
Аукал, громко матерясь!
Допил оставшуюся водку
И чуть не рухнул с дуба в грязь.
Подкрался Соловей-разбойник.
(По веткам ловко лазал он).
"Здорова, богатырь-отстойник!
Дай на секунду телефон.
Я позвоню в спасенья службу,
Тебя они тогда спасут.
Не веришь, что ль, в мою ты дружбу?
Дай телефон на пять минут!"
Но наш алкаш ему не верил,
Ведь богатырь не так-то прост!
Свои глазища нагло вперил,
Ответил: "Да пошёл ты, ёпрст!
Сундук ты отыщи мне, слышишь?!
Я здесь сокровища ищу.
Мне нервы воплями колышишь!
Как будто без тебя грущу"
Обиделся разбойник резко.
Ответил: "Пьяный дуралей!
Ведёшь себя ты крайне дерзко.
Щас изобью тя до соплей!
В мой лес тебя, сморчок, не звали!
Ещё и клад тебе подай.
Борзей тебя мы не видали -
Сейчас получишь нагоняй!"
Но богатырь не растерялся,
Хитрющий, словно злая тать!
Угроз его не испугался,
И Соловья стал щекотать.
А Соловей заржал эффектно,
Свалился прямо на волков!
Его погрызли и конкретно.
Мораль: наш богатырь - суров!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 04:27
Сегодня, 04:27 by ЭвиллсПросмотров: 7Комментарии: 0
Ключевые слова: Соловей-разбойник богатырь смерть авторский стих