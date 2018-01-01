Повелитель Русалок- Это возмутительно! - мокрый Баюн ввалился в избу через окно, - Я буду жаловаться! Да я их всех! У нас есть динамит?
Баба-Яга оторвалась от чтения книги и положила её на стол. Книга ехидно хихикнула и перевернула несколько страниц.
- Я тебя под ножку стола положу, - пригрозила Яга, - Чтоб не качался. А ну, не пакостить.
Книга послушно вернула страницы на то место, где Яга закончила чтение.
- То-то же. Так что ты там спрашивал?
- Динамит, - проворчал Баюн, ища что-то в сундуке, - Я им всем покажу.
- Не изобрели ещё, - развела руками Яга, - Если ты мне там порошки намочишь, будешь месяц ёлочными иголками питаться.
- Подумаешь, - фыркнул Баюн, но от сундука отошёл к книжному шкафу, - Где здесь книга с самыми ужасными смертельными заклинаниями? Дай.
Яга взяла с верхней полки книгу и протянула её Коту.
- Я не понимаю, что тут написано. Переведи.
- Так нельзя. Хочешь использовать, придётся учить язык.
Баюн возмущённо чихнул.
- Хрю, - раздалось из угла, - То есть, будьте здоровы.
- Благодарю, - кивнул Баюн, - Я не хочу учить язык, это долго. Попроси Кощея, пусть сходит со мной, я покажу, кого надо наказать.
Яга вытащила из сундука полотенце и протянула его Коту. Он вздохнул и принялся вытираться.
- Рассказывай.
- Пришёл я на озеро, рыбки половить хотел, - начал рассказывать Баюн, - Карасиков. Думаю, принесу домой, а ты их пожаришь. Ты же любишь карасиков.
- Люблю, - кивнула Яга.
- Сидел рыбачил, никого не трогал. А тут из воды появились эти… Даже слов приличных для них найти не могу! Чудища хвостатые!
- Русалки, что ли?
- Они самые. Спрашивают, мол, чего я делаю? Я им сразу сказал, что ловлю карасиков для бабушки Яги, ну и для себя немножко. Они обрадовались, предложили помочь.
Баюн закрыл глаза, будто заново переживая тот кошмар.
- Кинул я им своё ведро, они за пять минут его доверху карасями заполнили. И говорят, мол, плыви вот, забирай. Ведро на корягу посреди озера поставили и под воду уплыли.
- И ты поплыл? - удивилась Яга.
- А что было делать? - вздохнул Баюн, - Доплыл, ведро взял, плыву обратно. Только поставил его на берег, чувствую - за хвост меня тянут.
- Русалки?
- Они самые. На середину озера утащили и отпустили. Только до берега доплыл - опять утащили. И так до самого вечера! Поэтому дай мне какое-нибудь зелье, я его в озеро вылью. Пусть плавают кверху пузом, негодяйки!
Яга сидела в кресле с серьёзным лицом.
- Не могли это Русалки-то быть, котёночек, - сказала она, - Русалки котов жуть как любят, а тебя так особенно.
- Это ещё почему они меня любят? - удивился Баюн, - Любили бы, так не издевались бы над несчастным котиком.
- Твой пра-пра-пра дедушка как-то стащил у меня книгу, - улыбнулась Яга, - Такой же балбес был.
- Как кто?
- Как ты, конечно. Но это я любя, ты не подумай. Так вот, стащил он значит и на озеро. На то самое. Карасиков себе наколдовать хотел. Там делов-то всего ничего: рыбья кость нужна. А твой родственник решил карасиков пожирнее сделать. Мимо какая-то девица с деревни проходила, он у неё косынку отобрал и в котёл закинул. А потом всё варево из котелка в озеро и вылил.
- Зачем? - не понял Баюн.
- Дурак был, - засмеялась Яга, - споткнулся об него. Вот с тех пор они там и плавают.
- Погоди, - Баюн запрыгнул Яге на колени, - То есть, они обязаны жизнью моему пра-пра-пра дедушке? А раз его нет в живых, то мне?
- Можно и так сказать, - кинула Яга, - Пойду-ка я на озеро схожу, странно всё это.
Баюн, представляя себя повелителем Русалок, её не услышал, мечтательно закрыв глаза.
Придя на озеро, Яга бросила в воду камушек. Из воды показалась голова Русалки.
- Здравствуй, милая, - помахала рукой Яга, - Что ж вы, окаянные, котика маленького обижаете?
- Вы про какого котика? - фыркнула Русалка, - Который пришёл и запугивая всех тобой, приказывал ведро карасей ему набрать? Первые два мы ещё набрали, а вот когда этот обжора третье запросил, решили проучить. Если бы не его родственник, вообще бы не отпустили.
- Теперь всё стало ясно, - засмеялась Яга, - А я-то уже переживать начала.
Русалка улыбнулась в ответ и нырнула под воду.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 09:21 by ЛетягаПросмотров: 1Комментарии: 0
Ключевые слова: Баюн Яга русалки не такая сказка