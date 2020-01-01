В избушке Бабы-Яги: Отворотное зелье

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:14 by

- Вот жизнь у тебя! - с улыбкой сказала Баба-Яга. - Лежи себе на печи - ни забот, ни хлопот. Мне вот интересно: а ты, кроме того, что жрать, да сказки сказывать, что-нибудь можешь делать?- Разумеется, что за вопросы? - Баюн лениво перевернулся на спину. - На гуслях могу играть.- Да ну? Никогда не слышала, как ты играешь.- Это потому, что я никогда не играл.- Балбес, - засмеялась Яга, - с чего тогда решил, будто можешь?- Я же не сказал, что умею, - беззаботно ответил Баюн, - но побренчать могу.- А если серьёзно?- Таланты мои бесчисленны, если серьёзно. За что ни возьмусь - всё у меня получается, и настолько хорошо, что другие страдают от невероятной зависти.- Выдумщик, - усмехнулась Яга. - Ты ж ничего не делаешь, чему завидовать?- Так потому и не делаю, - развёл лапами Баюн. - Чтобы другие не страдали. Несмотря на свои малые размеры, я обладаю большим сердцем, полным жалости к окружающим меня людям.- Да что ты? А где была твоя жалость, когда Богатырей жрал?- Это была вынужденная мера. И я предпочитаю об этом не вспоминать.- Неужто совесть мучает? - хмыкнула Яга.- Не, - махнул лапой Баюн. - Изжога сразу начинается.Баба-Яга громко засмеялась, вытирая рукой выступившие слёзы. Баюн спрыгнул с печи на пол и принялся вылизывать лапы.- К нам гости, - сказал он, навострив уши, - девица идёт.- Идёт, - подтвердила Яга, повязав на голову платок. - Опять, поди, за зельем приворотным. Хорошо расходится, варить не успеваю. А как уйдёт, обедать будем. Входи, милая, не заперто у меня!- Здравствуйте, - в дверях показалось осторожное девичье личико, - мне подружка вас посоветовала, сказала, что вы помочь можете.- Могу, милая, могу. Приворожить кого-то хочешь?- Приворотное зелье один золотой, - вмешался Баюн. - Две чайные ложки утром, две вечером, и на следующий день твоя жертва души в тебе чаять не будет. Золотой - на стол, зелье на полке - счастливого обратного пути!- Обжора, - закатила глаза Яга. - Чего торопишь? Никуда твой обед от тебя не денется.- Вдруг сбежит?- Из карасей и при жизни бегуны никакие, а из жареных - тем более. Сядь на печку и не мешай.- Мне приворотное зелье не нужно, - подала голос Девица. - Мне бы, наоборот - отворотное.- Отворотное? - удивилась Яга. - Зачем тебе такое понадобилось?- Да бегает за мной один молодец, из местных. Что там бегает - проходу не даёт! Я уже и разговаривала с ним, и ругалась, и Богатырей нанимала - всё равно никак не уймётся. Женюсь, говорит, и всё тут.- Отворотного зелья не держим, - сказал Баюн. - Всего доброго. Приступим к обеду, бабушка.- Не слушай этого валенка, - успокоила Девицу Яга. - Сейчас что-нибудь придумаем. Ухажёр-то твой старый совсем?- Нет, на год старше меня, - ответила Девица.- Страшный?- Не хуже других.- Интересно, - протянула Яга, - дурак?- Разве что чуть-чуть, - пожала плечами Девица. - Другой бы уже отстал, а этот прилип, будто не понимает. А в остальном разумом не обделён.- Давайте я его сожру, - предложил Баюн. - Две проблемы разом решим. Голодный Кот - горе в семье.- Не слушай, кому сказала? - Яга хмуро посмотрела на кивающую Девицу. - Что ж парня-то губить ни за что?Баюн шлёпнулся с печи на пол.- Еды.- Чёрт меня дёрнул про обед сказать, - вздохнула Яга. - Скажи мне вот что, милая: может твой ухажёр на богатства отцовские глаз положил?- Да нет у него особых богатств, - пожала плечами Девица. - Да и сам он далеко не бедствует. Каждое утро цветы и сладости под окном оставляет.- Я что-то не понял, - заговорил Баюн, валяясь на полу, - тебя зовёт замуж молодой парень, не страшный, не дурак. Знаки внимания оказывает, о любви, поди, говорит? Так в чём проблема? Чего нос воротишь? Принца ждёшь?Яга с интересом посмотрела на Девицу. Девица крепко задумалась и, покраснев, развела руками.- Не жду я никаких Принцев. Я вообще это… А действительно, чего это я? Тьфу, чем думаю вообще? Благодарю тебя, Кот чудесный, глаза мне открыл, а то б так и бегала, сама не зная от чего.Попрощавшись, Девица вышла из избы, закрыв за собой дверь.- Чудесный Кот - это я, - важно заявил Яге довольный собой Баюн. - И только что ты наблюдала один из моих многочисленных талантов - открывание глаз.- Балбес ты, - отмахнулась Яга, смеясь, - поднимайся, обедать пора. Будешь свой самый главный талант демонстрировать.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Баба-Яга Баюн Девица приворотное зелье ухажёр не такая сказка

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