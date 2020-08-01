Сказки

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:28 by

Однажды ночью Баба-Яга проснулась от громкого треска.- Это не я, - тут же раздался голос Баюна из-за печи, - но это из-за меня. Ничего у меня не получается.Из-за печки выползло осиновое полено, оглянулось, принюхалось и поползло в сторону открытого окна.- Ты чего это, балда, делаешь? - ужаснулась Яга, - ты мою колдовскую книгу взял, что ли?Полено, услышав голос Яги поползло быстрее.- Взял, - вздохнул Баюн, - не из вредительства, а ради дела.- Не отнекиваешься? - удивилась Яга, слезая с полатей, - ты не заболел часом?Баюн потрогал свой лоб и покачал головой.- Здоров, как Богатырь, бабушка, - ответил он.Осиновое полено тем временем забралось на подоконник и с радостным писком вывалилось наружу.- Ну, хоть не я одна такая, - задумчиво пробормотала Яга. - Вылезай да рассказывай, что тебе на этот раз в голову пришло.Баюн вылез из-за печки, опустив голову и волоча за собой колдовскую книгу. Протянув её Яге, он запрыгнул на стол и посмотрел на неё грустными глазами.- Рыбки наколдовать хотел? - предположила Яга.- Кому нужна рыбка, когда тут такое творится, - с горечью в голосе ответил Баюн.- Что творится?- Несправедливость. Почему Коты так мало живут, бабушка?- Где ж мало-то? - рассмеялась Яга. - Тебе уже под сто. Сметану красть не будешь, так ещё столько же проживёшь.Баюн помахал хвостом и вздохнул.- Всё равно мало. Я решил, что смогу себе добавить несколько сотен лет с помощью твоей книги. Получились какие-то маленькие человечки с крылышками, я их в окно выгнал.- А зачем тебе это? - не поняла Яга, - тебе на тот свет ещё совсем рано, ты даже не старый ещё.- Хотел посмотреть, какой будет мир через пятьсот лет, - объяснил Баюн, - вдруг я там ещё живой? Вдруг мне там везде памятники стоят или вообще Коты власть во всём мире захватили? Интересно же. Поэтому я решил перенести себя туда с помощью колдовства, но ничего не вышло.Баба-Яга погладила Кота по голове.- Тебе там не понравится.- Откуда тебе знать, бабушка? - грустно спросил Баюн, - ты же там не была. Или была?- Была, - подтвердила Яга. - Молодая была, глупая. Дай, думаю, гляну, какой мир станет. С восьмой попытки получилось.- И что там? - Баюн задрожал от нетерпения.Баба-Яга тяжело вздохнула и посадила Кота к себе на колени.- Богатырей совсем не осталось, а Злодеи на каждом шагу.Баюн радостно замурчал.- Не такие Злодеи, котёночек. Меня, тебя, Кощея, Горыныча и прочих там уже нет.- Как нет? - испугался Баюн.- Вот так, - Яга протянула руку к полке и взяла с неё яркую книгу, - вот, что от нас осталось.- “Сказки”, - прочитал Баюн. - Как это понимать?- Так и понимать. Мы для людей в будущем всего лишь персонажи сказок. И никто нас не боится.- А кого боятся тогда?- Друг друга, - грустно усмехнулась Яга и убрала книгу обратно на полку.Баюн спрыгнул на пол и недоверчиво посмотрел на Ягу. Та улыбнулась.- А-а-а! - обрадовался он. - Шутить вздумала, бабушка? Ну и напугала же ты меня.- Пошутила, - развела руками Яга, - всё хорошо у нас в будущем. Люди нас по-прежнему боятся, тебе памятники ставят, да сметану с рыбой носят. Кощей над златом чахнет, а на Змея Горыныча со всех уголков мира посмотреть приезжают.- А Богатыри?- Полным-полно, - улыбнулась Яга, - всё также пытаются нас одолеть, да безуспешно.Баюн запрыгнул на печку и довольно замурчал.- Это меня устраивает, - сказал он, - теперь я могу спать спокойно.Баба-Яга дождалась, пока он уснёт, встала с кресла и спрятала яркую книгу в сундук, чтобы Баюн её никогда не нашёл.Автор - Роман Седов.

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