Повелитель Русалок

Летяга Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:21 by

- Это возмутительно! - мокрый Баюн ввалился в избу через окно, - Я буду жаловаться! Да я их всех! У нас есть динамит?Баба-Яга оторвалась от чтения книги и положила её на стол. Книга ехидно хихикнула и перевернула несколько страниц.- Я тебя под ножку стола положу, - пригрозила Яга, - Чтоб не качался. А ну, не пакостить.Книга послушно вернула страницы на то место, где Яга закончила чтение.- То-то же. Так что ты там спрашивал?- Динамит, - проворчал Баюн, ища что-то в сундуке, - Я им всем покажу.- Не изобрели ещё, - развела руками Яга, - Если ты мне там порошки намочишь, будешь месяц ёлочными иголками питаться.- Подумаешь, - фыркнул Баюн, но от сундука отошёл к книжному шкафу, - Где здесь книга с самыми ужасными смертельными заклинаниями? Дай.Яга взяла с верхней полки книгу и протянула её Коту.- Я не понимаю, что тут написано. Переведи.- Так нельзя. Хочешь использовать, придётся учить язык.Баюн возмущённо чихнул.- Хрю, - раздалось из угла, - То есть, будьте здоровы.- Благодарю, - кивнул Баюн, - Я не хочу учить язык, это долго. Попроси Кощея, пусть сходит со мной, я покажу, кого надо наказать.Яга вытащила из сундука полотенце и протянула его Коту. Он вздохнул и принялся вытираться.- Рассказывай.- Пришёл я на озеро, рыбки половить хотел, - начал рассказывать Баюн, - Карасиков. Думаю, принесу домой, а ты их пожаришь. Ты же любишь карасиков.- Люблю, - кивнула Яга.- Сидел рыбачил, никого не трогал. А тут из воды появились эти… Даже слов приличных для них найти не могу! Чудища хвостатые!- Русалки, что ли?- Они самые. Спрашивают, мол, чего я делаю? Я им сразу сказал, что ловлю карасиков для бабушки Яги, ну и для себя немножко. Они обрадовались, предложили помочь.Баюн закрыл глаза, будто заново переживая тот кошмар.- Кинул я им своё ведро, они за пять минут его доверху карасями заполнили. И говорят, мол, плыви вот, забирай. Ведро на корягу посреди озера поставили и под воду уплыли.- И ты поплыл? - удивилась Яга.- А что было делать? - вздохнул Баюн, - Доплыл, ведро взял, плыву обратно. Только поставил его на берег, чувствую - за хвост меня тянут.- Русалки?- Они самые. На середину озера утащили и отпустили. Только до берега доплыл - опять утащили. И так до самого вечера! Поэтому дай мне какое-нибудь зелье, я его в озеро вылью. Пусть плавают кверху пузом, негодяйки!Яга сидела в кресле с серьёзным лицом.- Не могли это Русалки-то быть, котёночек, - сказала она, - Русалки котов жуть как любят, а тебя так особенно.- Это ещё почему они меня любят? - удивился Баюн, - Любили бы, так не издевались бы над несчастным котиком.- Твой пра-пра-пра дедушка как-то стащил у меня книгу, - улыбнулась Яга, - Такой же балбес был.- Как кто?- Как ты, конечно. Но это я любя, ты не подумай. Так вот, стащил он значит и на озеро. На то самое. Карасиков себе наколдовать хотел. Там делов-то всего ничего: рыбья кость нужна. А твой родственник решил карасиков пожирнее сделать. Мимо какая-то девица с деревни проходила, он у неё косынку отобрал и в котёл закинул. А потом всё варево из котелка в озеро и вылил.- Зачем? - не понял Баюн.- Дурак был, - засмеялась Яга, - споткнулся об него. Вот с тех пор они там и плавают.- Погоди, - Баюн запрыгнул Яге на колени, - То есть, они обязаны жизнью моему пра-пра-пра дедушке? А раз его нет в живых, то мне?- Можно и так сказать, - кинула Яга, - Пойду-ка я на озеро схожу, странно всё это.Баюн, представляя себя повелителем Русалок, её не услышал, мечтательно закрыв глаза.Придя на озеро, Яга бросила в воду камушек. Из воды показалась голова Русалки.- Здравствуй, милая, - помахала рукой Яга, - Что ж вы, окаянные, котика маленького обижаете?- Вы про какого котика? - фыркнула Русалка, - Который пришёл и запугивая всех тобой, приказывал ведро карасей ему набрать? Первые два мы ещё набрали, а вот когда этот обжора третье запросил, решили проучить. Если бы не его родственник, вообще бы не отпустили.- Теперь всё стало ясно, - засмеялась Яга, - А я-то уже переживать начала.Русалка улыбнулась в ответ и нырнула под воду.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Баюн Яга русалки не такая сказка

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