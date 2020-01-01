День добрых дел

Сделано_в_СССР Просмотров: 76 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:54 by

— Ишь, понабежало! — проворчала Баба-Яга, разглядывая собравшийся у избушки народ. — Баюн, давай-ка ещё раз — зачем оно мне надо?— Для спокойной жизни, — пропыхтел Баюн, пытаясь допрыгнуть до паутины в углу, в которой застрял один из маленьких человечков. — Представим, что ты совершила злодеяние…— А чего представлять? Вчера совершила, утром им завтракали.— Ах да, это же тоже злодеяние. Так вот, когда об этом узнают, придут с вилами и факелами, и опять будут полночи у избушки ходить, выкрикивая всякие обидные вещи. А если людям такой день устроить — весь год твори, что хочешь, никто и не пискнет.— Почему? — спросила Яга.— Потому что те, кто что-то от тебя получит, будут бояться, что ты это отнимешь, — ответил Баюн. — А те, кто ещё ничего не получил, будут бояться, что ты им откажешь в следующий такой день.— А твоя выгода в чём?Баюн в очередной раз прыгнул, схватил орущего человечка лапой и скрутил дулю опоздавшему пауку.— Так я тоже могу делать, что захочу. Все же знают, что я за Кот.Яга задумчиво потёрла бородавку на носу.— Говоришь ты, конечно, складно, — протянула она. — А если они и дальше ходить станут?— Тогда будем и дальше Горыныча звать, чтобы он эти собрания разсобранивал, — сказал Баюн, бережно поставив человечка на пол. — Мы ничего не теряем. Ну что, начинаем?— Начинаем, — махнула рукой Яга. — Зови по одному.Баюн забрался на окно и сделал важное лицо.— Заходить по одному в порядке очереди. Кто будет толкаться — съем. Ты, — Баюн ткнул лапой в Мужичка, — заходи.Мужичок кивнул, занёс было руку ко лбу, но, услышав недовольное шипение Кота, одумался и зашёл в избушку.— У меня, как бы это сказать, — Мужичок, не сняв шапки, нервно тёр руки. — Ну, ничего такого, конечно, просто вот, так сказать, с возрастом случилось и я вот подумал…— Не продолжай, — усмехнулась Яга. — Понимаю. Вот, выпей-ка.Яга налила зелье в небольшую рюмку и протянула Мужичку. Мужичок выпил, поморщился и посмотрел в зеркало, сняв шапку.— Не сработало! — вздохнул он, потерев лысину. — А я думал, если вырастут, сразу, так сказать, свататься пойду. Жалко, но попытаться, так сказать, стоило…— Стой! — Яга слегка покраснела и взяла из сундука другую бутыль. — Вот это сработает.— А то почему не сработало? — спросил Мужичок, протянув ей рюмку.— То тоже сработало, потом поймёшь. Следующий!В избушку зашла Девица и низко поклонилась.— Мужа мне надо, — попросила Девица. — Хорошего, непьющего, работящего. Можешь устроить?— Могу, — Яга подошла к окну. — Хорошие, непьющие, работящие и неженатые есть? Поднимите-ка руку.С десяток человек подняли руку.— Коли кто врёт — в лысого ежа превращу.Четверо человек стыдливо опустили руки.— Выбирай, милая, — ласково сказала Яга Девице. — Знакомься, вопросы задавай и не торопись. Следующий!— Мир твоему дому, бабушка! — вошедший Богатырь низко поклонился. — Правда, что у тебя сегодня день добрых дел?— Всё так, — важно ответил Баюн. — Это я придумал.— Умно, умно. Народу помогать надо.— Стараемся, — улыбнулась Яга. — А ты зачем пожаловал, милок? Что хочешь?— Ничего особенного, — ответил Богатырь. — Я бы и своими силами справился, а тут про день этот услышал и решил зайти. Клубок твой нужен, бабушка.Яга вынула из сундука клубок и протянула Богатырю:— Как закончишь, он сам дорогу обратно найдёт.— Помню, — Богатырь подбросил клубок в воздух. — Хотел сегодня на рыбалку пойти, а придётся опять по лесам-полям бегать.— Случилось чего? — поинтересовалась Яга.— Случилось, бабушка. Ко мне три дня назад друг в гости приехал, а вчера пропал — будто сквозь землю провалился. Никто его не видел и не слышал. Вот и хочу с помощью клубка его поискать.Баюн, не шевелясь, взглядом нашёл окно и задумался, рассчитывая траекторию.— Может познакомился с кем, — пожала плечами Яга, не подавая вида. — Сходил бы, порыбачил, чего переживать сразу.— Такой я человек, — ответил Богатырь, подбрасывая клубок. — Не могу я так. Надо мне друга найти.Клубок дёрнулся в воздухе, упал на пол и подкатился к печке. Богатырь подошёл к клубку и наклонился:— Ишь, дёргается! О, а чьи это у тебя, бабушка, сапоги стоят? Один в один, как у моего друга, даже…Баюн прыгнул, взяв выше, чем нужно, стукнулся лбом о стену и шлёпнулся вниз. Богатырь нахмурился и потянулся к дубине.— Сволота шерстяная! — проворчала Яга, щёлкнув пальцами. — Мало того, что идеи свои дурные мне навязывает, так ещё и выдаёт себя раньше времени.Дубина Богатыря поднялась в воздух и стукнула его по голове. Богатырь охнул и упал без чувств. Яга отряхнула руки.— Хорош валяться, бестолочь, — велела она Баюну. — Бери этого Богатыря и тащи его в замок Кощея, всё равно ничего не вспомнит, пусть гадает. И собравшихся разгони, к чёрту такую спокойную жизнь.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баба-Яга Баюн собрание Мужичок Девица Богатырь не такая сказка

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