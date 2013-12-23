Богиня

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:03 by

- Долго мне ждать? - недовольным тоном раздалось из-за двери.Яга подпрыгнула на месте от неожиданности.- Не услыхала стука, милая, - сказал она, открывая дверь, - Совсем стара стала.- А я и не стучала, - невозмутимо ответила Девица, проходя в избу, - Ты должна была догадаться, что я иду и ждать меня на пороге.Яга глубоко вдохнула и мысленно сосчитала до десяти.- Постучала бы, милая, - выдохнув, ласково сказала она, - Замоталась я сегодня.- Ещё чего! - фыркнула Девица, поджав губы, - У меня слишком нежная кожа на руках. Обычно за меня это делает специальный человек, но сегодня он посмел не явиться на работу.- Захворал? - поинтересовалась Яга.- Застрелился, - кивнула Девица, - Нельзя ли ЭТО убрать?Она указала тонким пальчиком на спящего в кресле Баюна.- Только если он сам захочет, - улыбнулась Яга, - Попроси, может и освободит.Девица вынула из рукава платочек и протянув руку, похлопала им Кота по носу.- Блохастик, - позвала она, - Собаки должны спать в специальной будке на улице.- Что?! - Баюн моментально проснулся и задохнулся от возмущения, - Блохастик?! Собака?! Да я тебя, сволота, сейчас…- Пойди, погуляй, - оборвала его Яга, - Ужинать сметанкой будешь.- Двойной порцией, - прошипел Баюн, не отрывая взгляда от Девицы.Яга согласно кивнула. Баюн гордо прошёл к окну, запрыгнул на подоконник, показал язык и выпрыгнул наружу.Девица постелила платочек на кресло и села, всем своим видом показывая, как ей неудобно.- Расскажи, милая, зачем пожаловала? - спросила Яга.- Не забудь его наказать за оскорбление, - властным тоном сказала Девица, кивая в сторону окна, - Никто не смеет называть меня сволотой. Сто ударов плетью будет достаточно.Яга, улыбаясь, кивнула.- Сразу же после ужина. Вернёмся к цели твоего визита.- Меня сглазили.- Зачем?- Как зачем? Из зависти, разумеется.- Интересно, - задумалась Яга, - А почему тебе завидуют?- Как почему? - искренне удивилась Девица, - Потому что я Богиня, конечно же!Яге стоило неимоверных усилий не засмеяться.- Богиня? - переспросила она.- Богиня, - серьёзно кивнула Девица, - Из-за этого сглаза я не могу выйти замуж, найти друзей или хотя бы найти постоянного работника.- Часто меняются? - уточнила Яга.- Каждые две недели.- Стреляются?Девица широко раскрыла глаза.- Как ты догадалась?- Чутьё подсказало, - усмехнулась Яга, - А ты уверена, что это сглаз? Других причин не искала?- А зачем? И так же всё ясно, как день. Сглаз от зависти.Яга тяжело вздохнула, мысленно считая до десяти.- Подумай хорошенько, милая, - попросила она, - Вдруг есть ещё что-то? Скажем, такое, что может отталкивать от тебя других людей.Девица задумалась на одну сотую секунды и покачала головой.- Нет, ничего подобного нет. Люди впадают в состояние абсолютного счастья находясь рядом со мной. Ты разве не чувствуешь?- Не особо, - развела руками Яга.- Это потому что сглазили меня, - пояснила Девица, - Как ты собираешься это исправлять?- Никак, - ответила Яга, - Я здесь бессильна.На лицо Девицы вернулось выражение презрения.- Как я и думала, - фыркнула она, - Обычная старая шарлатанка.- Следи за языком, - грозно сказала Яга.- Или что? - усмехнулась Девица, не замечая розовый пятачок на своём лице, - Никто не смеет мне указывать, что делать. Хрю? Ой. Ясно?Свинка попыталась встать с кресла, но не удержалась и свалилась на пол.- Хрю! - заорала она, разглядывая копытца, - Это что ещё за хрю такое? Да ты знаешь, хрю старая, что я с тобой сделаю?- Захрюкаешь до смерти? - предположила Яга, - А теперь молчи и слушай. Отправляйся в дальний угол и сиди думай о своём поведении. Всё вспоминай и думай. Каждый вечер я тебе вопросы задавать буду. Ответишь на все правильно, превращу обратно.- А если не отвечу? - с вызовом спросила Девица-свинка.Яга с улыбкой посмотрела на печку. Свинка вздрогнула и, похрюкивая, отправилась думать в дальний угол.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Девица Яга кот звездища не такая сказка

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