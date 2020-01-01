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Сказки

В избушке Бабы-Яги: Отворотное зелье

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- Вот жизнь у тебя! - с улыбкой сказала Баба-Яга. - Лежи себе на печи - ни забот, ни хлопот. Мне вот интересно: а ты, кроме того, что жрать, да сказки сказывать, что-нибудь можешь делать?

- Разумеется, что за вопросы? - Баюн лениво перевернулся на спину. - На гуслях могу играть.

- Да ну? Никогда не слышала, как ты играешь.

- Это потому, что я никогда не играл.

- Балбес, - засмеялась Яга, - с чего тогда решил, будто можешь?

- Я же не сказал, что умею, - беззаботно ответил Баюн, - но побренчать могу.

- А если серьёзно?

- Таланты мои бесчисленны, если серьёзно. За что ни возьмусь - всё у меня получается, и настолько хорошо, что другие страдают от невероятной зависти.

- Выдумщик, - усмехнулась Яга. - Ты ж ничего не делаешь, чему завидовать?

- Так потому и не делаю, - развёл лапами Баюн. - Чтобы другие не страдали. Несмотря на свои малые размеры, я обладаю большим сердцем, полным жалости к окружающим меня людям.

- Да что ты? А где была твоя жалость, когда Богатырей жрал?

- Это была вынужденная мера. И я предпочитаю об этом не вспоминать.

- Неужто совесть мучает? - хмыкнула Яга.

- Не, - махнул лапой Баюн. - Изжога сразу начинается.

Баба-Яга громко засмеялась, вытирая рукой выступившие слёзы. Баюн спрыгнул с печи на пол и принялся вылизывать лапы.

- К нам гости, - сказал он, навострив уши, - девица идёт.

- Идёт, - подтвердила Яга, повязав на голову платок. - Опять, поди, за зельем приворотным. Хорошо расходится, варить не успеваю. А как уйдёт, обедать будем. Входи, милая, не заперто у меня!

- Здравствуйте, - в дверях показалось осторожное девичье личико, - мне подружка вас посоветовала, сказала, что вы помочь можете.

- Могу, милая, могу. Приворожить кого-то хочешь?

- Приворотное зелье один золотой, - вмешался Баюн. - Две чайные ложки утром, две вечером, и на следующий день твоя жертва души в тебе чаять не будет. Золотой - на стол, зелье на полке - счастливого обратного пути!

- Обжора, - закатила глаза Яга. - Чего торопишь? Никуда твой обед от тебя не денется.

- Вдруг сбежит?

- Из карасей и при жизни бегуны никакие, а из жареных - тем более. Сядь на печку и не мешай.

- Мне приворотное зелье не нужно, - подала голос Девица. - Мне бы, наоборот - отворотное.

- Отворотное? - удивилась Яга. - Зачем тебе такое понадобилось?

- Да бегает за мной один молодец, из местных. Что там бегает - проходу не даёт! Я уже и разговаривала с ним, и ругалась, и Богатырей нанимала - всё равно никак не уймётся. Женюсь, говорит, и всё тут.

- Отворотного зелья не держим, - сказал Баюн. - Всего доброго. Приступим к обеду, бабушка.

- Не слушай этого валенка, - успокоила Девицу Яга. - Сейчас что-нибудь придумаем. Ухажёр-то твой старый совсем?

- Нет, на год старше меня, - ответила Девица.

- Страшный?

- Не хуже других.

- Интересно, - протянула Яга, - дурак?

- Разве что чуть-чуть, - пожала плечами Девица. - Другой бы уже отстал, а этот прилип, будто не понимает. А в остальном разумом не обделён.

- Давайте я его сожру, - предложил Баюн. - Две проблемы разом решим. Голодный Кот - горе в семье.

- Не слушай, кому сказала? - Яга хмуро посмотрела на кивающую Девицу. - Что ж парня-то губить ни за что?

Баюн шлёпнулся с печи на пол.

- Еды.

- Чёрт меня дёрнул про обед сказать, - вздохнула Яга. - Скажи мне вот что, милая: может твой ухажёр на богатства отцовские глаз положил?

- Да нет у него особых богатств, - пожала плечами Девица. - Да и сам он далеко не бедствует. Каждое утро цветы и сладости под окном оставляет.

- Я что-то не понял, - заговорил Баюн, валяясь на полу, - тебя зовёт замуж молодой парень, не страшный, не дурак. Знаки внимания оказывает, о любви, поди, говорит? Так в чём проблема? Чего нос воротишь? Принца ждёшь?

Яга с интересом посмотрела на Девицу. Девица крепко задумалась и, покраснев, развела руками.

- Не жду я никаких Принцев. Я вообще это… А действительно, чего это я? Тьфу, чем думаю вообще? Благодарю тебя, Кот чудесный, глаза мне открыл, а то б так и бегала, сама не зная от чего.

Попрощавшись, Девица вышла из избы, закрыв за собой дверь.

- Чудесный Кот - это я, - важно заявил Яге довольный собой Баюн. - И только что ты наблюдала один из моих многочисленных талантов - открывание глаз.

- Балбес ты, - отмахнулась Яга, смеясь, - поднимайся, обедать пора. Будешь свой самый главный талант демонстрировать.


Автор - Роман Седов.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:14
Вчера, 12:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 87Комментарии: 0
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Ключевые слова: Баба-Яга Баюн Девица приворотное зелье ухажёр не такая сказка

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