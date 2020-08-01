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Сказки

Жених

Жених


- Проходи, не стесняйся, - Яга легонько подтолкнула Ухажёра в спину. - Вот тут я и живу.

- Оченно хорошая изба, - похвалил Ухажёр.

- Ещё бы, - Яга довольно заулыбалась. - Всё своими руками сделано. Ты пока посиди, я на пару минут выйду. Мне надо.

Она выбежала на улицу, а Ухажёр огляделся и направился к креслу, в котором спал Кот.

- Брысь, - Ухажёр скинул его на пол и уселся в кресло.

- Власть сменилась, что ли? - возмутился Баюн и отряхнулся. - Ты кто ещё такой, а?

- Не люблю котов, - с отвращением сказал Ухажёр. - Иди отсюда, мышей полови или чем ты там обычно занимаешься.

- Чего?! - удивился Баюн. - Ты знаешь с кем разговариваешь?

- С блохастой мочалкой, - кивнул Ухажёр. - После свадьбы первым делом от тебя избавлюсь.

Баюн прищурился и запрыгнул на стол.

- Вон оно что, - ехидно заговорил он, - женишок значит. Ты, стало быть, Фёдор?

- Какой Фёдор? - удивился Ухажёр.

- Хм, - задумался Баюн, - значит Иван.

- Ничего я не Иван, - пробормотал Ухажёр. - Меня зовут…

- Да мне всё равно, - перебил Баюн. - Чего тебя запоминать, всё равно через пару дней новый будет.

Кот с деланным безразличием спрыгнул со стола и прошёл к миске со сметаной.

- Это, - забормотал Ухажёр, - кот, как там тебя… Кис-кис-кис.

Баюн недовольно обернулся и вытер сметану с усов.

- Чего тебе?

- Ты вот сказал, что через пару дней новый будет, - заискивающе заговорил Ухажёр. - А что это значит?

- То и значит, - Баюн вылизывал лапу.

- А зачем новый-то? Я же есть.

- Это ненадолго. Тебя съедят.

Ухажёр подскочил с кресла и схватился за голову.

- Как съедят?!

- Очень просто, - Баюн запрыгнул на освободившееся место. - Куда, по-твоему, Яга пошла? За дровами, печь топить.

- Так она же со мной не справится, - неуверенно ответил Ухажёр. - Как она меня в печь-то засунет?

Баюн зевнул.

- А зачем? Она же хитрая. Попросит внутрь залезть, скажет, мол, труба чем-то забилась, дым в избу идёт. Ты же не сможешь отказать женщине. Внутрь залезешь, а она заслонку-то за тобой и закроет.

Ухажёр побледнел и перекрестился. Осторожно подошёл к окну и отодвинул занавеску.

- И много она уже нашего брата поела?

- Зело! - доверительно закивал Баюн и закрыл глаза.

У двери послышались шаги, и Яга зашла в избу с охапкой дров, которые высыпала у печки.

- Ух! - она потёрла спину. - Тяжко без мужицкого плеча-то. А ты чего такой бледный?

- Душно, - пропищал Ухажёр, - пошли, может, погуляем?

- Пойдём, - удивилась Яга, - уж сколько гуляли-то, но раз хочешь... Только у меня просьба есть, пока не ушли.

- Какая?

- Открой заслонку на печи, да загляни внутрь. Печь уж который день дымит, забилось чем-то, поди.

Ухажёр побелел ещё сильнее и с криком “мама!” бросился бежать.

- И этот туда же, - всплеснула руками Яга. - Да что ж это делается-то, а? Баюн? Баюн, сволота такая?!

- А? - Кот приоткрыл один глаз. - Что такое? Я не трогал.

- Чего это с ним? Ты чего наговорил? Признавайся, не то в мышь превращу.

- С кем? - наигранно удивился Баюн. - У нас кто-то был? А я так спал, что даже не слышал. А что случилось?

- Ничего, - Яга раздражённо махнула рукой. - Уже третий за эту неделю и ни один печь посмотреть не может. Опять в холоде спать будем.


Автор - Роман Седов.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:20
Вчера, 12:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 117Комментарии: 0
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Ключевые слова: Баба-Яга Ухажёр Баюн печь труба не такая сказка

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