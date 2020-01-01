День добрых дел
— Ишь, понабежало! — проворчала Баба-Яга, разглядывая собравшийся у избушки народ. — Баюн, давай-ка ещё раз — зачем оно мне надо?
— Для спокойной жизни, — пропыхтел Баюн, пытаясь допрыгнуть до паутины в углу, в которой застрял один из маленьких человечков. — Представим, что ты совершила злодеяние…
— А чего представлять? Вчера совершила, утром им завтракали.
— Ах да, это же тоже злодеяние. Так вот, когда об этом узнают, придут с вилами и факелами, и опять будут полночи у избушки ходить, выкрикивая всякие обидные вещи. А если людям такой день устроить — весь год твори, что хочешь, никто и не пискнет.
— Почему? — спросила Яга.
— Потому что те, кто что-то от тебя получит, будут бояться, что ты это отнимешь, — ответил Баюн. — А те, кто ещё ничего не получил, будут бояться, что ты им откажешь в следующий такой день.
— А твоя выгода в чём?
Баюн в очередной раз прыгнул, схватил орущего человечка лапой и скрутил дулю опоздавшему пауку.
— Так я тоже могу делать, что захочу. Все же знают, что я за Кот.
Яга задумчиво потёрла бородавку на носу.
— Говоришь ты, конечно, складно, — протянула она. — А если они и дальше ходить станут?
— Тогда будем и дальше Горыныча звать, чтобы он эти собрания разсобранивал, — сказал Баюн, бережно поставив человечка на пол. — Мы ничего не теряем. Ну что, начинаем?
— Начинаем, — махнула рукой Яга. — Зови по одному.
Баюн забрался на окно и сделал важное лицо.
— Заходить по одному в порядке очереди. Кто будет толкаться — съем. Ты, — Баюн ткнул лапой в Мужичка, — заходи.
Мужичок кивнул, занёс было руку ко лбу, но, услышав недовольное шипение Кота, одумался и зашёл в избушку.
— У меня, как бы это сказать, — Мужичок, не сняв шапки, нервно тёр руки. — Ну, ничего такого, конечно, просто вот, так сказать, с возрастом случилось и я вот подумал…
— Не продолжай, — усмехнулась Яга. — Понимаю. Вот, выпей-ка.
Яга налила зелье в небольшую рюмку и протянула Мужичку. Мужичок выпил, поморщился и посмотрел в зеркало, сняв шапку.
— Не сработало! — вздохнул он, потерев лысину. — А я думал, если вырастут, сразу, так сказать, свататься пойду. Жалко, но попытаться, так сказать, стоило…
— Стой! — Яга слегка покраснела и взяла из сундука другую бутыль. — Вот это сработает.
— А то почему не сработало? — спросил Мужичок, протянув ей рюмку.
— То тоже сработало, потом поймёшь. Следующий!
В избушку зашла Девица и низко поклонилась.
— Мужа мне надо, — попросила Девица. — Хорошего, непьющего, работящего. Можешь устроить?
— Могу, — Яга подошла к окну. — Хорошие, непьющие, работящие и неженатые есть? Поднимите-ка руку.
С десяток человек подняли руку.
— Коли кто врёт — в лысого ежа превращу.
Четверо человек стыдливо опустили руки.
— Выбирай, милая, — ласково сказала Яга Девице. — Знакомься, вопросы задавай и не торопись. Следующий!
— Мир твоему дому, бабушка! — вошедший Богатырь низко поклонился. — Правда, что у тебя сегодня день добрых дел?
— Всё так, — важно ответил Баюн. — Это я придумал.
— Умно, умно. Народу помогать надо.
— Стараемся, — улыбнулась Яга. — А ты зачем пожаловал, милок? Что хочешь?
— Ничего особенного, — ответил Богатырь. — Я бы и своими силами справился, а тут про день этот услышал и решил зайти. Клубок твой нужен, бабушка.
Яга вынула из сундука клубок и протянула Богатырю:
— Как закончишь, он сам дорогу обратно найдёт.
— Помню, — Богатырь подбросил клубок в воздух. — Хотел сегодня на рыбалку пойти, а придётся опять по лесам-полям бегать.
— Случилось чего? — поинтересовалась Яга.
— Случилось, бабушка. Ко мне три дня назад друг в гости приехал, а вчера пропал — будто сквозь землю провалился. Никто его не видел и не слышал. Вот и хочу с помощью клубка его поискать.
Баюн, не шевелясь, взглядом нашёл окно и задумался, рассчитывая траекторию.
— Может познакомился с кем, — пожала плечами Яга, не подавая вида. — Сходил бы, порыбачил, чего переживать сразу.
— Такой я человек, — ответил Богатырь, подбрасывая клубок. — Не могу я так. Надо мне друга найти.
Клубок дёрнулся в воздухе, упал на пол и подкатился к печке. Богатырь подошёл к клубку и наклонился:
— Ишь, дёргается! О, а чьи это у тебя, бабушка, сапоги стоят? Один в один, как у моего друга, даже…
Баюн прыгнул, взяв выше, чем нужно, стукнулся лбом о стену и шлёпнулся вниз. Богатырь нахмурился и потянулся к дубине.
— Сволота шерстяная! — проворчала Яга, щёлкнув пальцами. — Мало того, что идеи свои дурные мне навязывает, так ещё и выдаёт себя раньше времени.
Дубина Богатыря поднялась в воздух и стукнула его по голове. Богатырь охнул и упал без чувств. Яга отряхнула руки.
— Хорош валяться, бестолочь, — велела она Баюну. — Бери этого Богатыря и тащи его в замок Кощея, всё равно ничего не вспомнит, пусть гадает. И собравшихся разгони, к чёрту такую спокойную жизнь.
Автор - Роман Седов.
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Сегодня, 07:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 76Комментарии: 0
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