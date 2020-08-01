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Сказки

Сказки

Сказки


Однажды ночью Баба-Яга проснулась от громкого треска.

- Это не я, - тут же раздался голос Баюна из-за печи, - но это из-за меня. Ничего у меня не получается.

Из-за печки выползло осиновое полено, оглянулось, принюхалось и поползло в сторону открытого окна.

- Ты чего это, балда, делаешь? - ужаснулась Яга, - ты мою колдовскую книгу взял, что ли?

Полено, услышав голос Яги поползло быстрее.

- Взял, - вздохнул Баюн, - не из вредительства, а ради дела.

- Не отнекиваешься? - удивилась Яга, слезая с полатей, - ты не заболел часом?

Баюн потрогал свой лоб и покачал головой.

- Здоров, как Богатырь, бабушка, - ответил он.

Осиновое полено тем временем забралось на подоконник и с радостным писком вывалилось наружу.

- Ну, хоть не я одна такая, - задумчиво пробормотала Яга. - Вылезай да рассказывай, что тебе на этот раз в голову пришло.

Баюн вылез из-за печки, опустив голову и волоча за собой колдовскую книгу. Протянув её Яге, он запрыгнул на стол и посмотрел на неё грустными глазами.

- Рыбки наколдовать хотел? - предположила Яга.

- Кому нужна рыбка, когда тут такое творится, - с горечью в голосе ответил Баюн.

- Что творится?

- Несправедливость. Почему Коты так мало живут, бабушка?

- Где ж мало-то? - рассмеялась Яга. - Тебе уже под сто. Сметану красть не будешь, так ещё столько же проживёшь.

Баюн помахал хвостом и вздохнул.

- Всё равно мало. Я решил, что смогу себе добавить несколько сотен лет с помощью твоей книги. Получились какие-то маленькие человечки с крылышками, я их в окно выгнал.

- А зачем тебе это? - не поняла Яга, - тебе на тот свет ещё совсем рано, ты даже не старый ещё.

- Хотел посмотреть, какой будет мир через пятьсот лет, - объяснил Баюн, - вдруг я там ещё живой? Вдруг мне там везде памятники стоят или вообще Коты власть во всём мире захватили? Интересно же. Поэтому я решил перенести себя туда с помощью колдовства, но ничего не вышло.

Баба-Яга погладила Кота по голове.

- Тебе там не понравится.

- Откуда тебе знать, бабушка? - грустно спросил Баюн, - ты же там не была. Или была?

- Была, - подтвердила Яга. - Молодая была, глупая. Дай, думаю, гляну, какой мир станет. С восьмой попытки получилось.

- И что там? - Баюн задрожал от нетерпения.

Баба-Яга тяжело вздохнула и посадила Кота к себе на колени.

- Богатырей совсем не осталось, а Злодеи на каждом шагу.

Баюн радостно замурчал.

- Не такие Злодеи, котёночек. Меня, тебя, Кощея, Горыныча и прочих там уже нет.

- Как нет? - испугался Баюн.

- Вот так, - Яга протянула руку к полке и взяла с неё яркую книгу, - вот, что от нас осталось.

- “Сказки”, - прочитал Баюн. - Как это понимать?

- Так и понимать. Мы для людей в будущем всего лишь персонажи сказок. И никто нас не боится.

- А кого боятся тогда?

- Друг друга, - грустно усмехнулась Яга и убрала книгу обратно на полку.

Баюн спрыгнул на пол и недоверчиво посмотрел на Ягу. Та улыбнулась.

- А-а-а! - обрадовался он. - Шутить вздумала, бабушка? Ну и напугала же ты меня.

- Пошутила, - развела руками Яга, - всё хорошо у нас в будущем. Люди нас по-прежнему боятся, тебе памятники ставят, да сметану с рыбой носят. Кощей над златом чахнет, а на Змея Горыныча со всех уголков мира посмотреть приезжают.

- А Богатыри?

- Полным-полно, - улыбнулась Яга, - всё также пытаются нас одолеть, да безуспешно.

Баюн запрыгнул на печку и довольно замурчал.

- Это меня устраивает, - сказал он, - теперь я могу спать спокойно.

Баба-Яга дождалась, пока он уснёт, встала с кресла и спрятала яркую книгу в сундук, чтобы Баюн её никогда не нашёл.


Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 52Комментарии: 0
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Ключевые слова: Баба-Яга Баюн колдовская книга интерес богатыри кот полено

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