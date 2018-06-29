Тазик- Врагу не сдаётся наш гордый варяг! - орал Баюн, вцепившись лапами в края тазика.
Яга хмыкнула и окунула Кота головой в воду.
- Тоже мне варяг. Коврик для блох.
- Сволота! - Баюн бешено вращал глазами, - Ты что творишь?! Я буду жаловаться!
- Кому? - поинтересовалась Яга и ещё раз отправила голову Кота под воду.
- Спасите! - заорал Баюн страшным голосом, отплёвываясь от воды, - Да что же это делается-то, а?
- Не ори, - Яга крепко держала Кота над тазиком с водой, - Тут кроме нас с тобой нет никого, голос сорвёшь.
Она ещё раз попыталась окунуть Кота в воду, но тот извернулся и укусил её за руку.
- Ах ты, ирод окаянный! - Яга одёрнула руки от Кота, и тот отпрыгнул в угол, - Кусать пожилую женщину! Да я ж тебя, гада, этими руками кормлю.
- Обойдусь, - тяжело дыша ответил Баюн, - С голоду помру, но не дам творить безобразие в отношении меня.
Он резво прыгнул в сторону двери, но она оказалась крепко запертой. Баюн подёргал засов, но сил не хватало.
- А-а-а! - заорал Баюн, - Спасите, помогите! Убивают!
- Чего ты орёшь, балда, - Яга перевязывала руку и обиженно смотрела на Кота, - Не трать наше время. Из избы не выйдешь, пока не…
Раздался громкий стук в дверь.
- Откройте! - раздалось снаружи, - Немедленно откройте дверь!
Баюн обрадовался и заколотил в ответ:
- Скорее! Вы ещё можете меня спасти от этой живодёрки!
Яга прогнала Кота и приоткрыла дверь. На пороге стоял Богатырь.
- Что ж ты, бабушка, над животиною издеваешься? - грозно спросил он.
- Ничего не издеваюсь, - вздохнула Яга, - Он вот вообще, за руку меня укусил.
Она продемонстрировала укушенную руку.
- Она меня жизни лишить пыталась, я защищался, - заворчал Баюн из-за печки, - Мне, конечно, стыдно, но это был единственный вариант сохранить голову на плечах.
- Какой идиот-то, господи, - Яга приложила ладонь ко лбу и обратилась к Богатырю, - А ты чего вообще тут забыл-то? Ближайшая деревня далековато будет.
- Ищу тут кое-кого, - уклончиво отвечал Богатырь, - Потом крик услышал, да на него и пошёл. А тут избушка.
- Покричит и перестанет. Ничего с ним не сделается.
- Точно? - уточнил Богатырь, - Это ж братья меньшие, жалко.
- Точно! - заверила его Яга, - Слушай, Богатырь. Время-то уже позднее. Оставайся-ка ты у меня на ночь? Опасно по лесу ночью бродить.
Богатырь подумал, кивнул и зашёл внутрь избушки. Яга резво захлопнула дверь и закрыла её на засов.
- Сволота, - проворчал Баюн, выглядывая из-за печки.
- Не сочти за оскорбление, бабушка, - Богатырь зажимал нос, - А чем так ужасно воняет?
- Да вон, - Яга указала на Кота, - Самой уже дышать нечем, никакого спасу нет.
- Так может помыть его? - предложил Богатырь.
- Предатель! - Баюн накинулся на его ногу и принялся её царапать, - Я тебе поверил! А ты вот так, значит, да?
Богатырь наклонился и поднял Кота за шкирку. Тот попытался вырваться, но с силой Богатыря было не поспорить.
- Неси тазик с водой, бабушка, - попросил он Ягу, - Сейчас отмоем твоего котика.
- Сволота! - орал Баюн из тазика с пеной, - Не имеете права! Я буду жаловаться!
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 11:51 by ЛетягаПросмотров: 19Комментарии: 1
Ключевые слова: Яга Кот Баюн богатырь не такая сказка