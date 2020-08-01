Жених
- Проходи, не стесняйся, - Яга легонько подтолкнула Ухажёра в спину. - Вот тут я и живу.
- Оченно хорошая изба, - похвалил Ухажёр.
- Ещё бы, - Яга довольно заулыбалась. - Всё своими руками сделано. Ты пока посиди, я на пару минут выйду. Мне надо.
Она выбежала на улицу, а Ухажёр огляделся и направился к креслу, в котором спал Кот.
- Брысь, - Ухажёр скинул его на пол и уселся в кресло.
- Власть сменилась, что ли? - возмутился Баюн и отряхнулся. - Ты кто ещё такой, а?
- Не люблю котов, - с отвращением сказал Ухажёр. - Иди отсюда, мышей полови или чем ты там обычно занимаешься.
- Чего?! - удивился Баюн. - Ты знаешь с кем разговариваешь?
- С блохастой мочалкой, - кивнул Ухажёр. - После свадьбы первым делом от тебя избавлюсь.
Баюн прищурился и запрыгнул на стол.
- Вон оно что, - ехидно заговорил он, - женишок значит. Ты, стало быть, Фёдор?
- Какой Фёдор? - удивился Ухажёр.
- Хм, - задумался Баюн, - значит Иван.
- Ничего я не Иван, - пробормотал Ухажёр. - Меня зовут…
- Да мне всё равно, - перебил Баюн. - Чего тебя запоминать, всё равно через пару дней новый будет.
Кот с деланным безразличием спрыгнул со стола и прошёл к миске со сметаной.
- Это, - забормотал Ухажёр, - кот, как там тебя… Кис-кис-кис.
Баюн недовольно обернулся и вытер сметану с усов.
- Чего тебе?
- Ты вот сказал, что через пару дней новый будет, - заискивающе заговорил Ухажёр. - А что это значит?
- То и значит, - Баюн вылизывал лапу.
- А зачем новый-то? Я же есть.
- Это ненадолго. Тебя съедят.
Ухажёр подскочил с кресла и схватился за голову.
- Как съедят?!
- Очень просто, - Баюн запрыгнул на освободившееся место. - Куда, по-твоему, Яга пошла? За дровами, печь топить.
- Так она же со мной не справится, - неуверенно ответил Ухажёр. - Как она меня в печь-то засунет?
Баюн зевнул.
- А зачем? Она же хитрая. Попросит внутрь залезть, скажет, мол, труба чем-то забилась, дым в избу идёт. Ты же не сможешь отказать женщине. Внутрь залезешь, а она заслонку-то за тобой и закроет.
Ухажёр побледнел и перекрестился. Осторожно подошёл к окну и отодвинул занавеску.
- И много она уже нашего брата поела?
- Зело! - доверительно закивал Баюн и закрыл глаза.
У двери послышались шаги, и Яга зашла в избу с охапкой дров, которые высыпала у печки.
- Ух! - она потёрла спину. - Тяжко без мужицкого плеча-то. А ты чего такой бледный?
- Душно, - пропищал Ухажёр, - пошли, может, погуляем?
- Пойдём, - удивилась Яга, - уж сколько гуляли-то, но раз хочешь... Только у меня просьба есть, пока не ушли.
- Какая?
- Открой заслонку на печи, да загляни внутрь. Печь уж который день дымит, забилось чем-то, поди.
Ухажёр побелел ещё сильнее и с криком “мама!” бросился бежать.
- И этот туда же, - всплеснула руками Яга. - Да что ж это делается-то, а? Баюн? Баюн, сволота такая?!
- А? - Кот приоткрыл один глаз. - Что такое? Я не трогал.
- Чего это с ним? Ты чего наговорил? Признавайся, не то в мышь превращу.
- С кем? - наигранно удивился Баюн. - У нас кто-то был? А я так спал, что даже не слышал. А что случилось?
- Ничего, - Яга раздражённо махнула рукой. - Уже третий за эту неделю и ни один печь посмотреть не может. Опять в холоде спать будем.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:20
Вчера, 12:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 117Комментарии: 0
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