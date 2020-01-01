Тайный поклонник...
Баба-Яга, улыбаясь, зашла в избушку, прижимая к груди конверт.
- Что там? - поинтересовался Баюн, - Опять письмо?
Яга молча кивнула, села в кресло и начала читать. Закончив, она мечтательно вздохнула.
- Как романтично, - пробормотала она, - Какие слова!
- Ты уже узнала, кто это пишет?
- Нет, и не собираюсь. Придёт время, и он сам скажет. Будешь рыбку?
Баюн согласно кивнул. Яга, витая в облаках, выдала ему самую большую рыбу.
- Ого! - удивился Баюн, обхватывая рыбу двумя лапами, - Какая щедрость.
- Настроение хорошее, - Яга не переставала улыбаться, - Я, возможно, наивна не по годам, но мне кажется, что мы с ним очень похожи. Будто знаем друг друга сто лет.
- Может так и есть? - предположил Баюн, жуя хвост, - Может это Кощей пишет.
- Куда ему. Он слов-то таких не знает. Да и почерк не похож совсем.
Баюн прожевал рыбий хвост, подумал, открыл пасть и закинул в себя всю рыбу целиком.
- Вкусно, - довольно протянул он.
- Давай сметанки ещё? - предложила Яга и не дожидаясь ответа, поставила перед Котом большую банку, - Кушай, мой хороший.
- Благодарю, - Баюн еле сдержался, чтобы не расцеловать банку, - А вот когда он признается, кто он, что дальше будет?
- Поженимся, - ответила Яга, - Может даже детей нарожаем.
Пока Яга мечтала, Баюн съел всю сметану вместе с банкой и довольно замурчал.
- Жизнь хороша, - сказал он, - Ладно, не буду тебе мешать, пойду прогуляюсь.
- Долго не ходи, - отозвалась Яга, - Скоро курочка жареная будет.
Баюн кивнул и выпрыгнул в открытое окно. К вечеру он вернулся, застав Ягу за перечитыванием последнего письма.
- Там Богатырь у входа стоит, - сказал он, - Лицо грустное, значит за помощью пришёл.
- Позови, - велела Яга, не отрываясь от чтения.
Баюн прошёл к двери, открыл и поманил Богатыря лапой.
- Заходи, что стоишь-то, - проворчал он, - Давно здесь?
- Часа три.
- А чего не постучал?
- Стучал. Не ответил никто.
- Зачиталась, - заговорила Яга, отложив письмо, - Какие слова, ух! Я словно молодею, читая их. С чем пожаловал?
- Водяной у Царя корону стащил, пока тот на берегу озера отдыхал, - рассказал Богатырь, - Надобно вернуть. Научи, бабушка, как под водой подольше продержаться, чтобы времени хватило найти и отобрать.
- Надо оно тебе, - усмехнулась Яга, - В церкву зайди, да набери святой воды. Как у озера будешь, три капли в него брось. Если отдать не захочет, ещё каплю, но не больше.
- Так просто? - удивился Богатырь, - А как же испытание?
- Добрая я сегодня, - улыбнулась Баба-Яга, - Ступай, касатик.
Богатырь кивнул и пошёл к выходу. Открыв дверь, он обернулся.
- У вас тут письмо какое-то лежит.
Он поднял конверт и протянул его Яге, у которой от счастья заблестели глаза.
- Ты только подумай, - пробормотала она, читая письмо, - Какой же он милый!
Закончив, она блаженно прикрыла глаза, не переставая улыбаться.
- Мы идеально подходим друг другу, - сказала Яга, - Просто чудесно. Котёночек, ты голодный? Там в печи курочка стоит, кушай всю.
- Всю? - не поверил своим ушам Баюн, - Серьёзно? Ты же курицу больше всего на свете любишь!
- У меня новая любовь, - ответила Яга и прижала письмо к груди.
Утром Баюн проснулся раньше Яги, съел оставленную для него на столе сметану и выпрыгнул в окно. Прошёл мимо озера, показав язык русалкам, потом через лес вышел на тропинку, по которой пришёл к большому дубу.
- Кис-кис-кис, - позвал Баюн, - Спишь, что ли?
- Нет, - сонно отозвался Учёный Кот, - Что, ещё писать, что ли?
- Ещё и ещё! Я же тебе говорил, что это сработает. Она такая счастливая и довольная ходит, что даже целую курицу мне вчера отдала! Чтобы такое всегда продолжалось, я готов даже сам научиться писать. Когда-нибудь.
- А мне принёс курицу? - оживился Учёный Кот.
- Не было возможности, - деланно вздохнул Баюн, - Иначе бы она задавала вопросы, куда это я её понёс. Сегодня вечером что-нибудь принесу, не переживай. Значит, сегодня пиши что-то о том, как вы идеально подходите друг другу, ладно? И где-то после обеда положи под дверь.
- Ладно, - кивнул Учёный Кот, - Но, если мне с этого никакой выгоды не будет, тайный поклонник во всём признается и расскажет, кто его надоумил. Понятно объясняю?
Автор - Роман Седов.
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Сегодня, 18:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 0
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