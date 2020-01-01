Тайный поклонник...

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:50 by

Баба-Яга, улыбаясь, зашла в избушку, прижимая к груди конверт.- Что там? - поинтересовался Баюн, - Опять письмо?Яга молча кивнула, села в кресло и начала читать. Закончив, она мечтательно вздохнула.- Как романтично, - пробормотала она, - Какие слова!- Ты уже узнала, кто это пишет?- Нет, и не собираюсь. Придёт время, и он сам скажет. Будешь рыбку?Баюн согласно кивнул. Яга, витая в облаках, выдала ему самую большую рыбу.- Ого! - удивился Баюн, обхватывая рыбу двумя лапами, - Какая щедрость.- Настроение хорошее, - Яга не переставала улыбаться, - Я, возможно, наивна не по годам, но мне кажется, что мы с ним очень похожи. Будто знаем друг друга сто лет.- Может так и есть? - предположил Баюн, жуя хвост, - Может это Кощей пишет.- Куда ему. Он слов-то таких не знает. Да и почерк не похож совсем.Баюн прожевал рыбий хвост, подумал, открыл пасть и закинул в себя всю рыбу целиком.- Вкусно, - довольно протянул он.- Давай сметанки ещё? - предложила Яга и не дожидаясь ответа, поставила перед Котом большую банку, - Кушай, мой хороший.- Благодарю, - Баюн еле сдержался, чтобы не расцеловать банку, - А вот когда он признается, кто он, что дальше будет?- Поженимся, - ответила Яга, - Может даже детей нарожаем.Пока Яга мечтала, Баюн съел всю сметану вместе с банкой и довольно замурчал.- Жизнь хороша, - сказал он, - Ладно, не буду тебе мешать, пойду прогуляюсь.- Долго не ходи, - отозвалась Яга, - Скоро курочка жареная будет.Баюн кивнул и выпрыгнул в открытое окно. К вечеру он вернулся, застав Ягу за перечитыванием последнего письма.- Там Богатырь у входа стоит, - сказал он, - Лицо грустное, значит за помощью пришёл.- Позови, - велела Яга, не отрываясь от чтения.Баюн прошёл к двери, открыл и поманил Богатыря лапой.- Заходи, что стоишь-то, - проворчал он, - Давно здесь?- Часа три.- А чего не постучал?- Стучал. Не ответил никто.- Зачиталась, - заговорила Яга, отложив письмо, - Какие слова, ух! Я словно молодею, читая их. С чем пожаловал?- Водяной у Царя корону стащил, пока тот на берегу озера отдыхал, - рассказал Богатырь, - Надобно вернуть. Научи, бабушка, как под водой подольше продержаться, чтобы времени хватило найти и отобрать.- Надо оно тебе, - усмехнулась Яга, - В церкву зайди, да набери святой воды. Как у озера будешь, три капли в него брось. Если отдать не захочет, ещё каплю, но не больше.- Так просто? - удивился Богатырь, - А как же испытание?- Добрая я сегодня, - улыбнулась Баба-Яга, - Ступай, касатик.Богатырь кивнул и пошёл к выходу. Открыв дверь, он обернулся.- У вас тут письмо какое-то лежит.Он поднял конверт и протянул его Яге, у которой от счастья заблестели глаза.- Ты только подумай, - пробормотала она, читая письмо, - Какой же он милый!Закончив, она блаженно прикрыла глаза, не переставая улыбаться.- Мы идеально подходим друг другу, - сказала Яга, - Просто чудесно. Котёночек, ты голодный? Там в печи курочка стоит, кушай всю.- Всю? - не поверил своим ушам Баюн, - Серьёзно? Ты же курицу больше всего на свете любишь!- У меня новая любовь, - ответила Яга и прижала письмо к груди.Утром Баюн проснулся раньше Яги, съел оставленную для него на столе сметану и выпрыгнул в окно. Прошёл мимо озера, показав язык русалкам, потом через лес вышел на тропинку, по которой пришёл к большому дубу.- Кис-кис-кис, - позвал Баюн, - Спишь, что ли?- Нет, - сонно отозвался Учёный Кот, - Что, ещё писать, что ли?- Ещё и ещё! Я же тебе говорил, что это сработает. Она такая счастливая и довольная ходит, что даже целую курицу мне вчера отдала! Чтобы такое всегда продолжалось, я готов даже сам научиться писать. Когда-нибудь.- А мне принёс курицу? - оживился Учёный Кот.- Не было возможности, - деланно вздохнул Баюн, - Иначе бы она задавала вопросы, куда это я её понёс. Сегодня вечером что-нибудь принесу, не переживай. Значит, сегодня пиши что-то о том, как вы идеально подходите друг другу, ладно? И где-то после обеда положи под дверь.- Ладно, - кивнул Учёный Кот, - Но, если мне с этого никакой выгоды не будет, тайный поклонник во всём признается и расскажет, кто его надоумил. Понятно объясняю?Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баба-Яга конверт богатырь водяной кот Баюн письмо Учёный Кот не такая сказка

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