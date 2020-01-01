Платье, зеркальце и косынка

Сделано_в_СССР Просмотров: 85 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:52 by

— Здравствуй, бабушка! — Богатырь зашёл в избушку и низко поклонился. — Я к тебе за советом — как…Богатыря прервал громкий кошачий визг.— Свободу! — орал Баюн, сидя в небольшой клетке. — Невиновен!— Цыц! — Баба-Яга хлопнула в ладоши. — Ещё две недели сидеть будешь, сволота такая! Ты проходи, милок, не обращай внимания на этого валенка.— Я бы и рад, — засмеялся Богатырь, — да только мне теперь любопытство покоя не даст. Чего натворил?— Спал, что ли, не просыхая? Новостей не знаешь?— Не было меня, бабушка, я за Колдуном два месяца гонялся. Чего Баюн сделал-то?— Ничего! — фыркнул Баюн. — Невиновен!— Невиновен! — сидящие на краю маленькие человечки закивали головами. — Произвол! Где это видано?— Уверены? — Яга бросила на стол монетку. — А если так?Человечки со всех ног бросились к монетке.— Виновен! — бормотали они, бросая хмурые взгляды в сторону Кота. — Как так можно? Осуждаем! В наше-то время!— Чудные какие! — улыбнулся Богатырь. — А чего ты их монетами кормишь, бабушка?— Что едят, то и даю. Чай будешь?— Буду, бабушка. Так что Баюн натворил-то?— Праздник всем испортил, — Яга поставила перед Богатырём чашку с чаем. — Нет, я понимаю, что Злодей, сама такая. Но праздник портить? Да такого себе даже Кощей в былые годы не позволял!— Особо-то никто не пострадал, — вяло парировал Баюн. — Живы же все, раздули, понимаешь…— Цыц!— А чего ты его в клетке держишь, раз все живы? — удивился Богатырь. — Это ж главное.— Угу, — буркнула Яга. — Петьке это скажи, сыну булочника. И Федьке-кузнецу. Эта сволота шерстяная им подарки местами поменял.— Тю! И из-за этого сыр-бор?— Ты не тюкай, не дослушав! Федька-кузнец в том году ногу потерял, переживал страшно. Мужик он видный, а втемяшил сам себе, что все только о его ноге и думают. И вот праздник, Федька разворачивает свой подарок — а там самокат.Баюн хрюкнул и зажал пасть лапами.— Федька такой подарок воспринял, как насмешку, и с горя запил, до сих пор не отошёл, — продолжила Яга. — А вот Петька, кому должен был достаться этот самокат, получил в подарок деревянную ногу. Ой-ой-ой, бедняга, как подумаю…— А чего такого-то? — спросил Богатырь. — Что он, не понял, что ошибка какая-то случилась?— Если бы! Всё бы ничего, если бы Петьку не собирались в конце недели к лекарю вести. Зуб выдрать надо было, потому Петьке о цели похода сразу не сказали, чтоб не трясся от страха все праздники, но перед фактом поставили. И тут Петька, зная, что ему предстоит идти к лекарю, получает деревянную ногу. Сделав соответствующие выводы, мальчишка расплакался и в лес сбежал. Неделю всем селом искали.Один из маленьких человечков расхохотался. Яга злобно зыркнула на всю компанию и отобрала недоеденную монетку. Человечки нахмурились и бросились с кулаками на смеявшегося.— Ну, Баюн! — протянул Богатырь. — Мальчишку-то нашли?— Нашли, — кивнула Яга. — Жив-здоров.— Это хорошо. Жестокая шутка вышла, конечно, но, главное, что никто не пострадал.— Ты погоди радоваться. С Богатырём Мирославом же знаком?— А как же! — ответил Богатырь. — Хороший мужик.— А вот его друзья считают иначе, — усмехнулась Яга. — Они за несколько дней до праздника узнали, что Мирослав в свободное время игрушки для детей из дерева вырезает.— Да ладно? Нет, вот хороший мужик всё-таки!— Угу. Ну вот друзья и решили сделать ему такой подарок, чтобы польза была, и чтобы все люди узнали, какой Мирослав хороший человек. Сколотили, значит, ящик, а туда инструменты для работы с деревом сложили да несколько заготовок.Баюн захрюкал ещё сильнее.— Позвали Мирослава на ярмарку, где народа побольше, — со вздохом продолжила Яга, — и говорят, мол, мы тут узнали о том, чем ты занимаешься, пока никто не видит. Народ, конечно, заинтересовался, ближе подошёл. Друзья Богатыря говорят: «Пусть все знают, что ты за человек» — и открывают ящик. А там платье, зеркальце и косынка.Баюна прорвало.— Платье? — переспросил Богатырь, сдерживая смех.— И зеркальце с косынкой. Народ сразу зашептался, а Мирослава будто подменили — одному другу в глаз, другого в бараний рог скрутил, третьего на купол церкви забросил. Всем досталось.Богатырь не выдержал и расхохотался.— Ну это ведь правда смешно, бабушка! — пропыхтел он, поймав недобрый взгляд Яги.— Да знаю я! — махнула рукой Яга. — В любое другое время и сама бы посмеялась, но ведь праздник же испортил!Автор - Роман Седов.

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