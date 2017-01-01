Матершинники

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 04:27

Эвиллс Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:27 by

Однажды богатырь, напившись,За кладом устремился в лес.И вот, случайно заблудившись,На дуб огромный как-то влез.Искал дорогу или тропку,Аукал, громко матерясь!Допил оставшуюся водкуИ чуть не рухнул с дуба в грязь.Подкрался Соловей-разбойник.(По веткам ловко лазал он)."Здорова, богатырь-отстойник!Дай на секунду телефон.Я позвоню в спасенья службу,Тебя они тогда спасут.Не веришь, что ль, в мою ты дружбу?Дай телефон на пять минут!"Но наш алкаш ему не верил,Ведь богатырь не так-то прост!Свои глазища нагло вперил,Ответил: "Да пошёл ты, ёпрст!Сундук ты отыщи мне, слышишь?!Я здесь сокровища ищу.Мне нервы воплями колышишь!Как будто без тебя грущу"Обиделся разбойник резко.Ответил: "Пьяный дуралей!Ведёшь себя ты крайне дерзко.Щас изобью тя до соплей!В мой лес тебя, сморчок, не звали!Ещё и клад тебе подай.Борзей тебя мы не видали -Сейчас получишь нагоняй!"Но богатырь не растерялся,Хитрющий, словно злая тать!Угроз его не испугался,И Соловья стал щекотать.А Соловей заржал эффектно,Свалился прямо на волков!Его погрызли и конкретно.Мораль: наш богатырь - суров!

Ключевые слова: Соловей-разбойник богатырь смерть авторский стих

Другие, подобные истории: