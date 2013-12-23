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Сказки

Богиня

- Долго мне ждать? - недовольным тоном раздалось из-за двери.

Яга подпрыгнула на месте от неожиданности.

- Не услыхала стука, милая, - сказал она, открывая дверь, - Совсем стара стала.

- А я и не стучала, - невозмутимо ответила Девица, проходя в избу, - Ты должна была догадаться, что я иду и ждать меня на пороге.

Яга глубоко вдохнула и мысленно сосчитала до десяти.

- Постучала бы, милая, - выдохнув, ласково сказала она, - Замоталась я сегодня.

- Ещё чего! - фыркнула Девица, поджав губы, - У меня слишком нежная кожа на руках. Обычно за меня это делает специальный человек, но сегодня он посмел не явиться на работу.

- Захворал? - поинтересовалась Яга.

- Застрелился, - кивнула Девица, - Нельзя ли ЭТО убрать?

Она указала тонким пальчиком на спящего в кресле Баюна.

- Только если он сам захочет, - улыбнулась Яга, - Попроси, может и освободит.

Девица вынула из рукава платочек и протянув руку, похлопала им Кота по носу.

- Блохастик, - позвала она, - Собаки должны спать в специальной будке на улице.

- Что?! - Баюн моментально проснулся и задохнулся от возмущения, - Блохастик?! Собака?! Да я тебя, сволота, сейчас…

- Пойди, погуляй, - оборвала его Яга, - Ужинать сметанкой будешь.

- Двойной порцией, - прошипел Баюн, не отрывая взгляда от Девицы.

Яга согласно кивнула. Баюн гордо прошёл к окну, запрыгнул на подоконник, показал язык и выпрыгнул наружу.

Девица постелила платочек на кресло и села, всем своим видом показывая, как ей неудобно.

- Расскажи, милая, зачем пожаловала? - спросила Яга.

- Не забудь его наказать за оскорбление, - властным тоном сказала Девица, кивая в сторону окна, - Никто не смеет называть меня сволотой. Сто ударов плетью будет достаточно.

Яга, улыбаясь, кивнула.

- Сразу же после ужина. Вернёмся к цели твоего визита.

- Меня сглазили.

- Зачем?

- Как зачем? Из зависти, разумеется.

- Интересно, - задумалась Яга, - А почему тебе завидуют?

- Как почему? - искренне удивилась Девица, - Потому что я Богиня, конечно же!

Яге стоило неимоверных усилий не засмеяться.

- Богиня? - переспросила она.

- Богиня, - серьёзно кивнула Девица, - Из-за этого сглаза я не могу выйти замуж, найти друзей или хотя бы найти постоянного работника.

- Часто меняются? - уточнила Яга.

- Каждые две недели.

- Стреляются?

Девица широко раскрыла глаза.

- Как ты догадалась?

- Чутьё подсказало, - усмехнулась Яга, - А ты уверена, что это сглаз? Других причин не искала?

- А зачем? И так же всё ясно, как день. Сглаз от зависти.

Яга тяжело вздохнула, мысленно считая до десяти.

- Подумай хорошенько, милая, - попросила она, - Вдруг есть ещё что-то? Скажем, такое, что может отталкивать от тебя других людей.

Девица задумалась на одну сотую секунды и покачала головой.

- Нет, ничего подобного нет. Люди впадают в состояние абсолютного счастья находясь рядом со мной. Ты разве не чувствуешь?

- Не особо, - развела руками Яга.

- Это потому что сглазили меня, - пояснила Девица, - Как ты собираешься это исправлять?

- Никак, - ответила Яга, - Я здесь бессильна.

На лицо Девицы вернулось выражение презрения.

- Как я и думала, - фыркнула она, - Обычная старая шарлатанка.

- Следи за языком, - грозно сказала Яга.

- Или что? - усмехнулась Девица, не замечая розовый пятачок на своём лице, - Никто не смеет мне указывать, что делать. Хрю? Ой. Ясно?

Свинка попыталась встать с кресла, но не удержалась и свалилась на пол.

- Хрю! - заорала она, разглядывая копытца, - Это что ещё за хрю такое? Да ты знаешь, хрю старая, что я с тобой сделаю?

- Захрюкаешь до смерти? - предположила Яга, - А теперь молчи и слушай. Отправляйся в дальний угол и сиди думай о своём поведении. Всё вспоминай и думай. Каждый вечер я тебе вопросы задавать буду. Ответишь на все правильно, превращу обратно.

- А если не отвечу? - с вызовом спросила Девица-свинка.

Яга с улыбкой посмотрела на печку. Свинка вздрогнула и, похрюкивая, отправилась думать в дальний угол.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 09:03 by ЛетягаПросмотров: 25Комментарии: 1
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Ключевые слова: Девица Яга кот звездища не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:27
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (963|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 829
Нет, нет! Сглаз это, точно! Девица столь приятная в обхождении, что кроме порчи ничего на ум и не приходит)
А про превращение в хрюшку приходилось читать. Но там была чисто чёрная неблагодарность виной.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
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