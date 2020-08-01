Сказки
Однажды ночью Баба-Яга проснулась от громкого треска.
- Это не я, - тут же раздался голос Баюна из-за печи, - но это из-за меня. Ничего у меня не получается.
Из-за печки выползло осиновое полено, оглянулось, принюхалось и поползло в сторону открытого окна.
- Ты чего это, балда, делаешь? - ужаснулась Яга, - ты мою колдовскую книгу взял, что ли?
Полено, услышав голос Яги поползло быстрее.
- Взял, - вздохнул Баюн, - не из вредительства, а ради дела.
- Не отнекиваешься? - удивилась Яга, слезая с полатей, - ты не заболел часом?
Баюн потрогал свой лоб и покачал головой.
- Здоров, как Богатырь, бабушка, - ответил он.
Осиновое полено тем временем забралось на подоконник и с радостным писком вывалилось наружу.
- Ну, хоть не я одна такая, - задумчиво пробормотала Яга. - Вылезай да рассказывай, что тебе на этот раз в голову пришло.
Баюн вылез из-за печки, опустив голову и волоча за собой колдовскую книгу. Протянув её Яге, он запрыгнул на стол и посмотрел на неё грустными глазами.
- Рыбки наколдовать хотел? - предположила Яга.
- Кому нужна рыбка, когда тут такое творится, - с горечью в голосе ответил Баюн.
- Что творится?
- Несправедливость. Почему Коты так мало живут, бабушка?
- Где ж мало-то? - рассмеялась Яга. - Тебе уже под сто. Сметану красть не будешь, так ещё столько же проживёшь.
Баюн помахал хвостом и вздохнул.
- Всё равно мало. Я решил, что смогу себе добавить несколько сотен лет с помощью твоей книги. Получились какие-то маленькие человечки с крылышками, я их в окно выгнал.
- А зачем тебе это? - не поняла Яга, - тебе на тот свет ещё совсем рано, ты даже не старый ещё.
- Хотел посмотреть, какой будет мир через пятьсот лет, - объяснил Баюн, - вдруг я там ещё живой? Вдруг мне там везде памятники стоят или вообще Коты власть во всём мире захватили? Интересно же. Поэтому я решил перенести себя туда с помощью колдовства, но ничего не вышло.
Баба-Яга погладила Кота по голове.
- Тебе там не понравится.
- Откуда тебе знать, бабушка? - грустно спросил Баюн, - ты же там не была. Или была?
- Была, - подтвердила Яга. - Молодая была, глупая. Дай, думаю, гляну, какой мир станет. С восьмой попытки получилось.
- И что там? - Баюн задрожал от нетерпения.
Баба-Яга тяжело вздохнула и посадила Кота к себе на колени.
- Богатырей совсем не осталось, а Злодеи на каждом шагу.
Баюн радостно замурчал.
- Не такие Злодеи, котёночек. Меня, тебя, Кощея, Горыныча и прочих там уже нет.
- Как нет? - испугался Баюн.
- Вот так, - Яга протянула руку к полке и взяла с неё яркую книгу, - вот, что от нас осталось.
- “Сказки”, - прочитал Баюн. - Как это понимать?
- Так и понимать. Мы для людей в будущем всего лишь персонажи сказок. И никто нас не боится.
- А кого боятся тогда?
- Друг друга, - грустно усмехнулась Яга и убрала книгу обратно на полку.
Баюн спрыгнул на пол и недоверчиво посмотрел на Ягу. Та улыбнулась.
- А-а-а! - обрадовался он. - Шутить вздумала, бабушка? Ну и напугала же ты меня.
- Пошутила, - развела руками Яга, - всё хорошо у нас в будущем. Люди нас по-прежнему боятся, тебе памятники ставят, да сметану с рыбой носят. Кощей над златом чахнет, а на Змея Горыныча со всех уголков мира посмотреть приезжают.
- А Богатыри?
- Полным-полно, - улыбнулась Яга, - всё также пытаются нас одолеть, да безуспешно.
Баюн запрыгнул на печку и довольно замурчал.
- Это меня устраивает, - сказал он, - теперь я могу спать спокойно.
Баба-Яга дождалась, пока он уснёт, встала с кресла и спрятала яркую книгу в сундук, чтобы Баюн её никогда не нашёл.
Автор - Роман Седов.
Источник.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 52Комментарии: 0
Ключевые слова: Баба-Яга Баюн колдовская книга интерес богатыри кот полено