Богиня- Долго мне ждать? - недовольным тоном раздалось из-за двери.
Яга подпрыгнула на месте от неожиданности.
- Не услыхала стука, милая, - сказал она, открывая дверь, - Совсем стара стала.
- А я и не стучала, - невозмутимо ответила Девица, проходя в избу, - Ты должна была догадаться, что я иду и ждать меня на пороге.
Яга глубоко вдохнула и мысленно сосчитала до десяти.
- Постучала бы, милая, - выдохнув, ласково сказала она, - Замоталась я сегодня.
- Ещё чего! - фыркнула Девица, поджав губы, - У меня слишком нежная кожа на руках. Обычно за меня это делает специальный человек, но сегодня он посмел не явиться на работу.
- Захворал? - поинтересовалась Яга.
- Застрелился, - кивнула Девица, - Нельзя ли ЭТО убрать?
Она указала тонким пальчиком на спящего в кресле Баюна.
- Только если он сам захочет, - улыбнулась Яга, - Попроси, может и освободит.
Девица вынула из рукава платочек и протянув руку, похлопала им Кота по носу.
- Блохастик, - позвала она, - Собаки должны спать в специальной будке на улице.
- Что?! - Баюн моментально проснулся и задохнулся от возмущения, - Блохастик?! Собака?! Да я тебя, сволота, сейчас…
- Пойди, погуляй, - оборвала его Яга, - Ужинать сметанкой будешь.
- Двойной порцией, - прошипел Баюн, не отрывая взгляда от Девицы.
Яга согласно кивнула. Баюн гордо прошёл к окну, запрыгнул на подоконник, показал язык и выпрыгнул наружу.
Девица постелила платочек на кресло и села, всем своим видом показывая, как ей неудобно.
- Расскажи, милая, зачем пожаловала? - спросила Яга.
- Не забудь его наказать за оскорбление, - властным тоном сказала Девица, кивая в сторону окна, - Никто не смеет называть меня сволотой. Сто ударов плетью будет достаточно.
Яга, улыбаясь, кивнула.
- Сразу же после ужина. Вернёмся к цели твоего визита.
- Меня сглазили.
- Зачем?
- Как зачем? Из зависти, разумеется.
- Интересно, - задумалась Яга, - А почему тебе завидуют?
- Как почему? - искренне удивилась Девица, - Потому что я Богиня, конечно же!
Яге стоило неимоверных усилий не засмеяться.
- Богиня? - переспросила она.
- Богиня, - серьёзно кивнула Девица, - Из-за этого сглаза я не могу выйти замуж, найти друзей или хотя бы найти постоянного работника.
- Часто меняются? - уточнила Яга.
- Каждые две недели.
- Стреляются?
Девица широко раскрыла глаза.
- Как ты догадалась?
- Чутьё подсказало, - усмехнулась Яга, - А ты уверена, что это сглаз? Других причин не искала?
- А зачем? И так же всё ясно, как день. Сглаз от зависти.
Яга тяжело вздохнула, мысленно считая до десяти.
- Подумай хорошенько, милая, - попросила она, - Вдруг есть ещё что-то? Скажем, такое, что может отталкивать от тебя других людей.
Девица задумалась на одну сотую секунды и покачала головой.
- Нет, ничего подобного нет. Люди впадают в состояние абсолютного счастья находясь рядом со мной. Ты разве не чувствуешь?
- Не особо, - развела руками Яга.
- Это потому что сглазили меня, - пояснила Девица, - Как ты собираешься это исправлять?
- Никак, - ответила Яга, - Я здесь бессильна.
На лицо Девицы вернулось выражение презрения.
- Как я и думала, - фыркнула она, - Обычная старая шарлатанка.
- Следи за языком, - грозно сказала Яга.
- Или что? - усмехнулась Девица, не замечая розовый пятачок на своём лице, - Никто не смеет мне указывать, что делать. Хрю? Ой. Ясно?
Свинка попыталась встать с кресла, но не удержалась и свалилась на пол.
- Хрю! - заорала она, разглядывая копытца, - Это что ещё за хрю такое? Да ты знаешь, хрю старая, что я с тобой сделаю?
- Захрюкаешь до смерти? - предположила Яга, - А теперь молчи и слушай. Отправляйся в дальний угол и сиди думай о своём поведении. Всё вспоминай и думай. Каждый вечер я тебе вопросы задавать буду. Ответишь на все правильно, превращу обратно.
- А если не отвечу? - с вызовом спросила Девица-свинка.
Яга с улыбкой посмотрела на печку. Свинка вздрогнула и, похрюкивая, отправилась думать в дальний угол.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 09:03 by ЛетягаПросмотров: 25Комментарии: 1
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