Тазик

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:51 by

- Врагу не сдаётся наш гордый варяг! - орал Баюн, вцепившись лапами в края тазика.Яга хмыкнула и окунула Кота головой в воду.- Тоже мне варяг. Коврик для блох.- Сволота! - Баюн бешено вращал глазами, - Ты что творишь?! Я буду жаловаться!- Кому? - поинтересовалась Яга и ещё раз отправила голову Кота под воду.- Спасите! - заорал Баюн страшным голосом, отплёвываясь от воды, - Да что же это делается-то, а?- Не ори, - Яга крепко держала Кота над тазиком с водой, - Тут кроме нас с тобой нет никого, голос сорвёшь.Она ещё раз попыталась окунуть Кота в воду, но тот извернулся и укусил её за руку.- Ах ты, ирод окаянный! - Яга одёрнула руки от Кота, и тот отпрыгнул в угол, - Кусать пожилую женщину! Да я ж тебя, гада, этими руками кормлю.- Обойдусь, - тяжело дыша ответил Баюн, - С голоду помру, но не дам творить безобразие в отношении меня.Он резво прыгнул в сторону двери, но она оказалась крепко запертой. Баюн подёргал засов, но сил не хватало.- А-а-а! - заорал Баюн, - Спасите, помогите! Убивают!- Чего ты орёшь, балда, - Яга перевязывала руку и обиженно смотрела на Кота, - Не трать наше время. Из избы не выйдешь, пока не…Раздался громкий стук в дверь.- Откройте! - раздалось снаружи, - Немедленно откройте дверь!Баюн обрадовался и заколотил в ответ:- Скорее! Вы ещё можете меня спасти от этой живодёрки!Яга прогнала Кота и приоткрыла дверь. На пороге стоял Богатырь.- Что ж ты, бабушка, над животиною издеваешься? - грозно спросил он.- Ничего не издеваюсь, - вздохнула Яга, - Он вот вообще, за руку меня укусил.Она продемонстрировала укушенную руку.- Она меня жизни лишить пыталась, я защищался, - заворчал Баюн из-за печки, - Мне, конечно, стыдно, но это был единственный вариант сохранить голову на плечах.- Какой идиот-то, господи, - Яга приложила ладонь ко лбу и обратилась к Богатырю, - А ты чего вообще тут забыл-то? Ближайшая деревня далековато будет.- Ищу тут кое-кого, - уклончиво отвечал Богатырь, - Потом крик услышал, да на него и пошёл. А тут избушка.- Покричит и перестанет. Ничего с ним не сделается.- Точно? - уточнил Богатырь, - Это ж братья меньшие, жалко.- Точно! - заверила его Яга, - Слушай, Богатырь. Время-то уже позднее. Оставайся-ка ты у меня на ночь? Опасно по лесу ночью бродить.Богатырь подумал, кивнул и зашёл внутрь избушки. Яга резво захлопнула дверь и закрыла её на засов.- Сволота, - проворчал Баюн, выглядывая из-за печки.- Не сочти за оскорбление, бабушка, - Богатырь зажимал нос, - А чем так ужасно воняет?- Да вон, - Яга указала на Кота, - Самой уже дышать нечем, никакого спасу нет.- Так может помыть его? - предложил Богатырь.- Предатель! - Баюн накинулся на его ногу и принялся её царапать, - Я тебе поверил! А ты вот так, значит, да?Богатырь наклонился и поднял Кота за шкирку. Тот попытался вырваться, но с силой Богатыря было не поспорить.- Неси тазик с водой, бабушка, - попросил он Ягу, - Сейчас отмоем твоего котика.- Сволота! - орал Баюн из тазика с пеной, - Не имеете права! Я буду жаловаться!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Яга Кот Баюн богатырь не такая сказка

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