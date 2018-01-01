Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Повелитель Русалок

- Это возмутительно! - мокрый Баюн ввалился в избу через окно, - Я буду жаловаться! Да я их всех! У нас есть динамит?

Баба-Яга оторвалась от чтения книги и положила её на стол. Книга ехидно хихикнула и перевернула несколько страниц.

- Я тебя под ножку стола положу, - пригрозила Яга, - Чтоб не качался. А ну, не пакостить.

Книга послушно вернула страницы на то место, где Яга закончила чтение.

- То-то же. Так что ты там спрашивал?

- Динамит, - проворчал Баюн, ища что-то в сундуке, - Я им всем покажу.

- Не изобрели ещё, - развела руками Яга, - Если ты мне там порошки намочишь, будешь месяц ёлочными иголками питаться.

- Подумаешь, - фыркнул Баюн, но от сундука отошёл к книжному шкафу, - Где здесь книга с самыми ужасными смертельными заклинаниями? Дай.

Яга взяла с верхней полки книгу и протянула её Коту.

- Я не понимаю, что тут написано. Переведи.

- Так нельзя. Хочешь использовать, придётся учить язык.

Баюн возмущённо чихнул.

- Хрю, - раздалось из угла, - То есть, будьте здоровы.

- Благодарю, - кивнул Баюн, - Я не хочу учить язык, это долго. Попроси Кощея, пусть сходит со мной, я покажу, кого надо наказать.

Яга вытащила из сундука полотенце и протянула его Коту. Он вздохнул и принялся вытираться.

- Рассказывай.

- Пришёл я на озеро, рыбки половить хотел, - начал рассказывать Баюн, - Карасиков. Думаю, принесу домой, а ты их пожаришь. Ты же любишь карасиков.

- Люблю, - кивнула Яга.

- Сидел рыбачил, никого не трогал. А тут из воды появились эти… Даже слов приличных для них найти не могу! Чудища хвостатые!

- Русалки, что ли?

- Они самые. Спрашивают, мол, чего я делаю? Я им сразу сказал, что ловлю карасиков для бабушки Яги, ну и для себя немножко. Они обрадовались, предложили помочь.

Баюн закрыл глаза, будто заново переживая тот кошмар.

- Кинул я им своё ведро, они за пять минут его доверху карасями заполнили. И говорят, мол, плыви вот, забирай. Ведро на корягу посреди озера поставили и под воду уплыли.

- И ты поплыл? - удивилась Яга.

- А что было делать? - вздохнул Баюн, - Доплыл, ведро взял, плыву обратно. Только поставил его на берег, чувствую - за хвост меня тянут.

- Русалки?

- Они самые. На середину озера утащили и отпустили. Только до берега доплыл - опять утащили. И так до самого вечера! Поэтому дай мне какое-нибудь зелье, я его в озеро вылью. Пусть плавают кверху пузом, негодяйки!

Яга сидела в кресле с серьёзным лицом.

- Не могли это Русалки-то быть, котёночек, - сказала она, - Русалки котов жуть как любят, а тебя так особенно.

- Это ещё почему они меня любят? - удивился Баюн, - Любили бы, так не издевались бы над несчастным котиком.

- Твой пра-пра-пра дедушка как-то стащил у меня книгу, - улыбнулась Яга, - Такой же балбес был.

- Как кто?

- Как ты, конечно. Но это я любя, ты не подумай. Так вот, стащил он значит и на озеро. На то самое. Карасиков себе наколдовать хотел. Там делов-то всего ничего: рыбья кость нужна. А твой родственник решил карасиков пожирнее сделать. Мимо какая-то девица с деревни проходила, он у неё косынку отобрал и в котёл закинул. А потом всё варево из котелка в озеро и вылил.

- Зачем? - не понял Баюн.

- Дурак был, - засмеялась Яга, - споткнулся об него. Вот с тех пор они там и плавают.

- Погоди, - Баюн запрыгнул Яге на колени, - То есть, они обязаны жизнью моему пра-пра-пра дедушке? А раз его нет в живых, то мне?

- Можно и так сказать, - кинула Яга, - Пойду-ка я на озеро схожу, странно всё это.

Баюн, представляя себя повелителем Русалок, её не услышал, мечтательно закрыв глаза.

Придя на озеро, Яга бросила в воду камушек. Из воды показалась голова Русалки.

- Здравствуй, милая, - помахала рукой Яга, - Что ж вы, окаянные, котика маленького обижаете?

- Вы про какого котика? - фыркнула Русалка, - Который пришёл и запугивая всех тобой, приказывал ведро карасей ему набрать? Первые два мы ещё набрали, а вот когда этот обжора третье запросил, решили проучить. Если бы не его родственник, вообще бы не отпустили.

- Теперь всё стало ясно, - засмеялась Яга, - А я-то уже переживать начала.

Русалка улыбнулась в ответ и нырнула под воду.



Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 09:21 by ЛетягаПросмотров: 1Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Баюн Яга русалки не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.