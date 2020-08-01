Жених

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 117 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:20 by

- Проходи, не стесняйся, - Яга легонько подтолкнула Ухажёра в спину. - Вот тут я и живу.- Оченно хорошая изба, - похвалил Ухажёр.- Ещё бы, - Яга довольно заулыбалась. - Всё своими руками сделано. Ты пока посиди, я на пару минут выйду. Мне надо.Она выбежала на улицу, а Ухажёр огляделся и направился к креслу, в котором спал Кот.- Брысь, - Ухажёр скинул его на пол и уселся в кресло.- Власть сменилась, что ли? - возмутился Баюн и отряхнулся. - Ты кто ещё такой, а?- Не люблю котов, - с отвращением сказал Ухажёр. - Иди отсюда, мышей полови или чем ты там обычно занимаешься.- Чего?! - удивился Баюн. - Ты знаешь с кем разговариваешь?- С блохастой мочалкой, - кивнул Ухажёр. - После свадьбы первым делом от тебя избавлюсь.Баюн прищурился и запрыгнул на стол.- Вон оно что, - ехидно заговорил он, - женишок значит. Ты, стало быть, Фёдор?- Какой Фёдор? - удивился Ухажёр.- Хм, - задумался Баюн, - значит Иван.- Ничего я не Иван, - пробормотал Ухажёр. - Меня зовут…- Да мне всё равно, - перебил Баюн. - Чего тебя запоминать, всё равно через пару дней новый будет.Кот с деланным безразличием спрыгнул со стола и прошёл к миске со сметаной.- Это, - забормотал Ухажёр, - кот, как там тебя… Кис-кис-кис.Баюн недовольно обернулся и вытер сметану с усов.- Чего тебе?- Ты вот сказал, что через пару дней новый будет, - заискивающе заговорил Ухажёр. - А что это значит?- То и значит, - Баюн вылизывал лапу.- А зачем новый-то? Я же есть.- Это ненадолго. Тебя съедят.Ухажёр подскочил с кресла и схватился за голову.- Как съедят?!- Очень просто, - Баюн запрыгнул на освободившееся место. - Куда, по-твоему, Яга пошла? За дровами, печь топить.- Так она же со мной не справится, - неуверенно ответил Ухажёр. - Как она меня в печь-то засунет?Баюн зевнул.- А зачем? Она же хитрая. Попросит внутрь залезть, скажет, мол, труба чем-то забилась, дым в избу идёт. Ты же не сможешь отказать женщине. Внутрь залезешь, а она заслонку-то за тобой и закроет.Ухажёр побледнел и перекрестился. Осторожно подошёл к окну и отодвинул занавеску.- И много она уже нашего брата поела?- Зело! - доверительно закивал Баюн и закрыл глаза.У двери послышались шаги, и Яга зашла в избу с охапкой дров, которые высыпала у печки.- Ух! - она потёрла спину. - Тяжко без мужицкого плеча-то. А ты чего такой бледный?- Душно, - пропищал Ухажёр, - пошли, может, погуляем?- Пойдём, - удивилась Яга, - уж сколько гуляли-то, но раз хочешь... Только у меня просьба есть, пока не ушли.- Какая?- Открой заслонку на печи, да загляни внутрь. Печь уж который день дымит, забилось чем-то, поди.Ухажёр побелел ещё сильнее и с криком “мама!” бросился бежать.- И этот туда же, - всплеснула руками Яга. - Да что ж это делается-то, а? Баюн? Баюн, сволота такая?!- А? - Кот приоткрыл один глаз. - Что такое? Я не трогал.- Чего это с ним? Ты чего наговорил? Признавайся, не то в мышь превращу.- С кем? - наигранно удивился Баюн. - У нас кто-то был? А я так спал, что даже не слышал. А что случилось?- Ничего, - Яга раздражённо махнула рукой. - Уже третий за эту неделю и ни один печь посмотреть не может. Опять в холоде спать будем.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баба-Яга Ухажёр Баюн печь труба не такая сказка

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